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25 सिक्स, 15 चौकार... अभिषेक शर्माने ODI मध्ये ठोकले द्विशतक, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कहर

टी20 मध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने खळबळ माजवणाऱ्या या युवा फलंदाज अभिषेक शर्माने 250 हून अधिकच्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करत द्विशतक झळकावले. त्याने या सामन्यात कशी कामगिरी केली यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 02, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:13 PM IST
25 सिक्स, 15 चौकार... अभिषेक शर्माने ODI मध्ये ठोकले द्विशतक, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कहर
Image Credit: अभिषेक शर्माने ODI मध्ये ठोकले द्विशतक (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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