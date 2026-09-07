'अगदी बरोबर आहे...' अमिषा पटेलचं नाव हार्दिक पांड्यासोबत जोडल्यानंतर अभिनेत्रीने सत्य केलं उघड

भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू हार्दिक पांड्या त्याच्या वैयक्तिक जीवनामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळतो. काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री अमिषा पटेल आणि हार्दिक पांड्या यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमुळे अभिनेत्री अमिषा पटेल आणि हार्दिक पांड्या या दोघांचे नाव जोडले जात होते. आता मागील काही महिन्यांपासून हार्दिक पांड्या टीम इंडियामधून दुखापतीमुळे बाहेर आहे. पण त्याआधी व्हायरल होत असलेल्या हार्दिक पांड्यासोबतच्या व्हिडिओवर पसरलेल्या अफवांवर अभिनेत्री अमिषा पटेलने आता सोशल मिडियावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
नुकताच सोशल मिडियावर अमिषा पटेल आणि हार्दिक पांड्या यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला यानंतर त्याच्या दोघांचे नाव जोडले जात होते. सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अमिषा पटेल आणि हार्दिक पांड्या हे दोघेही ताज हॅाटेलमध्ये अभिनेत्री तिच्या मित्रपरिवाराशी हार्दिक पांड्याची ओळख करुन देताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दोघांच्या अफेअरच्या चर्चा सध्या सुरु आहेत. सोनू, @Cricket_live247 नावाच्या एका अकाऊंटने अमिशा पटेल आणि हार्दिक पांड्या यांचा हा व्हिडिओ एक्स (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला आहे आणि तिने तिची प्रतिक्रिया इंस्टाग्रामवर शेअर केली आहे.
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अमिषा पटेलने सोशल मिडिया व्हिडिओ शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये लिहीले आहे की, "बंगळूरूतील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या पार्टीदरम्यान अमिशा पटेलने ज्या प्रकारे हार्दिक पांड्याच्या खांद्यावर हात ठेवला, त्यावरून रेडिटवर पसरलेल्या सर्व अफवांना दुजोरा मिळत असल्याचे दिसते." आता, अमिषा पटेलने स्वतः या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना एक स्टोरी शेअर केली आहे. अभिनेत्रीने तिच्या इंस्टाग्रामवर पोस्टचा एक स्क्रीनशॉट शेअर करत लिहिले आहे, "अगदी बरोबर आहे, देवा... तुझं बरोबर आहे. ज्या प्रकारे माझे हात त्याच्या खांद्यावर आहेत, ते खरंच रोमँटिक आहे." त्यानंतर तिने प्रश्न विचारला की, मित्रांमधील एका सामान्य संभाषणाचा अर्थ रोमँटिक असा का लावला जात आहे.
त्यानंतर अमीशा पटेलने लिहिले, "मी तुम्हाला ओळखत नाही, पण मी नक्कीच सांगू शकते की तुम्हाला एकही मैत्रीण नाही. अशा गोष्टींबद्दल पोस्ट करण्यापूर्वी तुम्ही नक्कीच मैत्री करायला हवी." अमीशाने एक हसणारा इमोजीसुद्धा शेअर केला. या प्रतिक्रियेवरून हे स्पष्ट होते की, इंटरनेटवर सुरू असलेली चर्चा ही केवळ एक अफवा आहे.