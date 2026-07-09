/आजोबा आणि वडिलांनंतर सैफ अली खानने इंग्लंडमध्ये ठोकलं अर्धशतक, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स समोर तुफान फटकेबाजी

Saif Ali Khan Played Cricket : अधिकतर बॉलिवूड स्टार हे क्रिकेट त्यांची आवड म्हणून खेळतात, मात्र अभिनेता सैफ अली खानच्या बाबतीत तसं नाहीये. क्रिकेट ही सैफ अली खानच्या कुटुंबाची ओळख आहे. सैफ अली खानने काही दिवसांपूर्वी इंग्लंडमध्ये भर उन्हात क्रिकेट खेळण्याचा आनंद लुटला. सैफ हा एका खूप चांगल्या कार्यासाठी क्रिकेटच्या मैदानावर उतरला होता.
'ल्युटन टाउन' आणि 'इंडियन्स क्रिकेट क्लब' यांच्यात एका चॅरिटीसाठी सामना खेळवला गेला होता. हा कार्यक्रम गरजू मुलं आणि समुदायांना मदत करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेला होता. या कार्यक्रमास अनेक व्यावसायिक, नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि क्रिकेटप्रेमी उपस्थित होते. सोशल मीडियावर या संबंधित काही फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल होतायत. सैफ या फोटोंमध्ये पांढऱ्या कपड्यांमध्ये दिसत असून त्याच्या हातात बॅट आणि आणि तो मैदानावर संपूर्ण नजर मारतोय.
सैफ अली खान फक्त या फ्रेंडली सामन्यात खेळालाच नाही तर त्याने प्रभावी फलंदाजी करून सर्वांना प्रभावित केलं आणि अर्धशतक ठोकलं. हा सामना पाहण्यासाठी अनेक लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध व्यक्ती सुद्धा होत्या. ज्यात फिल्ममेकर निखिल द्विवेदी, समेना कॅपिटलचे संस्थापक शिरीष सराफ, डाबरचे चेअरमन मोहित बर्मन आणि INOXGFL ग्रुपचे कार्यकारी संचालक देवांश जैन हे उपस्थित होते. इंग्लंडचे माजी क्रिकेटपटू मॉन्टी पनेसर आणि उस्मान अफझाल यांनीही या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. यावेळी सैफने आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवला आणि मुलं तैमूर आणि जेह यांना या अनोख्या इंग्लिश कुटुंबाची ओळख करून दिली.
सैफ अली खानसाठी क्रिकेट फक्त एक शौक नाही तर एक ओळख आहे. सैफचे वडील मंसूर अली खान पटौदी यांना टायगरच्या नावाने ओळखले जायचे. ते टीम इंडियाच्या महान कर्णधारांपैकी एक होते. वयाच्या अवघ्या 21 व्या वर्षी त्यांनी कर्णधारपद स्वीकारले आणि परदेशात भारतीय संघाच्या खेळण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला. विशेष म्हणजे एका डोळ्याची दृष्टी गमावलेली असूनही त्यांनी हे सर्व साध्य केले. सैफ अली खानचे आजोबा, इफ्तिखार अली खान पतौडी, यांनी इंग्लंड आणि भारत या दोन्ही देशांकडून टेस्ट क्रिकेट खेळले होते. तसेच 1946 च्या इंग्लंड दौऱ्यात त्यांनी भारतीय संघाचे नेतृत्वही केले होते.