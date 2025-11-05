वर्ल्डकप विजात्या महिला क्रिकेट संघाकडे एकेकाळी परदेशी जाण्यासाठी नव्हते पुरेसे पैसे, 'या' अभिनेत्रीने दिला मदतीचा हात, मग..

World Cup 2025: अलिकडेच, संपूर्ण देशाने महिला क्रिकेट संघाच्या विश्वचषकातील विजयाचा आनंद साजरा केला आणि लोकांनी सोशल मीडियावर संघाचे कौतुक केले आणि हा देशासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे म्हटले. भारतीय महिल संघाने दक्षिण अफ्रिका संघाला एकूण 52 धावांनी पराभूत केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे अंतिम सामन्यात पोहोचण्यापुर्वी महिला संघाने ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्या संघाला 339 धावांचा पाठलाग करत घवघवीत विजय मिळवला. एक काळ असा होता जेव्हा महिला क्रिकेट संघाकडे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी पैसेही नव्हते, पण या प्रसंगी मंदिरा बेदीने संघाला मदत केली.
Mandira Bedi Doneted Her Earnings to Indian Team: सुनील गावस्कर यांची बहीण नूतन यांनी एका मुलाखतीत जुन्या काळाची आठवण काढताना सांगितले की, मंदिरा बेदीने कठीण काळात महिला संघाला आर्थिक मदत केली होती. महिला क्रिकेट असोसिएशन ऑफ इंडिया (WCAI) च्या माजी सचिव आणि क्रिकेट दिग्गज सुनील गावस्कर यांच्या धाकट्या बहिणी, नूतन गावस्कर यांनी पीटीआयला सांगितलं की, WCAI ची स्थापना 1973 मध्ये झाली आणि 2006 पर्यंत त्यांनी राष्ट्रीय संघाचं व्यवस्थापन केलं, जेव्हा बीसीसीआयनं अखेर महिला क्रिकेटला आपल्या पंखाखाली घेतले. पण तिथे पोहोचण्यापर्यंताचा संघर्ष खूप कठीण होता त्यावेळी पैसे नव्हते. संघातील सर्व महिला केवळ खेळाच्या आवडीनं आणि प्रेमानं खेळत होत्या. या क्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक मुलीला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं होतं. क्रिकेटवेड्या देशात या लेकींना मात्र साध्या साध्या गोष्टींसाठी झगडावं लागलं होतं. या काळात अशा अनेक स्त्रियांनीच पुढं येत या लेकींना मदत केली होती. असंच एक नाव म्हणजे मंदिरा बेदी.
त्यांनी स्पष्ट केले की महिला संघ इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार होता आणि त्यांना कोणतेही प्रायोजक नव्हते. शेवटी मंदिराने त्यावेळी तिच्या बचतीमधून खूप मोठा भाग महिला क्रिकेट संघाला देणगी म्हणून दिला. नूतन म्हणाल्या, "पैसे कमी पडल्यास मंदिरा बेदीने एका प्रसिद्ध डायमंड ब्रँडसाठी एक जाहिरात शूट केली आणि मंदिराने जाहिरातीतून मिळालेली संपूर्ण रक्का WCAI ला दान केली." नूतनने सांगितले की, मंदिराला जाहिरातीतून मिळालेल्या पैशांमुळे भारतीय महिला क्रिकेट संघाला इंग्लंड दौऱ्यासाठी विमान तिकिटांची व्यवस्था करण्यात खूप मदत झाली. ज्या वेळी महिला क्रिकेट संघाला कोणी मान देत नव्हता तेव्हा अभिनेत्री मंदिरा पुढाकार घेतला होता. ती परिस्थीती आणि मंदिराची मदत आम्ही कधीच विसरणार नाही"
मंदिरा बेदी ही एक अद्भुत अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते, तिने अनेक कार्यक्रमांमध्ये काम केले असून मंदिरा बेदीला 'शांती' या मालिकेमुळे तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. अभिनयाव्यतिरिक्त, ती एक यशस्वी क्रिकेट समालोचक आणि अँकर आहे, तसेच तिने फॅशन डिझायनर म्हणूनही काम केले आहे. या सगळ्याशिवाय मंदारा ही एक चांगली व्यक्ती आहे.