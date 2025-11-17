INDA vs PAKA: वैभव सुर्यवंशी लढला तरी पाकिस्तानचा एकतर्फी विजय, 'असा' होता थरार

ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025: एसीसी पुरुष आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2025 मध्ये पाकिस्तान ‘ए’ टीमने भारत ‘ए’ टीमचा 8 गडी राखून पराभव केला.पाकिस्तानच्या कर्णधार इरफान खानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली. भारताला वैभव सूर्यवंशी आणि प्रियांश आर्य या दोन धडाकेबाज सलामीवीरांची साथ मिळाली. पण त्यांची खेळी निर्णायक ठरु शकली नाही. अखेर या सामन्यात पाकिस्तानने टीम इंडियावर एकतर्फी विजय मिळवला. आयपीएलमध्ये लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्या या जोडीकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या; पण प्रियांश फक्त 10 धावांवर बाद झाला. तरीही वैभवने नमन धीरसोबत मजबूत आघाडी सांभाळली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या 28 चेंडूंत 45 धावा ठोकल्या. त्यात 3 षटकार आणि 5 चौकारांचा समावेश होता. नमन धीरनेही 3 धावांची स्थिर साथ दिली. ही जोडी तुटल्यानंतर मात्र भारतीय फलंदाजीला ब्रेक लागला. जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा, नेहल वधेरा असे आयपीएलचे नावाजलेले खेळाडू स्वस्तात माघारी परतले. अवघ्या 19 षटकांत भारत 136 धावांवर सर्वबाद झाला. मधल्या फळीतील हे अपयश संघाला महागात पडले.
137 धावांचे आव्हान पाकिस्तानला सोपे वाटले. सलामीवीर माझ सदाकतने 47 चेंडूंत 79 धावा फटकावल्या. त्याने 4 षटकार आणि 7 चौकार मारले. उर्वरित फलंदाजांनी छोट्या-छोट्या योगदानातून लक्ष्य गाठले. पाकिस्तानने फक्त 2 गडी गमावले आणि सामना सहज जिंकला. भारतीय गोलंदाजांना एकही मोठी भक्कम भागीदारी तोडता आली नाही. त्यामुळे संपूर्ण पाठलाग एकतर्फी झाला.
हा विजय पाकिस्तानसाठी खास ठरला कारण त्यांचा ‘अ’ संघ म्हणजे ज्युनियर खेळाडूंचा समूह आहे. पाकिस्तानच्या मुख्य राष्ट्रीय संघाला भारताविरुद्ध अनेकदा अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. पण या तरुणांनी ते काम साधले जे आंतरराष्ट्रीय दिग्गजांना जमले नाही. सामना अत्यंत अपेक्षित होता; तरीही भारतीय तरुणांना पूर्ण 20 षटके खेळता आली नाहीत.
भारताच्या पराभवाचे मुख्य कारण मधली फळी कोसळणे आणि गोलंदाजीतील कमजोरी ठरली. वैभव-नमनच्या प्रयत्नांनंतर टीमला स्थिरता मिळाली नाही. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी दबाव कायम ठेवला. हा पराभव भारतीय ज्युनियर संघाला धडा देणारा ठरेल. पुढील सामन्यांत सुधारणा करून ते पुन्हा जोमाने मैदानात उतरतील, अशी आशा आहे.
