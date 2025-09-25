English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Abhishek Sharma: पाकिस्तान्यानी अभिषेक शर्माचा घेतला डिजिटल ‘बदला’, मैदानावरचा राग काढत केली 'ही' कृती

Abhishek Sharma's X Profile Suspended: पाकिस्तानी खेळाडू अभिषेक शर्माला मैदानावर हरवू शकले नाहीत, म्हणून त्यांनी सोशल मीडियावर त्याचा राग काढायला करायला सुरुवात केली. त्याचं एक्स प्रोफाइल सस्पेंड करण्यात आले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 25, 2025, 02:59 PM IST
जबरदस्त फॉर्ममध्ये अभिषेक

अभिषेक शर्माचा या स्पर्धेतला फॉर्मही कमालीचा आहे. आतापर्यंत 5 डावांत त्याने 49.60 च्या सरासरीने आणि तब्बल 206 च्या स्ट्राईक रेटने 248 धावा केल्या आहेत. अशा दमदार खेळीमुळे तो भारतीय संघासाठीच नाही, तर चाहत्यांसाठीही आशेचा किरण ठरत आहे.

सोशल मीडियावरील नवा वाद

मैदानावर खेळाडू बॅट-गेंदाने उत्तर देतात, पण सोशल मीडियावर चाहत्यांचा असलेला अतिरेक आता चर्चेत आला आहे. पाकिस्तानच्या प्रेक्षकांनी अभिषेकविरुद्ध केलेल्या अशा तक्रारींमुळे खेळाडूंच्या डिजिटल सुरक्षा आणि त्यांच्या खासगी आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

खरा खेळाडू नेहमी कामगिरीने उत्तर देतो, पण हरलेले चाहते जर सोशल मीडियाचा गैरवापर करून त्रास देत असतील, तर ही खेळभावना कुठेतरी हरवते हे स्पष्ट झालं आहे.

FAQ

Q1. अभिषेक शर्माचं X अकाउंट का सस्पेंड करण्यात आलं?
A1. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात त्याने केलेल्या धडाकेबाज खेळीमुळे नाराज झालेल्या पाकिस्तानी चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात रिपोर्ट केलं आणि त्यामुळे अकाउंट सस्पेंड झालं.

Q2. अभिषेक शर्माने पाकिस्तानविरुद्ध किती धावा केल्या?
A2. अभिषेकने फक्त 39 चेंडूत 74 धावा ठोकल्या आणि ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ ठरला.

Q3. शिया कप 2025 मध्ये अभिषेक शर्माची एकूण कामगिरी कशी आहे?
A3. त्याने आतापर्यंत 5 डावांत 248 धावा केल्या आहेत, सरासरी 49.60 आणि स्ट्राईक रेट तब्बल 206 आहे.

Q4. या घटनेवर चाहत्यांमध्ये चर्चा का रंगली आहे?
A4. कारण खेळभावनेला सोडून सोशल मीडियाचा गैरवापर करून खेळाडूंवर हल्ला केला गेला. त्यामुळे डिजिटल सुरक्षा आणि खेळाडूंच्या खासगी आयुष्यावर प्रश्न निर्माण झाले.

Q5. अभिषेक शर्मा या घटनेवर काही प्रतिक्रिया दिली आहे का?
A5. अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली नसली, तरी तज्ज्ञांच्या मते मैदानावरील कामगिरीमुळे त्याच्यावर सोशल मीडियावरील हल्ल्यांचा फारसा परिणाम होणार नाही.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Lifestyle