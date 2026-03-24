'पाकिस्तान विरुद्ध पराभवानंतर लोकांनी आयुष्य संपवलं...' स्टार क्रिकेटरचा मोठा खुलासा

Rahmanullah Gurbaz : मागील काही वर्षात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान (PAK VS AFG) या दोघांमध्ये क्रिकेटच्या मैदानात आणि मैदानाबाहेर दोन्ही ठिकाणी संघर्ष वाढलाय. या दोन्ही संघांमध्ये सर्वात संस्मरणीय सामना हा 2023 मध्ये आयसीसी वर्ल्ड कपमध्ये झाला होता, जेव्हा हश्मतुल्लाह शाहिदीच्या नेतृत्वातील अफगाणिस्तानच्या संघानेबाबर आझमच्या संघाला 283 धावांचा पाठलाग करताना आठ विकेटने पराभूत केलं होतं. हा विजय अफगाणिस्तान खेळाडूंसाठी इतका खास होता ज्याची आठवण आजही काढली जाते.
वर्ष 2023 मध्ये मिळालेल्या या विजयापूर्वी अफगाणिस्तानला 2022 आशिया कपमध्ये टी20 फॉर्मेट दरम्यान पाकिस्तानकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता. हा पराभव अफगाणिस्तान खेळाडूंसह त्यांच्या फॅन्सच्या अत्यंत जिव्हारी लागला. यावेळी मोहम्मद नबीच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या अफगाणिस्तान संघाला पाकिस्तानला विजयासाठी 130 धावांचं आव्हान दिलं होतं, जे पाकिस्तानच्या संघाने पूर्ण केलं. या सामन्यादरम्यान अफगाणिस्तानचा गोलंदाज फरीद अहमद आणि आसिफ अली यांच्यात वाद झाला होता. शेवटच्या ओव्हरला पाकिस्तानने नसीम शाहच्या कामगिरीवर विजय मिळवला. हा पराभव अफगाणिस्तानातील अनेक क्रिकेट फॅन्स सहन करू शकले नाहीत आणि त्यापैकी अनेकांनी खूप मोठं पाऊल उचललं होतं. विकेटकिपर फलंदाज रहमानुल्लाह गुरबाजने खुलासा केला की हा पराभव देशातील काही फॅन्सच्या इतका जिव्हारी लागला होता की काहींनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचललं होतं. ते पराभव सहन करू शकले नाहीत.
अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर विकेटकिपर फलंदाज रहमानुल्लाह गुरबाज याने शुभांकर मिश्राच्या पॉडकास्टमध्ये म्हटले की, 'पाकिस्तान विरुद्ध 2022 च्या आशिया कपमध्ये झालेला पराभव हा माझ्या सर्वात जास्त जिव्हारी लागणारा पराभव होता. देशातील अनेक लोकांची मन या पराभवामुळे दुखावली गेली, अनेकजण रडले, काहींनी तर आत्महत्या केली. आमच्या देशात खूप भावुक लोकं आहेत. आम्हाला सुद्धा दुःख होतं कारण आम्ही याच लोकांसाठी खेळतो. जेव्हा मी तुमच्याशी या सामन्याबाबत बोलतोय, तेव्हा सुद्धा ही दुःखद घटना ताजी होतेय. जेव्हा सुद्धा मी शारजाह स्टेडियमवर जातो तेव्हा मला त्या पराभवाची आठवण येते. आजही मी विचार करतो की आम्ही कसे हरलो, आम्हाला तो सामना जिंकायला हवा होता. आम्ही त्या सामन्यात चांगली फलंदाजी केली नाही, पण गोलंदाजी चांगली केली. पण तरी सुद्धा पराभूत झालो'.
अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर विकेटकिपर फलंदाज रहमानुल्लाह गुरबाजने सांगितलं की 2022 आशिया कपमधील पराभवानंतर आयसीसी वर्ल्ड कप 2023 मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध अफगाणिस्तानने जो विजय मिळवला तो सुखावणारा आणि दीर्घकाळ लक्षात राहणार होता. गुरबाज म्हणाला की, 'आम्ही क्रिकेटपटू आहोत. आम्ही अफगाणिस्तानच्या लोकांसाठी खेळतो. आमच्या लोकांच्या आनंदातच आमचा आनंद आहे. जर तुम्ही येथील लोकांना त्यांच्या सर्वात अविस्मरणीय सामन्याबद्दल विचारले, तर ते बहुतेक 2023 च्या आयसीसी वर्ल्ड कपमधील पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयाचा उल्लेख करतील'.