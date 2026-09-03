/BCCI च्या बैठकीनंतर Asian Games मध्ये टीम इंडियाचे कोच बदलणार! बोर्डाने केली घोषणा

Team India Asian Games Coach : भारताचा संघासमोर आशियाई गेम्स 2026 चे आव्हान असणार आहे, यासाठी भारताचा संघ जपानला जाणार आहे. टीम इंडियासाठी हे आव्हान मोठे असणार आहे त्याचे कारण म्हणजेच संघाला आयर्लंडविरुद्ध आणि इंग्लंडविरुद्ध दोन महत्त्वाच्या मालिकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता. 3 सप्टेंबर रोजी भारतीय नियामक मंडळाची घोषणा करण्यात आली आहे त्यानंतर आता आशियाई गेम्ससंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. मागील काही दिवसांपासून चाहत्यांना प्रश्न होता की आशियाई खेळांसाठी टीम इंडियाचे प्रशिक्षक कोण असणार? भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर या आशियाई स्पर्धेत सहभागी होणार नाहीत.
आशियाई खेळासाठी टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षणपदी बीसीसीआयने भारताचे माजी फलंदाज आणि सध्याचे सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून जपानला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गौतम गंभीर अधिकृतपणे भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक आहेत, पण ते जपानला जाणार नाहीत असे सांगण्यात आले आहे. या आशियाई खेळासाठी 750 हून अधिक सदस्यांचे पथक जपानला जाणार आहे, यामध्ये क्रिकेटचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांचाही समावेश आहे. भारताचा संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली ही स्पर्धा खेळताना दिसेल.
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भारताकडून 20 सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना मंजूरी देण्यात आली आहे, टीम इंडियाच्या संघापेक्षा जास्त सहाय्यक कर्मचारी संघासोबत असणार आहेत. त्याचबरोबर आशियाई खेळांचे नियम देखील वेगळे असणार आहेत. त्यामुळे भारताचा संघ आणि बीसीसीआयचे कर्मचारी हे मर्यादीत संख्येने संघासोबत प्रवास करणार आहेत. भारताच्या संघासाठी व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी कोचिंग देण्याची ही पहिल्यांदाच वेळ नाही, टीम इंडियासाठी त्यांनी अनेकदा गौतम गंभीरची जागा घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेमध्ये देखील त्यांनी तीन सामन्यांच्या टी20 मालिकेमध्ये संघाला प्रशिक्षण दिले होते. इतकेच नाही, तर चीनमध्ये झालेल्या 2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही व्हीव्हीएस लक्ष्मण ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखालील संघाचे मुख्य प्रशिक्षक होते. त्यामुळे, हा त्यांच्यासाठी नवीन अनुभव नसेल.
VVS laxman will be the head coach of India in Asian Games pic.twitter.com/NyEzTmMD1l— vipul kashyap (@kashyapvipul) September 3, 2026
आशियाई गेम्समधील टीम इंडियाच्या संघाबद्दल सांगायचे झाले तर वैभव सूर्यवंशी देखील संघाचा भाग आहे, तर विश्वचषक टीम इंडियाला जिंकवून देणारा संजू सॅमसनचे भारतीय संघामध्ये पुनरागमन झाले आहे. अभिषेक शर्मा, इशान किशन या फलंदाजांचा संघात समावेश आहे. अष्टपैलू विभागात शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांचा समावेश आहे. वरुण चक्रवर्ती आणि रवी बिश्नोई फिरकी गोलंदाजी विभागाचे नेतृत्व करतील. वेगवान गोलंदाजी विभागात जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा यांच्यासारखे पर्याय संघाला अधिक मजबूत बनवतात. भारताचे काही खेळाडू हे अजूनपर्यत दुखापतीमुळे ते स्पर्धेमध्ये खेळणार की नाही यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.