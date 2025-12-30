English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
"सूर्यकुमार यादव मला खूप मेसेज करायचा..." अभिनेत्रीचा धक्कादायक दावा! नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

अभिनेत्री आणि मॉडेलने असा दावा केला आहे की भारतीय टी-20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव तिला वारंवार मेसेज करायचा. तिच्या या धक्कादायक विधानांमुळे चर्चेला उधाण आलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 30, 2025, 11:53 AM IST
Actress Khushi Mukherjee Statement Suryakumar Yadav: अभिनेत्री आणि मॉडेल खुशी मुखर्जी नेहमीच चर्चेत असते. विचित्र कपडे आणि वक्तव्यामुळे ती नेहमीच लक्ष वेधून घेत असते. आता खुशी  पुन्हा एकदा आपल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर आपल्या बोल्ड फॅशन आणि स्पष्ट मतांसाठी ओळखली जाणारी खुशी यावेळी भारतीय टी20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्याबाबत केलेल्या दाव्यामुळे लक्ष वेधून घेत आहे. खुशी मुखर्जीने सांगितले की अनेक क्रिकेटपटू तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होते. याचदरम्यान तिने असा दावा केला की सूर्यकुमार यादव तिला बराच काळ मेसेज करत होता. मात्र आता दोघांमध्ये फारसा संवाद राहिलेला नाही, असेही तिने स्पष्ट केले.

काय म्हणाली खुशी? 

खुशी म्हणाली, “अनेक क्रिकेटर्स माझ्या मागे होते. सूर्यकुमार यादव मला खूप मेसेज करायचा, पण आता आमच्यात जास्त बोलणं होत नाही. मला कोणासोबत नाव जोडले जावे, असेही वाटत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणतेही लिंक-अप नाही.”

कोण आहे खुशी मुखर्जी?

साऊथ इंडियन चित्रपट, रिअ‍ॅलिटी शो आणि बोल्ड वेब सीरिजमधील भूमिकांमुळे खुशी मुखर्जी कायमच चर्चेत असते. 24 नोव्हेंबर 1996 रोजी कोलकातामध्ये जन्मलेल्या खुशीने 2013 साली तमिळ चित्रपट अंजल थुराई मधून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. यानंतर ती डोंगा प्रेमा, हार्ट अटॅक यांसारख्या तेलुगू चित्रपटांत तसेच हिंदी चित्रपट श्रृंगारमध्ये दिसली. मात्र तिला खऱ्या अर्थाने ओळख मिळाली ती इंडियन टेलिव्हिजन आणि रिअ‍ॅलिटी शोमधून.

एमटीव्हीवरील स्प्लिट्सविला 10 आणि लव्ह स्कूल 3 या शोमुळे ती घराघरात पोहोचली. त्यानंतर बालवीर रिटर्न्समध्ये ज्वाला परी, तसेच कहत हनुमान जय श्री राम या पौराणिक मालिकेतही तिने भूमिका साकारली. याशिवाय, प्रौढ विषयांवरील भारतीय वेब सीरिजमधील एक ओळखीचे नाव म्हणूनही खुशी मुखर्जी ओळखली जाते.

नेहमीच वादग्रस्त वक्तव्ये आणि चर्चांमध्ये राहणारी खुशी यावेळी क्रिकेट आणि ग्लॅमर वर्ल्डमधील नातेसंबंधांबाबतच्या दाव्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Actress Khushi Mukherjeecaptain Suryakumar yadavshocking statement

