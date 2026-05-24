/राम चरणने मध्यरात्री जसप्रीत बुमराहची मागितली माफी, कार्यक्रमादरम्यान केली होती मोठी चूक

Ram Charan Apologize To Jasprit Bumrah : राम चरणकडून 'पेद्दी' चित्रपटाच्या म्युजिक लाँच इव्हेन्टमध्ये झालेल्या ब्लंडरचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यानंतर राम चरणने लगेचच आपली चूक सुधारली आणि बुमराहची माफी मागितली.
Ram Charan Apologize To Jasprit Bumrah : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील स्टार फलंदाज राम चरण (Ram Charan) हा 'पेद्दी' चित्रपटाच्या म्युजिक लाँच इव्हेन्टमध्ये आला होता. यावेळी त्याने जसप्रीत बुमराहला (Jasprit Bumrah) फुटबॉलर म्हणून उद्देशले. भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला फुटबॉलर म्हटल्यामुळे क्रिकेट फॅन्सना धक्का बसला. एवढंच नाही तर त्याने भोपालच्या लोकांना बिहारचे लोकं म्हणून सांगितलं. राम चरणकडून कार्यक्रमात झालेल्या या दोन ब्लंडरचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर यूजर्सनी अभिनेत्याला ट्रोल केलं. फॅन्स हैराण झाले की रॅम चरणला नेमकं झालंय तरी काय? त्यानंतर जेव्हा अभिनेत्याला आपल्या चुकीबाबत समजलं तेव्हा त्याने मध्यरात्री जसप्रीत बुमराहने त्याची माफी मागितली.
राम चरण त्याचा आगामी सिनेमा 'पेद्दी' च्या म्युझिक लाँच इव्हेन्टसाठी आला होता. यात राम चरण ऐवजी जान्हवी कपूर, एआर रहमान आणि चित्रपटातील इतर कलाकार उपस्थित होते. या कार्यक्रमादरम्यान राम चरणने म्हटले की, तो देशातील काही मोठ्या क्रिकेट स्टारला त्याने दोन शब्दात डिस्क्राइब करावं. मात्र या रॅपिड फायर राऊंड दरम्यान राम चरण दोन उत्तर देताना घडबडला आणि त्याचं उत्तर ऐकून सर्वच हैराण झाले.
राम चरण सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली आणि महेंद्रसिंग धोनी यांच्याबद्दल आपल्या खास शैलीत बोलला, पण जेव्हा जसप्रीत बुमराहबद्दल विचारण्यात आलं, तेव्हा तो स्वतः एक क्रिकेटपटू आहे हेच विसरला. राम चरणने जसप्रीत बुमराहला चुकून फुटबॉलर म्हणून संबोधले. राम चरण म्हणाला की, 'जसप्रित बुमराह जी मी तुमचा सर्वात मोठा फॅन आहे. मला फुटबॉल आवडतो आणि तुम्ही फुटबॉलला एवढं पुढे नेत आहात. लव्ह यू सर'. राम चरणचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर फॅन्सने त्याखाली कमेंट्सचा पाऊस पाडला. अनेक यूजर्सनी अभिनेत्याची खिल्ली उडवली.
Uff… I’m genuinely so forgetful with names sometimes.Ram Charan (AlwaysRamCharan) May 23, 2026
Apologies to Jaspritbumrah93 Ji for the mix-up - it was a genuine human error in the middle of all the excitement and the crowd
I truly respect you and I am a huge fan of your game. You make every Indian feel proud when…
राम चरणला त्याची चूक समजल्यावर त्याने 24 मे रोजी मध्यरात्री सोशल मीडियावर जसप्रीत बुमराहची माफी मागितली. सोबतच म्हटलं की मी खरंच त्याचा खूप आदर करतो आणि त्याचा फॅन सुद्धा आहे, पण त्याच्याकडून नकळत चूक घडली. राम चरणने रात्री 12:55 वाजता ट्विट केलं आणि हात जोडून म्हटलं की, ओह्ह... मी कधीकधी नावे विसरण्याच्या बाबतीत खूपच निष्काळजी करतो. जसप्रीत बुमराह मी खरोखरच या चुकीसाठी तुमची माफी मागू इच्छितो. भीड आणि उत्साहात ही नकळत झालेली चूक आहे. मी तुमचा खूप सन्मान करतो आणि तुमच्या खेळाचा खूप मोठा चाहता आहे. जेव्हा तुम्ही लागोपाठ फलंदाजांना बॅकफूटवर टाकता तेव्हा प्रत्येक भारतीयाला खूप गर्व होतो.