IPL 2026 : लातूरमध्ये आयपीएलच्या सट्ट्यावर मोठी कारवाई, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

IPL 2026 Betting In Latur : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगभरातील सर्वात नावाजलेली आणि श्रीमंत टी 20 क्रिकेट लीग आहे. यंदा आयपीएलचा 19 वा सीजन असून यात आतापर्यंत जवळपास 21 सामने झाले आहेत. दरवर्षी एप्रिल- मे या दरम्यान खेळल्या जाणाऱ्या स्पर्धेकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं, ज्यामुळे त्याची प्रेक्षकसंख्या खूप मोठी आहे. देश विदेशातील नावाजलेले आणि युवा क्रिकेटर्स या स्पर्धेत खेळताना दिसतात. अशातच प्रसिद्ध अशा आयपीएल सामन्यांवर सट्टा मार्केटचं सुद्धा लक्ष असतं. आयपीएलमध्ये होणाऱ्या सामन्यांवर लाखो करोडोंचा सट्टा लावला जातो. अशातच लातूरमधील आयपीएल सट्ट्यावर स्थानिक गुन्हे शाखेने छापा टाकत मोठी कारवाई केली आहे. यात जवळपास 13 लाख 73 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय.
लातूर जिल्ह्यात आयपीएल सट्ट्यावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने अंबेजोगाई रोड परिसरात छापा टाकत सट्टा चालवणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या संपूर्ण कारवाईत चार आरोपींना जेरबंद करण्यात आलं असून स्थानिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली आहे. या कारवाईत चार आरोपींना रंगेहात अटक करण्यात आली असून त्यांच्या ताब्यातून तब्बल 13 लाख 73 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
आयपीएल सट्ट्याव करण्यात आलेल्या कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये मोबाईल फोन, लॅपटॉप, रोख रक्कम आणि क्रेटा कारचा समावेश आहे. हे आरोपी आयपीएलमधील सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स या सामन्यावर ऑनलाइन सट्टा घेत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून ग्राहकांशी संपर्क ठेवून हा अवैध व्यवसाय मागील बऱ्याच काळापासून सुरू होता.
सनरायजर्स हैदराबाद संघाचं होम ग्राउंड असलेल्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात १३ एप्रिल रोजी सामना खेळवला गेला. या सामन्यात टॉस जिंकून राजस्थानने प्रथम गोलंदाजी निवडली राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजी अटॅक समोर हैदराबादच्या फलंदाजांनी तब्बल 216 धावा केल्या. यावेळी ईशान किशनने 91 , हेन्रीचं क्लासेनने 40 धावांची खेळी केली. तर इतर फलंदाजांनी सुद्धा समाधानकारक धावा केल्या. पारिणामी हैदराबादने राजस्थान रॉयल्सला विजयासाठी 217 धावांचं आव्हान देण्यात आलं. आतापर्यंत आयपीएलचे चार पैकी चार सामने जिंकलेला राजस्थान रॉयल्सचा संघ हा हे आव्हान सहज पूर्ण करेल असे वाटत असताना हैदराबादच्या गोलंदाजांनी मात्र राजस्थानच्या विस्फोटक फलंदाजांना फार काळ मैदानात टिकू दिलं नाही. सनरायजर्स हैदराबादकडून साकिब हुसेन आणि प्रफुल्ल हिंगे यांनी प्रत्येकी ४ विकेट घेतल्या. तर ईशान मलिंगा याने एक विकेट घेतली. सनरायजर्स हैदराबाद संघाने १५७ धावांवर राजस्थानला ऑलआउट केलं.