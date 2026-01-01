English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'प्रेमसंबंध असे काही...,' खुशी मुखर्जी सूर्यकुमार यादवसोबतच्या नात्याबद्दल दिले स्पष्टीकरण

Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav: क्रिकेटर सूर्यकुमार यादवबद्दल अभिनेत्री खुशी कपूरने एक वादग्रस्त विधान केले होते आता त्यावर खुशीने  स्पष्टीकरण दिले आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 1, 2026, 01:09 PM IST
Khushi Mukharjee on Suryakumar Yadav: बॉलिवूड आणि टीव्ही अभिनेत्री खुशी मुखर्जीने अलीकडेच भारताचा क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव बद्दल एक विधान केलं होतं. यामध्ये तिने सांगितलं होतं की, मला सूर्यकुमार यादव इंस्टाग्रामवर मेसेज करायचा. आता अखेर याबद्दल  NDTV शी संवाद साधत भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्याबाबत दिलेल्या विधानावर खुलासा केला आहे. “मित्रासारखं बोलणं म्हणजे काही गैर आहे का?” असा सवाल तिने उपस्थित केला. खुशीचं हे स्पष्टीकरण सूर्यकुमार यादवचे चाहते आणि भारतीय क्रिकेटप्रेमींसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. एक दिवस आधी खुशीच्या एका वक्तव्यामुळे क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ उडाली होती. दीड महिन्यांत सुरू होणाऱ्या टी-20 वर्ल्ड कपसाठी सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर खुशीच्या विधानाचे जे अर्थ काढले जात होते, ते क्रिकेटसाठी आणि संघाच्या वातावरणासाठी योग्य नव्हते. अशा वादग्रस्त बातम्या संघाच्या तयारीसाठी हानिकारक ठरू शकतात.

काय स्पष्टीकरण दिले खुशीची भूमिका?

NDTV ला दिलेल्या टेलिफोनिक मुलाखतीत खुशी मुखर्जीने स्पष्ट केलं की सूर्यकुमार यादवसोबत तिचं कोणतंही 'रोमँटिक नातं' नाही. तिचं म्हणणं आहे की तिच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला.  संदर्भाशिवाय हे वाक्य वाढवण्यात आलं. तिने हेही सांगितलं की तिचं इंस्टाग्राम अकाउंट हॅक झालं होतं. खुशीने सांगितलं की पूर्वी सूर्यकुमार यादवसोबत तिचं बोलणं फक्त मित्र म्हणून होत होता, मात्र आता तसं काहीही नाही. या वादानंतरही दोघांमध्ये कोणताही संवाद झालेला नाही, असं तिने स्पष्ट केलं. तिने टी-20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाला आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादवला शुभेच्छाही दिल्या.

खुशीच्या मते, एका सामन्यातील पराभवानंतर सूर्यकुमार यादवने मित्र म्हणून तिच्याशी संवाद साधला होता. मात्र माध्यमांनी त्या गोष्टीला अतिशयोक्त स्वरूप देत वाद निर्माण केला, याबद्दल तिने नाराजी व्यक्त केली.

नेमकं कोणत्या विधानावरून वाद झाला?

अलीकडेच एका कार्यक्रमात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना खुशी मुखर्जीचं वक्तव्य चर्चेत आलं होतं. तिने म्हटलं होतं, “मला कोणत्याही क्रिकेटरला डेट करायचं नाही. अनेक क्रिकेटर माझ्या मागे आहेत. सूर्यकुमार यादव मला खूप मेसेज करायचे. आता आमच्यात फारसं बोलणं होत नाही. माझं नाव कोणासोबत जोडलं जावं, असं मला वाटत नाही. माझ्याशी संबंधित लिंक-अपच्या बातम्या मला आवडत नाहीत.”

कोण आहे खुशी? 

खुशी मुखर्जीने MTV चे शो  ‘कहत हनुमान जय श्रीराम’, ‘बालवीर रिटर्न्स’ आणि MTV लव्ह स्कूल यांसारख्या टीव्ही शोमध्ये काम केलं आहे. याशिवाय तिने तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटांमध्येही भूमिका साकारल्या आहेत. याआधीही तिने आपण कोणत्याही क्रिकेटरला डेट करू इच्छित नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

तिरुपतीला दर्शनासाठी गेला होता सूर्यकुमार

2025 मध्ये सूर्यकुमार यादवने भारताला आशिया कप जिंकून दिला असला, तरी मागील काही सामन्यांत त्याच्या बॅटमधून धावा न निघणं ही चिंतेची बाब ठरली होती. त्यातच अभिनेत्री खुशी मुखर्जीच्या एका वक्तव्यामुळे आणखी गदारोळ निर्माण झाला. विशेष म्हणजे, खुशीचं ते विधान समोर आलं त्याच वेळी सूर्यकुमार यादव पत्नी देविशासोबत तिरुपतीमध्ये दर्शनासाठी गेले होते. या संपूर्ण प्रकरणावर सूर्य कडून अद्याप कोणतंही अधिकृत वक्तव्य आलेलं नाही.

