/25 सिक्स, 15 चौकार... अभिषेक शर्माने ODI मध्ये ठोकले द्विशतक, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कहर

भारताचा स्टार स्फोटक सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मा हा मागील काही दिवसांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खराब फार्मशी झुंजत होता. आता अभिषेक शर्माने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कमालीची खेळी खेळली आहे. सध्या जिल्हास्तरीय एकदिवसीय स्पर्धा सुरु आहेत, यामध्ये तो आता जबरदस्त फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. टी20 मध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने खळबळ माजवणाऱ्या या युवा फलंदाजाने 250 हून अधिकच्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करत द्विशतक झळकावले. अभिषेक शर्मा सध्या कोणती स्पर्धा खेळत आहे आणि त्यांनी कशी कामगिरी केली यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला सांगणार आहोत.
अमृतसर सिनियर मेन्स आणि तरन तारन संघांमध्ये खेळला गेला. अभिषेक शर्मा अमृतसर सिनियर मेन्स संघाकडून खेळला. त्याच्या या धडाकेबाज खेळीमुळे अमृतसर संघाला 50 षटकांत 500 हून अधिक धावांचा डोंगर उभा करता आला. या खेळीमुळे अभिषेकने भारताच्या एकदिवसीय संघात आपले स्थान पक्के करण्याची त्याला संधी असणार आहे. या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर अमृतसरचा संघ प्रथम फलंदाजीसाठी आला. डावाची सुरुवात करताना, अभिषेकने आपल्या नैसर्गिक फलंदाजी शैलीत पहिल्याच चेंडूपासून आक्रमक पवित्रा घेतला आणि चौकार-षटकार मारायला सुरुवात केली. त्याने विरोधी गोलंदाजांना गुडघे टेकायला भाग पाडले.
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अभिषेक शर्माने या सामन्यामध्ये फक्त 91 चेंडूमध्ये 256 धावा केल्या, त्याने या सामन्यात 233 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. या खेळीमध्ये त्याने 25 षटकार आणि 15 चौकारांचा समावेश आहे, या खेळीने अभिषेकने सिद्ध केले आहे की तो भारताच्या एकदिवसीय संघात सामील होण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. अभिषेकच्या खेळीच्या जोरावर अमृतसरने 50 षटकांत 8 गडी गमावून 533 धावा केल्या.
ABHISHEK SHARMA MAKES A MASSIVE STATEMENT!(@alina_queenn) August 2, 2026
233 runs off just 91 balls with 15 fours & 25 sixes in a One Day District match!
If he continues this fearless brand of cricket, Abhishek Sharma has every chance to become India's first-choice opener for ODI… pic.twitter.com/1330ms9Fwu
सलामीवीर अभय चौधरीने 93 धावांची खेळी केली, तर मधल्या फळीत वरिंदर सिंग लोहत आणि सलील अरोरा यांनी अनुक्रमे 36 आणि 29 धावांचे योगदान दिले. अभिनव शर्मा पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि त्याने 33 चेंडूंमध्ये 51 धावा केल्या. शेवटच्या षटकांमध्ये, साहिल शर्माने आक्रमक फलंदाजी करत 20 चेंडूंमध्ये 37 धावा केल्या आणि संघाला 500 धावांच्या पुढे नेले.