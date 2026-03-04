English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • भारताच्या खेळाडूंकडे घालायला नीट कपडे सुद्धा नाहीत, आशिया कपपूर्वी समोर आलं धक्कादायक वास्तव

भारताच्या खेळाडूंकडे घालायला नीट कपडे सुद्धा नाहीत, आशिया कपपूर्वी समोर आलं धक्कादायक वास्तव

AFC Women Asia Cup 2026 : एएफसी महिला आशिया कप 2026 या फुटबॉल स्पर्धेत सहभागी झालेल्या टीम इंडियाशी निगडित एक नवा वाद समोर येतोय. या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचं नेतृत्व करणाऱ्या संघातील खेळाडूंना चांगले कपडे आणि खेळाच्या किटची सुद्धा कमतरता असल्याने खेळाडूंनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 4, 2026, 01:39 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

AFC Women Asia Cup 2026 : सध्या एएफसी महिला आशिया कप 2026 ही (AFC Women Asia Cup 2026) फुटबॉल स्पर्धा सुरु आहे. या सामन्यात भारतीय महिला फुटबॉल संघाने सुद्धा सहभाग घेतला असून यात भारताचा पहिला सामना हा व्हिएतनामशी आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी एक धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. या सामन्यापूर्वी भारतीय महिला संघाने (Team India) आरोप लावला आहे की, त्यांच्याकडे घालण्यासाठी कपडे सुद्धा नाहीत. व्हिएतनामशी होणाऱ्या सामन्यापूर्वी संघाच्या सर्व 26 खेळाडूंनी AIFF चे उप महासचिव एम सत्यनारायणन यांना इमेल केला असून यात चांगले कपडे आणि खेळाच्या किटची कमतरता इत्यादींवर नाराजी वर्तवली आहे. यात खेळाडूंनी म्हंटलं की यासगळ्यामुळे त्यांच्या मनोबलावर परिणाम होत असून त्यांचं लक्ष सुद्धा स्पर्धेपासून विचलित होत आहे. 

भारतीय महिला संघाकडे चांगले कपडे सुद्धा नाहीत : 

भारतीय महिला फुटबॉल संघाने ईमेल लिहून सांगितलं की, 'आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी व्यावसायिक मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये खेळाडूंना योग्य असा पोशाख समाविष्ट आहे. गेल्या काही दिवसांत, खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफना योग्य गणवेश न मिळाल्यामुळे स्पर्धेपूर्वीच आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. या महत्त्वाच्या स्पर्धेसाठी चुकीच्या मॅच किटच्या आगमनामुळे खेळाडूंच्या मनोबलावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे आणि आमचे लक्ष विचलित झाले आहे'. या ईमेलवर कर्णधार स्वीटी देवी नागाम्बम आणि देशासाठी सर्वाधिक सामने खेळलेल्या ग्रेस डांगमेईसह आठ खेळाडूंनी स्वाक्षरी केली आहे.

हेही वाचा :  इराण महिला फुटबॉल संघाचा मोठा निर्णय, सामन्यापूर्वी राष्ट्रगीत गाण्यास दिला नकार

 

भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात सामना : 

4 मार्च रोजी भारतीय संघ त्यांच्याहून चांगली रँकिंग असणाऱ्या व्हिएतनामच्या संघाविरुद्ध खेळणार आहे. भारत त्यांच्या ग्रुपमध्ये असलेल्या चार संघांच्या तुलनेत सर्वात खालच्या स्थानावर आहे. भारताने यावर्षभरात एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. ग्रुपमधील इतर तीन संघ जसे व्हिएतनाम, जपान आणि चीन हे त्यांचं पुढे आहेत. भारतीय संघाने त्यांचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना हा ऑक्टोबर 2025 मध्ये इराण आणि नेपाळ यांच्या विरुद्ध खेळला होता. ज्यात त्यांचा पराभव झाला होता.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

