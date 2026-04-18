IPL सुरु असताना भारतात जीवन मरणाशी झुंज देतोय अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर, हॉस्पिटलमधील दृश्य तुम्हाला विचलित करतील

IPL 2026 : सध्या भारतात इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा (IPL 2026) सीजन सुरु आहे. ही स्पर्धा टी20 क्रिकेटमधील सर्वात मोठी आणि प्रसिद्ध लीग असल्याने सध्या जगातील क्रिकेट फॅन्सचं लक्ष या स्पर्धेकडे आणि यात खेळणाऱ्या खेळाडूंकडे आहे. एकीकडे आयपीएल सुरु असताना दुसरीकडे भारतात एक अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर शापूर जादरान (Shapoor Zadran) हा जीवन मरणाशी झुंज देत आहे. मागील काही काळापासून शापूर जादरानवर उपचार सुरु आहेत. 38 वर्षांच्या शापूरची अवस्था सध्या खूप नाजूक असून त्याच्या आरोग्यासाठी फॅन्स प्रार्थना करत आहेत. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्याच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत केली आहे. अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर राशिद खानने (Rashid Khan) म्हटले की, तो शापूरसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यास तयार आहे. शापूरने 2009 ते 2020 दरम्यान अफगानिस्तानसाठी 80 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. त्याने 44 वनडे सामन्यात 43 आणि 36 टी20 सामन्यात 27 विकेट घेतल्या आहेत.
अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटरपटूंनीच नाही तर पाकिस्तानच्या क्रिकेट जगतातील लोकांनी शापूर लवकर बरा व्हावा यासाठी प्रार्थना केली आहे. माजी विकेटकिपर आणि फलंदाज कामरान अकमलने हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या शापूर जादरानचे काही व्हिडीओ शेअर केले. यातील शापूरची अवस्था पाहून त्याच्या फॅन्सना खूप काळजी वाटली. माजी क्रिकेटर कामरान अकमलने एक्स अकाउंटवर लिहिले की, 'शापूर जादरान भाऊ हा माझ्यासाठी मित्रा सारखा आहे. मी तो लवकर ठीक व्हावा यासाठी प्रार्थना करतो'. यापूर्वी पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर शाहिद अफरीदीने सुद्धा शापूरच्या तब्येतीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. शाहिद आफ्रिदीने एक्स अकाउंटवर लिहिले की, 'शापूर जादरान भाऊ सोबत माझं बोलणं झालं. त्याच्या अवस्थेबाबत कळल्यावर खूप वाईट वाटले. टोनर मैदानावर एक फायटर राहिला आणि मला माहित आहे की तुम्ही या आजाराशी सुद्धा झुंज द्याल. ते लवकर बरे व्हावेत यासाठी प्रार्थना करतो'.
शापूर जादरानच्या भावाने सोशल मीडियावर एक हेल्द अपडेट शेअर करून माहिती दिली की, 'शापूर जादरानच्या पांढऱ्या पेशींची संख्या कमी होत आहे. ज्यामुळे त्याची अवस्था खूप गंभीर झाली'. शापूर जादरान हा अफगाणिस्तानच्या त्या स्टार क्रिकेटरपैकी एक आहे ज्याने अफगाणिस्तान क्रिकेटला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला. तो तीन आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप संघाचा भाग होता. 2015 च्या वर्ल्ड कपमध्ये अफगाणिस्तानने स्कॉटलंडवर ऐतिहासिक विजय मिळवला होता ज्यात शापूर जादरानने महत्वाची भूमिका बजावली होती. ज्यात त्याने शेवटी खूप महत्वपूर्ण धावा केल्या.