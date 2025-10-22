English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'आशिया कप ट्रॉफी भारताची आहे, पण...', BCCI ने चेतावणी दिल्यानंतर मोहसीन नक्वींनी लिहिलं पत्र, 'मी 40 मिनिटं उभा राहून...'

Asia Cup Controversy: आशिया क्रिकेट परिषदेचे (ACC) अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी भारतीय क्रिकेट संघाला आशिया कपच्या विजयाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. मात्र ट्रॉफी घेण्यासाठी बीसीसीआय अधिकारी किंवा खेळाडूला दुबई एसीसी मुख्यालयात येण्यास सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 22, 2025, 04:58 PM IST
Asia Cup Controversy: आशिया कप 2025 चा चॅम्पिअन भारतीय संघाला अद्याप ट्रॉफी सोपवण्यात आलेली नाही. यावरुन बीसीसीआय आणि आशिया क्रिकेट परिषदेचे (ACC) पाकिस्तानी चेअरमन मोहसीन नक्वी यांच्या वाद सुरु आहे. अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने आशिया कप ट्रॉफीसंदर्भात बीसीसीआयच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. तर दुसरीकडे मोहम्मद नक्वी मात्र अद्यापही हट्टाला पेटले आहेत. त्यांनी ट्रॉफी घेण्यासाठी बीसीसीआय अधिकारी किंवा खेळाडूला दुबई एसीसी मुख्यालयात येण्यास सांगितलं आहे. 

बीसीसीआयने नक्वी यांचा हा प्रस्ताव नाकारला आहे आणि आयसीसीच्या आगामी बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचं म्हटलं आहे. नक्वी यांनी आशिया कप 2025 मध्ये पुरस्कार सोहळ्यात झालेल्या वादावरुन बीसीसीआयने 30 सप्टेंबरला लिहिलेल्या पत्राचं उत्तर देत म्हटलं आहे की, "पुरस्कार सोहळ्याच्या आधी भारतीय संघाने त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी न घेण्याची घोषणा केली होती, ज्यामुळे 40 मिनिटं उशीर झाला. आशिया कप ट्रॉफी भारतीय संघाचीच आहे आणि बीसीसीआयच्या कोणत्याही अधिकारी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने दुबईत येऊन आशिया क्रिकेट काऊन्सिलच्या मुख्यालयातून ती घ्यावी".

मोहसीन नक्वींचं उत्तर

गेल्या आठवड्यात बीसीसीआयचे प्रतिनिधी राजीव शुक्ला, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने गेल्या आठवड्यात मोहसीन नक्वी यांना भारताला ट्रॉफी देण्याबाबत पत्र लिहिलं होतं. पत्राला उत्तर देताना एसीसी प्रमुख मोहसिन नक्वी म्हणाले, "30 सप्टेंबर 2025 रोजीचं तुमचं पत्र मिळालं आहे. हे पत्र 30 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 3 वाजता (यूएई वेळेनुसार) होणाऱ्या एसीसी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सुरू होण्यापूर्वी मिळाले. ऑनलाइन झालेल्या या बैठकीत एजीएममध्ये बीसीसीआयचे प्रतिनिधित्व राजीव शुक्ला आणि आशिष शेलार यांनी केलं. एजीएममध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली, परंतु तुम्ही हे पत्र एसीसी सदस्यांना पाठवले असल्याने, रेकॉर्ड स्पष्ट करणं योग्य आहे."

मोहसीन नक्वी यांनी पुढे म्हटलं की, "सर्वप्रथम, मी भारतीय क्रिकेट संघाचे आशिया कप 2025 जिंकल्याबद्दल अभिनंदन करतो. मी मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही अभिनंदन केलं होतं. मी एसीसीमधील बीसीसीआय प्रतिनिधींनी पत्रात परंपरा, स्थापित पद्धती, क्रिकेट नियम आणि खेळाच्या अखंडतेच्या मूलभूत तत्त्वांवर भर दिल्याबद्दल आभार मानतो. मला मनापासून इच्छा आहे की, या भावना पत्रातील शब्दांपुरत्या मर्यादित न राहता मैदानावर देखील उत्साहाने प्रदर्शित व्हाव्यात."

"खरं म्हणजे पुरस्कार सोहळ्याबाबत बीसीसीआयकडून एसीसी कार्यालय किंवा स्पर्धा संचालकांशी कोणताही अधिकृत संवाद झालेला नाही. समारंभ सुरू झाल्यानंतर आणि मान्यवर पाहुणे गेल्यानंतरच बीसीसीआय प्रतिनिधीने मला भारतीय क्रिकेट संघ माझ्याकडून आशिया कप ट्रॉफी आणि पुरस्कार स्वीकारणार नाही असं कळवलं. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, ज्यामुळे अनावश्यक विलंब झाला."

त्यांनी बीसीसीआयवर खेळात राजकारण आणल्याचा आरोप केला आणि म्हणाले, "प्रशासकीय बाबींबाबत एसीसी तटस्थ राहिली आहे आणि राहील. एसीसी प्रमुख म्हणून पुरस्कार सोहळ्याची प्रतिष्ठा राखली जावी आणि राजकारणाचा त्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी मी इतर मान्यवर पाहुण्यांसोबत सुमारे 40 मिनिटं वाट पाहिली, परंतु ती व्यर्थ ठरली. एसीसी ट्रॉफी निःसंशयपणे भारतीय क्रिकेट संघाची आहे आणि बीसीसीआयचा अधिकारी आणि उपलब्ध खेळाडू माझ्याकडून ती स्वीकारण्यासाठी दुबईतील एसीसी मुख्यालयात येईपर्यंत ती सुरक्षित ठेवली जाईल," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

आता ICC बैठकीत मांडला जाणार ट्रॉफीचा मुद्दा

दरम्यान, बीसीसीआयनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की त्यांचे कोणतेही प्रतिनिधी मोहसीन नक्वी यांच्याकडून आशिया कप ट्रॉफी स्वीकारणार नाहीत. त्यामुळे आयसीसीच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयचे माजी सचिव जय शाह सध्या आयसीसीचे अध्यक्ष आहेत. आशिया कप 2025 ट्रॉफी दुबईतील एसीसी मुख्यालयात ठेवण्यात आली आहे. टीम इंडियाने मोहसीन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर, ते ते सोबत घेऊन गेले. मोहसिन नक्वी हे एसीसीचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष आणि देशाचे गृहमंत्री आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

