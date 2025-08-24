English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

विराटशी पंगा घेणारा पुन्हा टीममध्ये, Asia Cup साठी अफगाणिस्तान संघाची घोषणा

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धा 9 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर दरम्यान खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी अफगाणिस्तान संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Aug 24, 2025, 05:23 PM IST
विराटशी पंगा घेणारा पुन्हा टीममध्ये, Asia Cup साठी अफगाणिस्तान संघाची घोषणा
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 सुरु (Asia Cup 2025) होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. 9 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर दरम्यान ही स्पर्धा यूएईमध्ये खेळवली जाणार असून यंदा यात 8 संघाचा समावेश आहे. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश या संघांनी आतापर्यंत आशिया कपसाठी त्यांचे संघ जाहीर केले होते. रविवारी अफगाणिस्तानने सुद्धा आशिया कपसाठी त्यांचा संघ जाहीर केला. यात स्टार क्रिकेटर राशिद खानकडे (Rashid Khan) संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे. 

आशिया कप यंदा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवण्यात येणार आहे. अफगाणिस्तानचा संघ सुद्धा स्पर्धेत नेहमी तयारीने उतरतो आणि बलाढ्य संघांना सुद्धा टफ देतो, त्यामुळे त्यांना हलक्यात घेणं हे कोणत्याही संघांना परवडणारं नाही. टी20 वर्ल्ड कप 2024 बाबत बोलायचं झालं तर अफगाणिस्तान संघाने सेमी फायनलपर्यंत मजल मारली होती. 

'या' खेळाडूचं झालं पुनरागमन : 

राशिद खान हा टी 20 क्रिकेटचा दिग्गज खेळाडू असून त्याच्याकडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा चांगला अनुभव आहे जो अफगाणिस्तान संघाला कामी येईल. त्यांच्या संघात वेगवान गोलंदाज नवीन उल हकचं पुनरागमन झालं आहे. नवीन उल हक हा आयपीएल 2023 मध्ये विराट कोहलीसोबत झालेल्या वादामुळे प्रसिद्ध आहे.  नवीन उल हकच्या पुनरागमनामुळे अफगाणिस्तान संघात एक चांगला पेसर अटॅक असेल. त्याच्याशिवाय फजलहक फारुखी, नूर अहमद आणि शराफुद्दीन अश्रफ हे सुद्धा संघात आहेत.

आशिया कप 2025 मध्ये किती संघांचा सहभाग?

आशिया कप 2025 मध्ये यंदा एकूण 8 संघ सहभागी होणार असून यात भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हॉन्ग-कॉन्ग, ओमान आणि यूएई इत्यादींचा सहभाग आहे. आशिया कप 2025 च्या स्पर्धेत सुरुवातीला ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जाणार आहेत. 8 संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ग्रुप ए - भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हॉंगकॉंग. 

हेही वाचा : 'फॅन्सनी आपल्या मर्यादेत रहावं...', भारत - पाक मॅचपूर्वी वसीम अक्रमने दिली वॉर्निंग

 

अफगानिस्तान क्रिकेट संघ : 

राशिद खान (कर्णधार), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी

FAQ : 

अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचे नेतृत्व कोण करणार आहे?

अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचे नेतृत्व स्टार क्रिकेटर राशिद खानकडे सोपवण्यात आले आहे.

अफगाणिस्तानच्या संघाची ताकद काय आहे?

अफगाणिस्तानच्या संघात राशिद खानसारखा अनुभवी खेळाडू, नवीन-उल-हकसारखा वेगवान गोलंदाज आणि फजलहक फारुखी, नूर अहमद यांसारखे फिरकीपटू असल्याने त्यांचा गोलंदाजी विभाग मजबूत आहे. तसेच, रहमानुल्लाह गुरबाज आणि इब्राहिम जादरान यांच्यासारखे फलंदाज संघाला संतुलन देतात.

आशिया कप 2025 कधी आणि कुठे होणार आहे?

आशिया कप ९ सप्टेंबर ते २८ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान युनायटेड अरब अमिरात (यूएई) मध्ये होणार आहे.

About the Author
Tags:
Virat KohliCricket Newsmarathi newsAsia Cup 2025Afganistan

इतर बातम्या

इस्त्रीवाल्यापासून 'सैराट'च्या यशापर्यंत; नागराज...

मनोरंजन