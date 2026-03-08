IND VS NZ Final : देर आये दुरुस्त आये... शेवटच्या मॅचमध्ये खेळला अन् अभिषेकनं विक्रमच नावावर केला; असा पहिलाच ज्याने...

IND VS NZ Final : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडत आहे. या सामन्यात टॉस जिंकून न्यूझीलंडने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आव्हान दिले. यावेळी अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन या सलामी जोडीने मैदानात तुफान फटकेबाजी करायला सुरुवात केली. यावेळी मागील अनेक दिवसांपासून ज्याचा फॉर्म हरवला होता अशा अभिषेक शर्माची बॅट फायनल सामन्यात तळपली आणि त्याने 18 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकले. यावेळी अभिषेक शर्माने टी20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये मोठा रेकॉर्ड नावावर केला.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनलमध्ये अवघ्या 18 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकून अभिषेक शर्मा हा आतापर्यंतच्या टी20 वर्ल्ड कप फायनलच्या इतिहासात सर्वात जलद अर्धशतक करणारा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज केन विल्यम्सनच्या नावावर हा रेकॉर्ड होता. त्याने २०२१ च्या टी20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध 32 बॉलमध्ये अर्धशतक केलं होतं. मात्र आता अभिषेक शर्माने हा रेकॉर्ड मोडला तो देखील केवळ 18 बॉलमध्ये. त्यामुळे भारतीय चाहत्यांमध्ये उत्साह संचारला.
संजू सॅमसन आणि अभिषेकच्या जोडीने 4 ओव्हरमध्ये 50 धावा पूर्ण केल्या. यावेळी मागील अनेक सामन्यात फॉर्मात नसलेल्या अभिषेक शर्माला फायनलमध्ये त्याचा फॉर्म गवसला आणि त्याने मैदानात चौफेर फटकेबाजी केली. तर संजू सॅमसनने सुद्धा मैदानात चौकार आणि षटकार ठोकत भारतीय फॅन्सना आश्वस्त केले. अभिषेक शर्माने 21 बॉलमध्ये 52 धावांचा स्कोअर केला होता. यात त्याने 6 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
टिम सेफर्ट (विकेटकिपर), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, जेकब डफी