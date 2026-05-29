/IPL 2026 मधून बाहेर पडताच ऋषभ पंतचा मोठा निर्णय, कर्णधारपदाचा दिला राजीनामा, कोण होणार संघाचा नवा कॅप्टन?

Rishabh Pant steps down as Captain : लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने आयपीएल 2026 मध्ये फारच खराब कामगिरी केली, त्यानंतर आता एलएसजीच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. यामध्ये आता रिषभ पंतच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे, पंतने कॅप्टन्सीचा राजीनामा दिला आहे.
Rishabh Pant steps down as LSG Captain : लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने मागील दोन सिझनमध्ये अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केली नाही. मागील सिझनमध्ये लखनऊच्या संघाने रिषभ पंतला आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठी रक्कम देऊन विकत घेतले होते. पण तो मागील दोन्ही सिझनमध्ये अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. या सिझनमध्ये देखील संघ प्लेऑफमधून बाहेर झाला आहे त्याचबरोबर संघाने या सिझनमध्ये दहाव्या स्थानावर फिनिश केले आहे. आता लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाची मागील दोन सिझनमधील कामगिरीनंतर रिषभ पंतने मोठा निर्णय घेतला आहे. लखनऊ सुपर जायंट्सचा कर्णधार आणि 27 कोटींचा खेळाडू, ऋषभ पंतने आपल्या कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला आहे.
लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने त्यांच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, लखनऊ सुपर जायंट्स अधिकृतपणे जाहीर करु इच्छितो की, ऋषभ पंत याने स्वत: कर्णधारपद सोडण्याची विनंती फ्रँचायझीकडे केली आहे. त्यामुळे आता फ्रँचायझीने त्याची तात्काळ विनंती स्वीकारली आहे. या पोस्टमध्ये पुढे असेही सांगितले आहे की, ऋषभने या संदर्भात फ्रँचायझीशी संपर्क साधला आणि त्याने आदराने विनंती करुन सांगितले की, हे निर्णय कधीच सोपे नसतात. कर्णधार म्हणून ऋषभने या ड्रेसिंग रूमसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल आम्ही त्याचे आभारी आहोत.
हे ही वाचा
पुढे रिषभ पंत असेही म्हणाला आहे की, त्याचे लक्ष हे संघाच्या विकासावर आहे, सर्वोत्तम दर्जा गाठण्यासाठी संघाची पुनर्रचना करणे हे देखील आमचे पुढील ध्येय आहे. त्यामुळे रिषभ पंतने हा निर्णय घेतला आहे. मागील दोन सिझनमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने खराब कामगिरी केली होती, या सिझनमध्ये संघाने फक्त 14 पैकी 4 सामने जिंकले आहेत.