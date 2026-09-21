/अभिनेता आर. माधवनच्या मुलाचे शानदार पदार्पण, जाणून घ्या कशी केली पहिल्या सामन्यात कामगिरी?

आशियाई गेम्स 2026 सुरु आहेत, 20 सप्टेंबर रोजी भारताच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली होती. मेडलही मिळवले होते, आता भारतासाठी आजचा दिवस हा महत्त्वाचा आहे. आज पहाटेपासून भारताच्या अनेक स्पर्धा झाल्या यामध्ये भारताच्या संघाने मेडल मिळवून सुरुवात केली आहे. आता या स्पर्धेमध्ये चर्चेत असलेला स्पर्धक म्हणजेच भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रतिभावान आणि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या आर. माधवन याचा मुलगा वेदांत माधवन. आजचा दिवस त्याच्यासाठी खास होता, कारण अभिनेत्याच्या मुलाने आशियाई खेळांमध्ये पदार्पण केले. त्याने कशी कामगिरी पहिल्या दिनी यासंदर्भात वाचा.
अभिनेत्याचा मुलगा वेदांत माधवन, जपानमधील टोकियो येथे झालेल्या 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झाला होता. त्याने फ्रीस्टाइल जलतरण स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. भारताचे प्रतिनिधित्व करत वेदांतने प्रथमच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भाग घेतला. वेदांत आशियाई क्रिडा स्पर्धेमध्ये वेदांत आज भारतासाठी जलतरण संघाचा भाग होता. त्याने, इतर तीन खेळाडूंसह, 4X200 मीटर फ्रीस्टाइल जलतरण रिलेमध्ये भाग घेतला होता. मात्र, त्याचा संघ अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरू शकला नाही. या भारतीय चौघांनी 7 मिनिटे 24.32 सेकंदांची वेळ नोंदवली आणि 13 संघांमधून 9व्या स्थानावर राहिले.
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2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी 200 मीटर फ्रीस्टाइल, 200 मीटर बॅकस्ट्रोक आणि 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले या प्रकारांकरिता वेदांत माधवनचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. वेदांत आता 23 सप्टेंबर रोजी मैदानात उतरलेला दिसेल. तो 200 मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये आपले सामर्थ्य दाखवेल. वेदांतने रिलेमध्ये आपल्या मोहिमेला आधीच सुरुवात केली असून, आता तो आणखी चांगली कामगिरी करण्याच्या प्रयत्नात असेल. 200 मीटर फ्रीस्टाइलच्या अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरण्याकरिता, त्याला पहिल्या आठमध्ये स्थान मिळवावे लागेल. त्याच्याकडून एका दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे.
इतर स्टार किड्सप्रमाणे, वेदांत माधवनलाही त्याच्या वडिलांप्रमाणे चित्रपटांमध्ये काम करण्याची संधी होती. पण त्याने आपल्या आवडीला प्राधान्य दिले आणि जलतरणात करिअर केले. भारतासाठी जलतरणात पदक जिंकता यावे, यासाठी आर. माधवन आणि त्यांची पत्नी सरिता यांनी दुबईला स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला. वेदांत तिथे ऑलिम्पिकच्या तयारीत व्यस्त आहे.