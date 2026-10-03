/मुंबई इंडियन्सच्या पलटनमध्ये सामील होणार अभिषेक शर्मा? SRH सोबतच्या नाराजीमुळे IPL 2027 पूर्वी धरणार वेगळी वाट

Abhishek Sharma IPL 2027 Mumbai Indians : आयपीएल 2027 स्पर्धा आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. 2026 च्या डिसेंबर महिन्यात या स्पर्धेसाठी गोव्यात मिनी लिलाव पार पडणार आहे. आगामी सीजन हे आयपीएलचं 20 वं सीजन असून ऑक्शनपूर्वी सर्व संघ त्यांची रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची लिस्ट जाहीर करतील. मात्र त्यापूर्वी संघातील काही स्टार खेळाडू हे आपला मूळ संघ सोडून दुसऱ्या संघांशी ट्रेड संदर्भातील चर्चा करत असल्याचं मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलेल्या माहितीनुसार क्रिकेट अभिषेक शर्मा सध्याची त्याची मूळ फ्रेंचायझी असलेला सनरायजर्स हैदराबाद संघ सोडण्याच्या तयारीत आहे.
मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलेल्या माहितीनुसार एका सूत्राने सांगितलं की, 'इशान किशनकडे कर्णधारपद सोपवल्यापासून अभिषेक शर्मा SRH मध्ये नाराज आहे, ही आता काही लपून राहिलेली गोष्ट नाही. तो बऱ्याच काळापासून या फ्रँचायझीसोबत आहे आणि साहजिकच त्याला कर्णधार होण्याची इच्छा होती. मुंबई इंडियन्स, गुजरात टायटन्स आणि पंजाब किंग्स हे संघ त्याच्यासाठी संभाव्य पर्याय म्हणून पाहिले जात होते; शिवाय दिल्ली कॅपिटल्सचाही विचार नाकारता येणार नाही, कारण त्याचे मार्गदर्शक युवराज सिंग आता त्या संघाचा भाग आहेत'. अनेक वर्ष सनरायजर्स हैदराबाद संघासोबत राहिल्यामुळे अभिषेक शर्माला कर्णधार बनण्याची इच्छा होती, मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे आता अभिषेक शर्मा मुंबई इंडियन्स सहा इतरही काही संघांशी चर्चा करत असल्याची माहिती आहे.
मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या हा आयपीएल 2027 पूर्वी संघ सोडणार अशी जोरदार चर्चा आहे. तसेच सूर्यकुमार यादवच्या संघातून बाहेर होण्याबाबत अनेक चर्चा काही दिवसांपूर्वी रंगल्या होत्या. सनरायजर्स हैदराबाद संघासोबत असलेल्या नाराजीमुळे अभिषेक शर्मा आयपीएल २०२७ साठी मुंबई इंडियन्स सोबत सुद्धा बातचीत करत आहेत. आयपीएल २०२७ च्या मिनी ऑक्शनपूर्वी अभिषेक शर्माला मुंबई फ्रेंचायझी ट्रेड करून आपल्या संघात घेते का ते पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
सध्या T20 क्रिकेट विश्वात अभिषेक हा सर्वाधिक मागणी असलेला खेळाडू ठरला आहे आणि जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला हा फलंदाज आगामी आठवड्यांतही सर्वांचे लक्ष वेधून घेईल. जरी या खेळाडूच्या निकटवर्तीयांनी 'सध्या काहीही घडत नाहीये' असे म्हटले असले, तरी आयपीएलशी संबंधित वर्तुळे सनरायझर्स हैदराबाद संघातील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्माने 2018 मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं होतं. सुरुवातीपासून तो आतापर्यंत तो सनरायजर्स हैदराबादमधेच खेळतोय. त्याने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये एकूण 92 सामने खेळले असून यात त्याने 2378 धावा आणि 11 विकेट सुद्धा घेतले आहेत. अभिषेक शर्माने आयपीएलमध्ये २ शतक ठोकली आहेत. 13 अर्धशतक सुद्धा केली आहेत.