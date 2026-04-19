Cricket Match Fixing: 26 वर्षानंतर क्रिकेटवर पुन्हा अंडरवर्ल्डची छाया? बिश्नोई टोळीच्या धमक्यांमुळे राष्ट्रीय कर्णधार बदल्याचा संशय!

DNA on Cricket Match Fixing: 26  वर्षांनंतर क्रिकेटवर गुन्हेगारी जगताची सावली परत आली आहे का? असा प्रश्न समोर आलेल्या माहितीमुळे पडला आहे.  बिश्नोई टोळीने धमक्या देऊन राष्ट्रीय क्रिकेट संघाच्या कर्णधाराला बदलण्यास भाग पाडले, असा दावा करणारा एक मोठा अहवाल समोर आला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 19, 2026, 01:06 PM IST
Canadian Cricket Match Fixing Case:  जागतिक क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा सामना फिक्सिंगचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. जवळपास २५-२६ वर्षांनंतर अशा प्रकारच्या आरोपांनी डोके वर काढले असून, यावेळी नाव समोर येत आहे लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) याच्या टोळीचे! जागतिक क्रिकेटमध्ये मॅच-फिक्सिंगची कीड पुन्हा लागली आहे असं वाटत आहे. याला जोड मिळाली आहे ती अंडरवर्ल्डची. अंडरवर्ल्डचं आणि मॅच-फिक्सिंगचं नातं जुनं आहे. 2000 सालच्या मॅच-फिक्सिंग घोटाळ्याशी दाऊदच्या 'डी कंपनी'चे नाव जोडले गेले होते. आता लॉरेन्स बिश्नोई यांचे नाव समोर येत आहे. ही केस वर्ल्ड कपशी निगडित आहे. 

कॅनडातील चौकशीत धक्कादायक दावे

कॅनडातील राष्ट्रीय प्रसारमाध्यम कॅनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (CBC) ने केलेल्या तपासातून काही गंभीर आरोप समोर आले आहेत. एका माहितीपटात असा दावा करण्यात आला आहे की टी-20 स्पर्धेसाठी कॅनडाच्या संघात एका विशिष्ट खेळाडूचा समावेश बाहेरील दबावामुळे करण्यात आला. या खेळाडूचे नाव दिलप्रीत बाजवा असून, त्यांना स्पर्धा सुरू होण्याच्या अगोदरच कर्णधार बनवण्यात आले होते. या अचानक झालेल्या बदलामागे काहीतरी वेगळं कारण असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

संशयास्पद सामना आणि चौकशी

कॅनडा विरुद्ध न्यूझीलंड या सामन्याकडे विशेष संशयाने पाहिले जात आहे. या सामन्यात कर्णधार असूनही बाजवा यांनी गोलंदाजी करताना एक षटक टाकले, ज्यात नो-बॉल आणि वाईडसह मोठ्या प्रमाणात धावा दिल्या गेल्या. या घटनेनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) च्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेने त्यांची चौकशी केल्याचे समोर आले आहे.

धमक्यांचा दावा

तपासादरम्यान एका साक्षीदाराने असा आरोप केला की संघातील एका खेळाडूला धमकी देण्यात आली होती. “दोन विशिष्ट खेळाडूंना संघात ठेवले नाही, तर परिणाम गंभीर होतील,” असा इशारा देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या प्रकारच्या धमक्या देणे ही लॉरेन्स बिश्नोई टोळीची जुनी पद्धत मानली जाते.

सट्टेबाजीचा मोठा बाजार

कॅनडामध्ये क्रीडा सट्टेबाजीचा मोठा अवैध बाजार असल्याचेही या प्रकरणातून पुढे आले आहे. विविध खेळांवर मोठ्या प्रमाणात पैशांची उलाढाल होते, ज्यामध्ये क्रिकेटचाही मोठा वाटा आहे. त्यामुळेच अशा गुन्हेगारी टोळ्यांची नजर या क्षेत्रावर असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

भूतकाळाची पुनरावृत्ती?

सन 2000 मध्ये उघडकीस आलेल्या सामना फिक्सिंग प्रकरणात दाऊद इब्राहिम याच्या टोळीचे नाव पुढे आले होते. त्या वेळी खेळाडूंना पैशांचे आमिष दाखवून किंवा धमकावून सामने फिक्स केल्याचे समोर आले होते. इतिहास पुन्हा तसाच वळण घेतोय का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

पुढे काय?

सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आयसीसीस करत आहे. या तपासातूनच खरे वास्तव समोर येणार असून, आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे हे स्पष्ट होईल. एकूणच, क्रिकेटसारख्या लोकप्रिय खेळात पुन्हा एकदा गैरप्रकारांच्या सावल्या दिसू लागल्याने क्रीडाविश्वात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

