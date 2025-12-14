English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
क्रिकेटच्या मैदानात आज भारत-पाक भिडणार! किती वाजता सुरु होणार मॅच? कुठे Live दिसणार?

India vs Pakistan Cricket Match Today: भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचा हा सामना युएईमध्ये खेळवला जात असून दोन्ही संघ या स्पर्धेत अजेय राहिलेत हे विशेष, त्यामुळेच हा सामना चुरशीचा होईल असं सांगितलं जात आहे. कधी, कुठे आणि किती वाजता पाहता येईल हा सामना जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 14, 2025, 08:28 AM IST
दुबईत होतोय हा सामना (फाइल फोटो)

India vs Pakistan Cricket Match Today: आजचा रविवार क्रिकेट चाहत्यांसाठी सुपर संडे ठरणार आहे कारण आज भारत आणि पाकिस्तानचे संघ आमने-सामने येणार आहे. 19 वर्षांखालील आशिया चषक 2025 स्पर्धेत हे कट्टर प्रतिस्पर्धी एकमेकांविरोधात उभे ठाकणार आहेत. दुबईमधील आयसीसी अकादमी मैदानावर हा सामना आज म्हणजेच रविवारी 14 डिसेंबर रोजी पार पडत आहे. विशेष म्हणजे हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी साडेदहा वाजताच सुरु होणार आहे. 

वैभव सूर्यवंशीकडे लक्ष

या सामन्यामध्ये सर्वांचे लक्ष सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीकडे असेल, जो पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. त्याने संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) विरुद्ध 95 चेंडूत 171 धावा केल्या, ज्यामध्ये 14 षटकार आणि 9 चौकारांचा समावेश आहे. यशस्वी कामगिरीमुळे संघाचे काम सोपे होईल. कर्णधार आयुष म्हात्रे देखील दमदार कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल, ज्याने यूएईविरुद्ध फक्त चार धावा केल्या होत्या.

भारताचा दमदार विजय

स्पर्धेमध्ये दोन्ही संघांची सुरुवात चांगली झाली. भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही या स्पर्धेत प्रभावी कामगिरी करत विजयांसह श्रीगणेशा केला. भारताने त्यांच्या पहिल्या सामन्यात संयुक्त अरब अमिराती (UAE) चा 234 धावांनी पराभव केला. नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी केल्यानंतर, भारताने 4333 धावांचा डोंगर उभा केला. यामध्ये वैभव सूर्यवंशीने 171 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, युएईचा संघ 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 199 धावांपर्यंतच मजल मारु शकला.

पाकिस्तानचीही दमदार कामगिरी

पाकिस्ताननेही त्यांच्या पहिल्या सामन्यात शानदार कामगिरी केली. मलेशियाविरुद्ध, पाकिस्तानने 50 षटकांत तीन गडी बाद 345 धावा केल्या. पाकिस्तानी संघाकडून, सलामीवीर समीर मिन्हासने नाबाद 177 धावा आणि अहमद हुसेनने 134 धावांची शानदार शतकी खेळी केली. त्यानंतर पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी मलेशियाला फक्त 48 धावांत गुंडाळले आणि सामना 297 धावांनी मोठ्या फरकाने जिंकला. 

पुढच्या फेरीत कोण जाणार?

एसीसी पुरुषांच्या 19 वर्षांखालील आशिया कप 2025 मध्ये, भारताला पाकिस्तान, मलेशिया आणि युएई यांच्यासोबत गट अ मध्ये आहे. गट ब मध्ये श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि नेपाळ यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातून दोन अव्वल क्रमांकाचे संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील. अंतिम सामना 21 डिसेंबर रोजी होणार आहे. 

कुठे पाहता येणार हा सामना?

'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क'वर भारतात हे सामने टीव्हीवरुन थेट प्रक्षेपित केले जात आहेत. हा सामना 'सोनीएलआयव्ही' अॅप आणि त्यांच्या वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. 

भारतीय संघ

19 वर्षांखालील आशिया कपसाठी भारताचा संघ: आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा ​​(उपकर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (यष्टिरक्षक), हरवंश सिंग (यष्टिरक्षक), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन आणि आरोन जॉर्ज. स्टँडबाय: राहुल कुमार, जे हेमचुदेश, बीके किशोर आणि आदित्य रावत. 

पाकिस्तानी संघ

19 वर्षांखालील आशिया कपसाठी पाकिस्तान संघ: साद बेग (कर्णधार), अब्दुल सुभान, अहमद हुसेन, अली रझा, फहम उल हक, फरहान युसूफ, हारून अर्शद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद रियाजुल्ला, नावेद अहमद खान, शाहजैब खान, तय्यब आरिफ, उमर झैब आणि उस्मान खान.

