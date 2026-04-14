IPL 2026 : लातूरमध्ये आयपीएलच्या सट्ट्यावर मोठी कारवाई, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

IPL 2026 Betting In Latur : आयपीएल 2026 स्पर्धा अतिशय रंगात आहे. अशातच या सामन्यांवर सट्टा मार्केटचं सुद्धा लक्ष असतं. लातूरमधील आयपीएल सट्ट्यावर स्थानिक गुन्हे शाखेने छापा टाकत मोठी कारवाई केली आहे. यात जलाखोंचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 14, 2026, 05:31 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 Betting In Latur : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगभरातील सर्वात नावाजलेली आणि श्रीमंत टी 20 क्रिकेट लीग आहे. यंदा आयपीएलचा 19 वा सीजन असून यात आतापर्यंत जवळपास 21 सामने झाले आहेत. दरवर्षी एप्रिल- मे या दरम्यान खेळल्या जाणाऱ्या स्पर्धेकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं, ज्यामुळे त्याची प्रेक्षकसंख्या खूप मोठी आहे. देश विदेशातील नावाजलेले आणि युवा क्रिकेटर्स या स्पर्धेत खेळताना दिसतात. अशातच प्रसिद्ध अशा आयपीएल सामन्यांवर सट्टा मार्केटचं सुद्धा लक्ष असतं. आयपीएलमध्ये होणाऱ्या सामन्यांवर लाखो करोडोंचा सट्टा लावला जातो.  अशातच लातूरमधील आयपीएल सट्ट्यावर स्थानिक गुन्हे शाखेने छापा टाकत मोठी कारवाई केली आहे. यात जवळपास  13 लाख 73 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. 

13 लाख 73 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त : 

लातूर जिल्ह्यात आयपीएल सट्ट्यावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने अंबेजोगाई रोड परिसरात छापा टाकत सट्टा चालवणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या संपूर्ण कारवाईत चार आरोपींना जेरबंद करण्यात आलं असून स्थानिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली आहे. या कारवाईत चार आरोपींना रंगेहात अटक करण्यात आली असून त्यांच्या ताब्यातून तब्बल 13 लाख 73 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

आयपीएल सट्ट्याव करण्यात आलेल्या कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये मोबाईल फोन, लॅपटॉप, रोख रक्कम आणि क्रेटा कारचा समावेश आहे. हे आरोपी आयपीएलमधील सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स या सामन्यावर ऑनलाइन सट्टा घेत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून ग्राहकांशी संपर्क ठेवून हा अवैध व्यवसाय मागील बऱ्याच काळापासून सुरू होता.

राजस्थान विरुद्ध हैदराबाद सामन्यात काय घडलं? 

सनरायजर्स हैदराबाद संघाचं होम ग्राउंड असलेल्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात १३ एप्रिल रोजी सामना खेळवला गेला. या सामन्यात टॉस जिंकून राजस्थानने प्रथम गोलंदाजी निवडली राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजी अटॅक समोर हैदराबादच्या फलंदाजांनी तब्बल 216 धावा केल्या. यावेळी ईशान किशनने 91 , हेन्रीचं क्लासेनने 40 धावांची खेळी केली. तर इतर फलंदाजांनी सुद्धा समाधानकारक धावा केल्या. पारिणामी हैदराबादने राजस्थान रॉयल्सला विजयासाठी 217 धावांचं आव्हान देण्यात आलं. आतापर्यंत आयपीएलचे चार पैकी चार सामने जिंकलेला राजस्थान रॉयल्सचा संघ हा हे आव्हान सहज पूर्ण करेल असे वाटत असताना हैदराबादच्या गोलंदाजांनी  मात्र राजस्थानच्या विस्फोटक फलंदाजांना फार काळ मैदानात टिकू दिलं नाही. सनरायजर्स हैदराबादकडून साकिब हुसेन आणि प्रफुल्ल हिंगे यांनी प्रत्येकी ४ विकेट घेतल्या. तर ईशान मलिंगा याने एक विकेट घेतली. सनरायजर्स हैदराबाद संघाने १५७ धावांवर राजस्थानला ऑलआउट केलं. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

