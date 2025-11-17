English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
INDA vs PAKA: वैभव सुर्यवंशी लढला तरी पाकिस्तानचा एकतर्फी विजय, 'असा' होता थरार

ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025: भारताला वैभव सूर्यवंशी आणि प्रियांश आर्य या दोन धडाकेबाज सलामीवीरांची साथ मिळाली. पण त्यांची खेळी निर्णायक ठरु शकली नाही. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 17, 2025, 06:47 AM IST
इंडिया विरुद्ध पाकिस्तान

ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025: एसीसी पुरुष आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2025 मध्ये पाकिस्तान ‘ए’ टीमने भारत ‘ए’ टीमचा 8 गडी राखून पराभव केला.पाकिस्तानच्या कर्णधार इरफान खानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली. भारताला वैभव सूर्यवंशी आणि प्रियांश आर्य या दोन धडाकेबाज सलामीवीरांची साथ मिळाली. पण त्यांची खेळी निर्णायक ठरु शकली नाही. अखेर या सामन्यात पाकिस्तानने टीम इंडियावर एकतर्फी विजय मिळवला. आयपीएलमध्ये लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्या या जोडीकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या; पण प्रियांश फक्त 10 धावांवर बाद झाला. तरीही वैभवने नमन धीरसोबत मजबूत आघाडी सांभाळली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

वैभवची झंझावाती खेळी:

वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या 28 चेंडूंत 45 धावा ठोकल्या. त्यात 3 षटकार आणि 5 चौकारांचा समावेश होता. नमन धीरनेही 3 धावांची स्थिर साथ दिली. ही जोडी तुटल्यानंतर मात्र भारतीय फलंदाजीला ब्रेक लागला. जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा, नेहल वधेरा असे आयपीएलचे नावाजलेले खेळाडू स्वस्तात माघारी परतले. अवघ्या 19 षटकांत भारत 136 धावांवर सर्वबाद झाला. मधल्या फळीतील हे अपयश संघाला महागात पडले. 

पाकिस्तानची सोपी वाटचाल:

137 धावांचे आव्हान पाकिस्तानला सोपे वाटले. सलामीवीर माझ सदाकतने 47 चेंडूंत 79 धावा फटकावल्या. त्याने 4 षटकार आणि 7 चौकार मारले. उर्वरित फलंदाजांनी छोट्या-छोट्या योगदानातून लक्ष्य गाठले. पाकिस्तानने फक्त 2 गडी गमावले आणि सामना सहज जिंकला. भारतीय गोलंदाजांना एकही मोठी भक्कम भागीदारी तोडता आली नाही. त्यामुळे संपूर्ण पाठलाग एकतर्फी झाला. 

ज्युनियर टीमची ऐतिहासिक कामगिरी

हा विजय पाकिस्तानसाठी खास ठरला कारण त्यांचा ‘अ’ संघ म्हणजे ज्युनियर खेळाडूंचा समूह आहे. पाकिस्तानच्या मुख्य राष्ट्रीय संघाला भारताविरुद्ध अनेकदा अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. पण या तरुणांनी ते काम साधले जे आंतरराष्ट्रीय दिग्गजांना जमले नाही. सामना अत्यंत अपेक्षित होता; तरीही भारतीय तरुणांना पूर्ण 20 षटके खेळता आली नाहीत. 

का झाला पराभव?

भारताच्या पराभवाचे मुख्य कारण मधली फळी कोसळणे आणि गोलंदाजीतील कमजोरी ठरली. वैभव-नमनच्या प्रयत्नांनंतर टीमला स्थिरता मिळाली नाही. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी दबाव कायम ठेवला. हा पराभव भारतीय ज्युनियर संघाला धडा देणारा ठरेल. पुढील सामन्यांत सुधारणा करून ते पुन्हा जोमाने मैदानात उतरतील, अशी आशा आहे.

FAQ 

१. एसीसी पुरुष आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ मध्ये पाकिस्तान ‘अ’ संघाने भारत ‘अ’ संघाचा किती फरकाने पराभव केला?

उत्तर: पाकिस्तान ‘अ’ संघाने भारत ‘अ’ संघाचा ८ गडी राखून पराभव केला. भारताने १९ षटकांत १३६ धावा केल्या, तर पाकिस्तानने २ गडी गमावून लक्ष्य गाठले.

२. भारत ‘अ’ संघासाठी वैभव सूर्यवंशीने किती धावा केल्या आणि त्याची खेळी कशी होती?

उत्तर: वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या २८ चेंडूंत ४५ धावा केल्या. त्यात ३ षटकार आणि ५ चौकारांचा समावेश होता. त्याने नमन धीरसोबत (३५ धावा) मजबूत भागीदारी केली, पण नंतर संघ कोसळला.

३. पाकिस्तानच्या विजयात कोणत्या खेळाडूची कामगिरी ठळक होती आणि हा विजय का खास आहे?

उत्तर: सलामीवीर माझ सदाकतने ४७ चेंडूंत ७९ धावा (४ षटकार, ७ चौकार) करून विजयाचा पाया घातला. हा विजय खास आहे कारण ज्युनियर संघाने ते साध्य केले जे पाकिस्तानच्या मुख्य आंतरराष्ट्रीय संघाला भारताविरुद्ध जमले नाही.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

