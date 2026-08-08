/अफगाणिस्तान वर्ल्ड कप 2027 साठी क्वालिफाय, आता शेवटच्या स्थानासाठी वेस्टइंडीज आणि बांगलादेशमध्ये चुरस

ICC World Cup 2027 : आयर्लंड आणि अफगाणिस्तान यांच्यात पाच सामन्यांची वनडे सीरिजचा दुसरा सामना हा 7 ऑगस्ट रोजी खेळवला गेला. नॉर्दर्न आयर्लंडच्या ब्रेडी क्रिकेट क्लब ग्राउंडवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात अफगाणिस्तानने 92 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात विजयासाठी यजमान संघाला 300 धावांची आवश्यकता होती, मात्र 33.4 ओव्हरमध्ये 207 धावांवर त्यांचा खेळ आटोपला. या सामन्यात अफगाणिस्तानचा विजय झाला आणि या विजयाचा हिरो ठरलेल्या राशिद खानने 34 धावा आणि 6 विकेट घेतल्या.
अफगाणिस्तानने वनडे वर्ल्ड कप 2027 मध्ये क्वालिफाय केलं असून यासह आगामी वर्ल्ड कपमध्ये डायरेक्ट क्वालिफिकेशन तयार करणारा हा नववा संघ ठरला आहे. भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, श्रीलंका हे यापूर्वीच वनडे वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय झालेले आहेत. सोबतच दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे या दोन संघांना यजमान संघ म्हणून आधीच वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मिळालं होतं.
आता वर्ल्ड कपमध्ये एंट्री मिळवण्यासाठी फक्त एक जागा शिल्लक असून याकरता वेस्ट इंडिज आणि बांगलादेश यांच्यात चुरस आहे. मात्र पाहायला गेलं तर वेस्ट इंडिजचा संघ या स्पर्धेतून जवळपास बाहेर गेलाय. दोनदा वर्ल्ड चॅम्पियन ठरलेला वेस्ट इंडीजचा संघ वनडे रँकिंगमध्ये १० व्या स्थानी आहे. 30 सप्टेंबरच्या कटऑफपूर्वी त्याच्याकडे फक्त दोन वनडे सामने शिल्लक आहेत. हे दोन सामने सप्टेंबरमध्ये भारताविरुद्ध होणार आहेत.
जर बांगलादेश आणि भारत यांच्यात सप्टेंबरमध्ये प्रस्तावित वनडे सीरिज झाली नाही तर बांगलादेशचं वर्ल्ड कपमध्ये क्वालिफाय करणं निश्चित होईल. भारतीय संघ बांगलादेशच्या विरुद्ध 1 ते 13 सप्टेंबर दरम्यान तीन वनडे आणि तीन टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणार आहे. भारतीय संघ बहुतेक सद्यस्थितीत बांगलादेशचा दौरा करणार नाही, असं झालंच तर वनडे रँकिंगमध्ये नवव्या स्थानावर असलेला बांगलादेश संघ वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय करेल.
वनडे वर्ल्ड कप 2027 साठी आयसीसीने मोठे बदल केले असून यंदा 14 संघ स्पर्धेसाठी क्वालिफाय करणार असून मात्र या संघांना थेट मुख्य ग्रुपमध्ये संधी मिळणार नाही. 10 संघांच्या वर्ल्ड कप पात्रता स्पर्धेतील विजेता थेट मुख्य फेरीसाठी पात्र ठरेल, तर दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर राहणाऱ्या संघांना आणखी एका आव्हानाचा सामना करावा लागेल. आयसीसीने जुलैमध्ये या नवीन स्वरूपाची घोषणा केली. यानुसार, पात्रता फेरीत दुसऱ्या ते चौथ्या स्थानावर राहिलेले तीन संघ विश्वचषकाच्या सुरुवातीच्या फेरीत, म्हणजेच सुपर सिरीजमध्ये खेळतील. यापैकी केवळ एकच संघ 12 संघांच्या मुख्य फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी पुढे जाईल.
आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 चं आयोजन दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या देशांमध्ये होणार आहे. 4 ऑक्टोबर ते 21 नोव्हेंबर या दरम्यान हा वर्ल्ड कप खेळवला जाणार असून 12 शहरांमध्ये वर्ल्ड कप सामन्यांचे याचे आयोजन केले जाईल.