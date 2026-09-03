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BCCI च्या बैठकीनंतर Asian Games मध्ये टीम इंडियाचे कोच बदलणार! बोर्डाने केली घोषणा

मागील काही दिवसांपासून चाहत्यांना प्रश्न होता की आशियाई खेळांसाठी टीम इंडियाचे प्रशिक्षक कोण असणार? भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर या आशियाई स्पर्धेत सहभागी होणार नाहीत. गंभीरची जागा कोण घेणार यासंदर्भात वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 03, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:51 PM IST
BCCI च्या बैठकीनंतर Asian Games मध्ये टीम इंडियाचे कोच बदलणार! बोर्डाने केली घोषणा
Image Credit: आशियाई खेळ 2026 भारतीय क्रिकेट संघाचे कोच (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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