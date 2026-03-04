भारताच्या खेळाडूंकडे घालायला नीट कपडे सुद्धा नाहीत, आशिया कपपूर्वी समोर आलं धक्कादायक वास्तव

AFC Women Asia Cup 2026 : सध्या एएफसी महिला आशिया कप 2026 ही (AFC Women Asia Cup 2026) फुटबॉल स्पर्धा सुरु आहे. या सामन्यात भारतीय महिला फुटबॉल संघाने सुद्धा सहभाग घेतला असून यात भारताचा पहिला सामना हा व्हिएतनामशी आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी एक धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. या सामन्यापूर्वी भारतीय महिला संघाने (Team India) आरोप लावला आहे की, त्यांच्याकडे घालण्यासाठी कपडे सुद्धा नाहीत. व्हिएतनामशी होणाऱ्या सामन्यापूर्वी संघाच्या सर्व 26 खेळाडूंनी AIFF चे उप महासचिव एम सत्यनारायणन यांना इमेल केला असून यात चांगले कपडे आणि खेळाच्या किटची कमतरता इत्यादींवर नाराजी वर्तवली आहे. यात खेळाडूंनी म्हंटलं की यासगळ्यामुळे त्यांच्या मनोबलावर परिणाम होत असून त्यांचं लक्ष सुद्धा स्पर्धेपासून विचलित होत आहे.
भारतीय महिला फुटबॉल संघाने ईमेल लिहून सांगितलं की, 'आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी व्यावसायिक मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये खेळाडूंना योग्य असा पोशाख समाविष्ट आहे. गेल्या काही दिवसांत, खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफना योग्य गणवेश न मिळाल्यामुळे स्पर्धेपूर्वीच आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. या महत्त्वाच्या स्पर्धेसाठी चुकीच्या मॅच किटच्या आगमनामुळे खेळाडूंच्या मनोबलावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे आणि आमचे लक्ष विचलित झाले आहे'. या ईमेलवर कर्णधार स्वीटी देवी नागाम्बम आणि देशासाठी सर्वाधिक सामने खेळलेल्या ग्रेस डांगमेईसह आठ खेळाडूंनी स्वाक्षरी केली आहे.
4 मार्च रोजी भारतीय संघ त्यांच्याहून चांगली रँकिंग असणाऱ्या व्हिएतनामच्या संघाविरुद्ध खेळणार आहे. भारत त्यांच्या ग्रुपमध्ये असलेल्या चार संघांच्या तुलनेत सर्वात खालच्या स्थानावर आहे. भारताने यावर्षभरात एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. ग्रुपमधील इतर तीन संघ जसे व्हिएतनाम, जपान आणि चीन हे त्यांचं पुढे आहेत. भारतीय संघाने त्यांचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना हा ऑक्टोबर 2025 मध्ये इराण आणि नेपाळ यांच्या विरुद्ध खेळला होता. ज्यात त्यांचा पराभव झाला होता.