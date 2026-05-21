/IPL 2026 : हार्दिक पांड्यावर केकेआरविरुद्ध सामन्यात कारवाई, केलेल्या कृत्यांवर पंच संतापले! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

BCCI fined Hardik Pandya : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकता नाईट राइडर्स यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने विजय मिळवून प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. आता केकेआरचा संघाचा एक सामना शिल्लक आहे, तर राजस्थान आणि पंजाब यांना देखील त्यांचा शेवटचा लीग सामन्यापर्यत प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी लढावे लागणार आहे. केकेआरने कालच्या सामन्यामध्ये मुंबईला पराभूत करुन सहाव्या विजय मिळवला आहे. कालच्या सामन्यामध्ये एमआयचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने संघामध्ये पुनरागमन केले आणि पण आता सामना झाल्यानंतर मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधाराला आता आयपीएल आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई त्याच्यावर करण्यात आली आहे.
बीसीसीआयच्या नियमांनुसार हार्दिक पांड्याने तीन सामने चुकवले आहेत, त्याला झालेल्या दुखापतीमुळे तो सलग तीन सामन्यात संघासोबत देखील नव्हता. त्यामुळे आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.2 चे उल्लंघन केले आहे. सामन्याच्या वेळी क्रिकेटमध्ये वापरली जाणारी उपकरणे आणि कपडे, मैदानावरील उपकरणे किंवा फिटिंग्जचा गैरवापर करण्याशी संबंधित हा नियम आहे. हार्दिक पांड्याला आता त्याच्या सामन्याच्या 10% मॅच फी आणि एक डिमेरिट पॉइंटही देखील देण्यात आला आहे.
केकेआर विरुद्ध एमआय यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्या हा 10 वे ओव्हर टाकत होता. त्याने रागाच्या भरामध्ये स्टंम्पवर असलेल्या बेल्स या रागामध्ये पाडल्या. यावेळी मैदानावरील अंपायरने कारवाई केली आणि त्याच्यावर दंड ठोठावण्यात आला आहे. यावेळी मनिष पांडे हा फलंदाजी करत होता यावेळी त्याने हार्दिक पांड्याला सलग दोन चौकार मारले, दीपक चहर आणि रॉबिन मिंट्झ यांच्या खराब फिल्डिंगमुळे मुंबई इंडियन्सच्या संघाच्या हातून सामना निसटला. खेळाडू रॉव्हमन पॉवेल याला मग एक जीवनदान मिळाले.
चहर आणि मिंट्झ यांच्या खराब फिल्डिंगमुळे मनीष पांडेने संघासाठी चांगली कामगिरी केली. पॅावेलने 30 चेंडूमध्ये 45 धावा केल्या, यामध्ये त्याने चार चौकार आणि दोन षटकार मारले. तर कालच्या सामन्यात मनीष पांडे हा सामनावीर ठरला. कालच्या सामन्यामध्ये एमआयचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने दोन ओव्हर टाकल्या आण यामध्ये त्याने 13 धावा देत एकही बळी घेतला नाही. कालच्या सामन्यामध्ये त्याने टीममध्ये तर पुनरागमन केले पण तो अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला.