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'अगदी बरोबर आहे...' अमिषा पटेलचं नाव हार्दिक पांड्यासोबत जोडल्यानंतर अभिनेत्रीने सत्य केलं उघड

काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री अमिषा पटेल आणि हार्दिक पांड्या यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. आता हार्दिक पांड्यासोबतच्या व्हिडिओवर पसरलेल्या अफवांवर अभिनेत्री अमिषा पटेलने आता सोशल मिडियावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 07, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:39 PM IST
'अगदी बरोबर आहे...' अमिषा पटेलचं नाव हार्दिक पांड्यासोबत जोडल्यानंतर अभिनेत्रीने सत्य केलं उघड
Image Credit: हार्दिक पांड्या-अमिषा पटेल यांच्यातील अफेअरच्या चर्चा (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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