सचिन नाही तर 'हा' होता नानांचा आवडता क्रिकेटर, तो OUT झाला तर नाना पाटेकर जेवायचेच नाहीत

Nana Patekar Cricket : ज्येष्ठ सिनेअभिनेते नाना पाटेकर यांचं गुरुवार 8 ऑक्टोबर रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. गोवा येथील राहत्या घरीच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. नाना पाटेकरांनी जवळपास 48 वर्ष सिनेसृष्टीत काम करून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र खूप कमी जणांना ठाऊक आहे की नाना पाटेकरांना क्रिकेटची सुद्धा खूप आवड होती. एवढंच नाही तर अभिनय क्षेत्रात येण्याच्या आधीपासून नाना मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर क्रिकेट खेळायचे. सुनील गावसकर ते संदीप पाटील असे अनेक क्रिकेटमधील दिग्गज मंडळी तेव्हा त्याच मैदानावर क्रिकेट खेळत होती. मात्र पुढे जाऊन नानांनी क्रिकेट सोडलं आणि अभिनय क्षेत्राची निवड केली. मात्र नानांचा एक आवडता क्रिकेटर होता जो OUT झाला तर त्यांना जेवावंस वाटायचं नाही. याबाबत स्वतः नानांनी किस्सा सांगितला होता.
अभिनेते नाना पाटेकरांनी स्वतः एका मुलाखतीत त्यांच्या क्रिकेट प्रेमाविषयी सांगितलं होतं. विराट कोहली हा आवडत्या क्रिकेटरपैकी एक असल्याचं नाना म्हणाले होते. नानांनी स्वतः सांगितलेलं की विराट लवकर आउट झाला तर त्यांना जेवायचं मनच करायचं नाही, इतकं त्यांना क्रिकेट आवडायचं. नानांनी हे देखील सांगितलं होतं की लहान असताना ते स्पिन गोलंदाजी करत होते तसेच मुंबईतील शिवाजी पार्कमध्ये खेळायचे.
अभिनेते नाना पाटेकर हे अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वी क्रिकेट खेळायचे. शिवाजी पार्क मैदानावर त्यांनी अनेकवर्ष क्रिकेट स्पर्धा खेळल्या, मात्र त्यांच्या बोटाला दुखापत झाल्याने त्यांना क्रिकेट सोडावं लागलं. तसेच लहानपणी आर्थिक चणचण असल्याने आईवडिलांना आर्थिक हातभार लावण्यासाठी नानांना क्रिकेट सोडावं लागलं होतं. त्यानंतर नाना पाटेकरांनी कला महाविद्यालयात शिक्षण घेतलं आणि ते मग अभिनय क्षेत्राकडे वळले.
नाना पाटेकरांनी अभिनयाच्या कारकिर्दीत जवळपास 100 हून अधिक चित्रपट केले. तसेच जवळपास 48 वर्षांपासून ते मनोरंजन क्षेत्रात कार्यरत होते. नाना पाटेकरांना 'परिंदा' (सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता), 'क्रांतिवीर' (सर्वोत्कृष्ट अभिनेता) आणि 'अग्निसाक्षी' (सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता) मधील कामांसाठी तीनवेळा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले होते.