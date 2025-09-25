Abhishek Sharma: पाकिस्तान्यानी अभिषेक शर्माचा घेतला डिजिटल ‘बदला’, मैदानावरचा राग काढत केली 'ही' कृती

Abhishek Sharma's X Profile Suspended: भारत-पाकिस्तान सामन्यात अभिषेक शर्माच्या बॅटिंगने पाकिस्तानींची झोप उडवली होती. मैदानावर त्याला रोखता न आल्यामुळे आता चाहत्यांनी सोशल मीडियावर त्याचा डिजिटल ‘बदला’ घेतल्याचं समोर आलं आहे. अभिषेकचं X प्रोफाइल मोठ्या प्रमाणात रिपोर्ट करून थेट सस्पेंड करण्यात आलं. आशिया कप 2025 मधल्या रोमांचक भिडतीत अभिषेक शर्माने फक्त 39 चेंडूत 74 धावा ठोकल्या. त्याच्या या इनिंगमुळे भारताने पाकिस्तानवर मात केली आणि त्यालाच ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ घोषित करण्यात आलं. पण ही धडाकेबाज कामगिरी पाकिस्तानी चाहत्यांना सहनच झाली नाही. सामना हरल्याचा राग त्यांनी सोशल मीडियावर उतरवला आणि अभिषेकच्या अकाउंटवर एकत्रितपणे रिपोर्ट सुरू केला. परिणामी, प्लॅटफॉर्मने त्याचं अकाउंट तात्पुरतं ब्लॉक केलं आहे.
अभिषेक शर्माचा या स्पर्धेतला फॉर्मही कमालीचा आहे. आतापर्यंत 5 डावांत त्याने 49.60 च्या सरासरीने आणि तब्बल 206 च्या स्ट्राईक रेटने 248 धावा केल्या आहेत. अशा दमदार खेळीमुळे तो भारतीय संघासाठीच नाही, तर चाहत्यांसाठीही आशेचा किरण ठरत आहे.
मैदानावर खेळाडू बॅट-गेंदाने उत्तर देतात, पण सोशल मीडियावर चाहत्यांचा असलेला अतिरेक आता चर्चेत आला आहे. पाकिस्तानच्या प्रेक्षकांनी अभिषेकविरुद्ध केलेल्या अशा तक्रारींमुळे खेळाडूंच्या डिजिटल सुरक्षा आणि त्यांच्या खासगी आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
खरा खेळाडू नेहमी कामगिरीने उत्तर देतो, पण हरलेले चाहते जर सोशल मीडियाचा गैरवापर करून त्रास देत असतील, तर ही खेळभावना कुठेतरी हरवते हे स्पष्ट झालं आहे.
Q1. अभिषेक शर्माचं X अकाउंट का सस्पेंड करण्यात आलं?
A1. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात त्याने केलेल्या धडाकेबाज खेळीमुळे नाराज झालेल्या पाकिस्तानी चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात रिपोर्ट केलं आणि त्यामुळे अकाउंट सस्पेंड झालं.
Q2. अभिषेक शर्माने पाकिस्तानविरुद्ध किती धावा केल्या?
A2. अभिषेकने फक्त 39 चेंडूत 74 धावा ठोकल्या आणि ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ ठरला.
Q3. आशिया कप 2025 मध्ये अभिषेक शर्माची एकूण कामगिरी कशी आहे?
A3. त्याने आतापर्यंत 5 डावांत 248 धावा केल्या आहेत, सरासरी 49.60 आणि स्ट्राईक रेट तब्बल 206 आहे.
Q4. या घटनेवर चाहत्यांमध्ये चर्चा का रंगली आहे?
A4. कारण खेळभावनेला सोडून सोशल मीडियाचा गैरवापर करून खेळाडूंवर हल्ला केला गेला. त्यामुळे डिजिटल सुरक्षा आणि खेळाडूंच्या खासगी आयुष्यावर प्रश्न निर्माण झाले.
Q5. अभिषेक शर्मा या घटनेवर काही प्रतिक्रिया दिली आहे का?
A5. अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली नसली, तरी तज्ज्ञांच्या मते मैदानावरील कामगिरीमुळे त्याच्यावर सोशल मीडियावरील हल्ल्यांचा फारसा परिणाम होणार नाही.