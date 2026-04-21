IPL 2026 मध्ये BCCI ची कृती पाहून पाकिस्तानचा जळफळाट; अफगाणिस्तानात मात्र जबरदस्त सेलिब्रेशन; MI vs GT सामन्यात नेमकं काय घडलं?

IPL 2026: सध्या आयपीएल सुरु असून याकडे फक्त भारतच नव्हे तर जगभरातील क्रीडाप्रेमींचं लक्ष लागलं आहे. यादरम्यान बीसीसीआयने असं काही केलं आहे, ज्यामुळे क्रिकेटचाहते भारावले आहेत. बीसीसीआयने केलेल्या कृतीचं जगभरातून कौतुक होत आहे. मात्र भारताचा प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानात मात्र नक्की यामुळे जळफळाट झाला असणार आहे.
झालं असं की, सोमवारी मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात सामना पार पडला. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये झालेल्या या सामन्यात अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे चेअरमन मीरवाइज अशरफ पोहोचले होते. यावेळी मीरवाइज अशरफ यांच्या हस्ते जबरदस्त गोलंदाजी करणारा मुंबईचा गोलंदाज अश्वनी कुमारला पुरस्कार देण्यात आला. हा फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. फोटो व्हायरल झाला म्हणजे, पाकिस्तानातही तो नक्कीच पाहिला गेला असेल, ज्यामुळे त्यांचा जळफळाट होत असेल.
जगातील सर्वात मोठ्या आणि प्रसिद्ध टी-20 लीगमध्ये अफगाणिस्तान क्रिकेटची उंची वाढवत भारताने आपलं मन मोठं असल्याचं दाखवून दिलं आहे. आयपीएलमध्ये अफगाणिस्ताने खेळाडूही खेळतात ज्यामध्ये राशिद खान, मोहम्मद नबी आणि रहमानुल्लाह गुरबाज यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानी खेळाडूंसाठी मात्र 2009 पासून आयपीएलचे दरवाजे बंद आहेत.
गुजरात टायटन्स विरोधातील सामन्यात मुंबई इंडियन्सने 99 धावांनी मोठ्या विजयाची नोंद केली. मध्यमगती गोलंदाज अश्वनी कुमारने जबरदस्त गोलंदाजी करत 4 ओव्हरमध्ये 24 धावा देत 4 विकेट घेतल्या. अश्विनने या सामन्यात सर्वाधिक डॉट चेंडू टाकले, ज्यामुळे त्याला पुरस्कार देण्यात आला. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे चेअरमन मीरवाइज अशरफ यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात आला.
आयपीएलमध्ये अफगाणिस्तान क्रिकेट मंडळाच्या अध्यक्षांना निमंत्रित केल्याचं पाहून पाकिस्तानात नक्कीच चर्चा रंगली असणार. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध अत्यंत बिघडले आहेत. अलीकडेच, पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागांत बॉम्बहल्ले केले होते, ज्यामध्ये अनेक निष्पाप मुलांचा बळी गेला. या पार्श्वभूमीवर, आयपीएलमध्ये एका भारतीय खेळाडूला पुरस्कार देऊन, अफगाणिस्तानने भारतासोबत आपले संबंध नेमके किती चांगले आहेत याचा संदेश दिला आहे.
बीसीसीआयच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानचा जळफळाट झाला असताना, अफगाणिस्तानमधील चाहते मात्र आनंदी आहेत. एक्सवर 'Pathan Bhai' नावाच्या एका युजरने लिहिलं आहे की, "काल रात्रीच्या पुरस्कार वितरण समारंभाला अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष उपस्थित होते. ही अफगाणिस्तानसाठी आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे." दरम्यान, एकाने हा फोटो पाहून पाकिस्तानला खूप झोंबलं असणार असं उपरोधिकपणे म्हटलं आहे.