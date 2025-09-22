"पाकिस्तानी खेळाडू उगीचच ..." अभिषेक शर्माने हरिस रौफ-शाहीन आफ्रिदी यांच्यातील वादावर केली टीका

Asia Cup 2025: भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला मात देत सुपर-4 मध्ये आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं. या लढतीत ओपनर अभिषेक शर्माने आक्रमक फलंदाजी करत सामना भारताच्या बाजूला ओढला आणि नंतर सामना संपल्यावर पाकिस्तानच्या खेळाडूंवर थेट निशाणा साधला. रविवारी दुबईत खेळल्या गेलेल्या हायव्होल्टेज सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करत 172 धावांचं लक्ष्य भारतासमोर ठेवलं. मात्र, अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्या दमदार जोडीने हे आव्हान अगदी सहज पार केलं. भारताने 6 विकेट्स राखून विजय मिळवत पाकिस्तानला सलग दुसऱ्यांदा गुडघे टेकायला भाग पाडलं.
सामन्यात पाकिस्तानचे गोलंदाज हरिस रऊफ आणि शाहीन आफ्रिदी वारंवार अभिषेकशी वाद घालताना दिसले. पण त्याने बॅटनेच प्रत्युत्तर दिलं. मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार घेताना अभिषेक म्हणाला, “पाकिस्तानी खेळाडू उगीचच आक्रमक होत होते, ते मला अजिबात आवडलं नाही. त्यामुळे मी ठरवलं की त्यांना शब्दांनी नव्हे, तर माझ्या फटक्यांनी उत्तर द्यायचं.”
अभिषेकने शुभमन गिलसोबत 105 धावांची सलामी भागीदारी रचली. यावर तो म्हणाला, “शुभमनसोबत मी शालेय क्रिकेटपासून खेळतो आहे. अशी मोठी भागीदारी आम्ही दोघं खूप दिवसांपासून शोधत होतो. टीमचा स्वभाव आक्रमक खेळाचा आहे, म्हणून आम्हाला धोका माहीत असूनही फटक्यांची परवानगी आहे. त्यामुळेच मी इतक्या निर्धाराने खेळू शकलो.”
अभिषेकने अवघ्या 39 चेंडूत 74 धावांची वादळी खेळी केली, ज्यात 6 चौकार आणि 5 षटकार होते. शुभमन गिलने 28 चेंडूत 47 धावा करत साथ दिली. शेवटी तिलक वर्माने नाबाद 30 धावा ठोकत भारताला सात चेंडू बाकी असताना लक्ष्य गाठून दिलं.
पाकिस्तानकडून हरिस रऊफने दोन बळी घेतले आणि फहीम अशरफने एक विकेट घेतली. पण त्यांच्या गोलंदाजीने भारताच्या विजयाला रोखू शकलं नाही. विशेष म्हणजे, लीग टप्प्यात जसं झालं होतं, तसंच या वेळीही सामना संपल्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळलं.