Rashid Khan Second Marriage : अफगाणिस्तानचा स्टार क्रिकेटर राशिद खानने आपल्या दुसऱ्या लग्नाबाबत खुलासा केला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून त्याने याबाबत माहिती दिली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Nov 11, 2025, 10:04 PM IST
एका वर्षात दोन लग्न! Photo व्हायरल झाल्यावर राशिद खानने स्वतः केला खुलासा, कोण आहे दुसरी पत्नी?
(Photo Credit : Social Media)

Rashid Khan Second Marriage : अफगाणिस्तानचा दिग्गज क्रिकेटर राशिद खानने (Rashid Khan) एक मोठा खुलासा केलाय. एका कार्यक्रमात राशिद खान एका महिलेसोबत दिसला होता. त्यानंतर सोशल मीडियावर दोघांचे फोटो व्हायरल झाले आणि नेटकऱ्यांनी ही महिला नेमकी कोण आहे याबाबत वेगवेगळी मत व्यक्त केली. यानंतर आता क्रिकेटर राशिद खानने स्वतः आपल्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली असून यातून सर्वकाही स्पष्ट झालं मात्र यामुळे फॅन्सना मात्र धक्का बसला आहे. राशिद खान एका वर्षात दुसऱ्यांदा बोहल्यावर चढला आहे. 

राशिद खानने केलं दुसरं लग्न : 

राशिद खानने मागच्यावर्षी 3 ऑक्टोबरला अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमध्ये पख्तून रीती रिवाजांनी लग्न केलं होतं. राशिदसोबत त्याच्या तिन्ही भावांचेही लग्न झाले. राशिद ने स्वतः सोशल मीडियावर त्याच्या चाहत्यांसोबत ही माहिती शेअर केली. काबूलमध्ये झालेल्या लग्न समारंभाचे अनेक फोटो समोर आले होते. पण आता राशिद खानने पुन्हा एकदा लग्न केलं आहे. राशिदने आपल्या पोस्टमधून सांगितलं की, 2 ऑगस्ट 2025 रोजी त्याने त्याच्या आयुष्यातील एक नवीन अध्याय सुरू केला, म्हणजेच त्याने लग्न केलं.

काय म्हणाला राशिद खान?

अफगाणिस्तानचा स्टार क्रिकेटर राशिद खानने कार्यक्रमातील फोटो व्हायरल झाल्यावर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. यात लिहिले की, '2 ऑगस्ट 2025 रोजी, माझ्या आयुष्यातील एका नवीन आणि अर्थपूर्ण अध्यायाला सुरुवात झाली. मी एका अशा स्त्रीशी लग्न केले जी प्रेम, शांती आणि भागीदारीचे प्रतीक आहे ज्याची मी नेहमीच अपेक्षा केली. मी अलिकडेच माझ्या पत्नीला एका कार्यक्रमात घेऊन गेलो होतो आणि त्यावरून अनेक चुकीच्या गोष्टी बोलल्या गेल्या. राशिद  पुढे म्हणाला, 'सत्य स्पष्ट आहे: ती माझी पत्नी आहे आणि आम्ही एकत्र आहोत आणि आम्हाला काहीही लपवण्याची गरज नाही. दयाळूपणा, पाठिंबा आणि समजूतदारपणा दाखवणाऱ्या प्रत्येकाचे आभार'.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कोण आहे राशिदची दुसरी पत्नी?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार राशिद खानची दुसरी पत्नी ही मूळची यूकेमधील अफगाणी तरुणी आहे. तर राशिदची पहिली पत्नी अजूनही त्याच्या सोबत आहे की नाही याबाबत स्पष्ट झालेले नाही. राशिद खानच्या या सोशल मीडिया पोस्टवरील खुलाशाने फॅन्समध्ये एकच खळबळ उडाली. काही चाहत्यांनी त्याचे अभिनंदन केले. तर पहिल्या लग्नाला एक वर्षही पूर्ण झालेलं नसताना राशिदने दुसरं लग्न केल्याने काही चाहते यावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. 

FAQ : 

राशिद खानने पहिलं लग्न केलं होतं का?
होय, राशिद खानने मागच्यावर्षी 3 ऑक्टोबरला अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमध्ये पख्तून रीती रिवाजांनी पहिलं लग्न केलं होतं. 

राशिद खानची दुसरी पत्नी कोण आहे?
राशिद खानची दुसरी पत्नी मूळची यूकेमधील अफगाणी तरुणी आहे, पण त्याने तिचं नाम न उघड करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राशिद खानने दुसरं लग्न का केलं?
राशिद खानने दुसरं लग्न केल्याबद्दल त्याने कोणतीही कारणे दिलेली नाहीत, पण त्याने सांगितलं की त्याने एका अशा स्त्रीशी लग्न केले जी प्रेम, शांती आणि भागीदारीचे प्रतीक आहे.

