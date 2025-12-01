रुपेरी पडद्यावरील 'धुरंधर'कडून क्रिकेटच्या धुरंधरचं भरभरुन कौतुक, विराटच्या 'विराट' विक्रमाची सर्वत्र चर्चा

Ranveer Singh Instagram Story: रविवारी रांची येथील जेएससीए इंटरनॅशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये झालेल्या तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात विराट कोहलीने दमदार पुनरागमन केले. रांची येथे खेळल्या गेलेल्या पहिल्या सामन्यात त्याने या फॉरमॅटमधील त्याचे 52 वे एकदिवसीय शतक झळकावले. त्याने 102 चेंडूत ही कामगिरी केली. किंग कोहलीचा ऑल फॉर्मेटमधील हा 83 तर याच फॉर्मेटमधील हा 52 वा शतक आहे.
कोहलीने सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला
कोहलीची ही कामगिरी ऐतिहासिक आहे, कारण त्याने आता एकाच फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक शतके करण्याचा विक्रम केला आहे. त्याने सचिन तेंडुलकरचा कसोटी क्रिकेटमध्ये 51 शतकांचा विक्रम मागे टाकला आहे. या कामगिरीनंतर काही क्षणांतच एका चाहत्याने संधी साधली आणि मैदानात घुसून त्याच्या पाया पडला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला मैदानाबाहेर नेले. पण तुम्हाला माहीत आहे का फक्त चाहतेच नाही तर सिनेजगाततील कलाकारसुद्धा विराटच्या 'विराट'शा कमगिरीबद्दल कौतुक करत आहे. अशात अभिनेता रणवीरने शेर केलेली इंन्सटाग्राम स्टोरी ही चांगलीच चर्चेत आहे
रविवारी रांची येथील जेएससीए इंटरनॅशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये झालेल्या तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात विराट कोहलीने दमदार पुनरागमन केले. अभिनेता रणवीर सिंगने विराटच्या खेळाचे कौतुक केले आणि त्याला 'किंग' म्हटले. रणवीरने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर विराटचा एक फोटो शेअर केला. त्याने त्याच्या आगामी रिलीज 'धुरंधर' चित्रपटाचं टायटल ट्रॅक देखील पिन केलं. विराटच्या स्वॅग आणि खेळातील दमदार कामगिरीला अगदी योग्य असलेल्या गाण्यासह रणवीरने कॅप्शनमध्ये लिहिले, "कधीकधी राजा तुम्हाला आठवण करून देतो की तो राजा का आहे." त्याने असेही म्हटले की हा रोमांचक सामना पाहिल्यानंतर, "रविवार सत्कारणी लागला अखेर... जबरदस्त... हे फारच खास होतं."
अनुष्का शर्मासोबत पदार्पण
रणवीर सिंग आज बॉलीवूड स्टार झाला आहे पण तो कधीकाळी विराटची पत्नी अनुष्का शर्मासोबत एका नवीन कलाकाराच्या रूपात इंडस्ट्रीत आला होता. रणवीरने 2010 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'बँड बाजा बारात' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला. अनुष्का शर्मासोबत रणवीरची जोडी हिट झाली. आजही हा चित्रपट लोकांना आवडतो आणि तो टेलिव्हिजनवर वारंवार पाहिला जातो.