भारतीय क्रिकेट संघात आणखी एक DSP! सिराज आणि दीप्ती शर्मानंतर, हा क्रिकेटपटू दिसणार पोलिसांच्या गणवेशात

Richa Ghosh DSP: भारतीय महिला क्रिकेट संघातील तरुण आणि दमदार विकेटकीपर-बॅटर रिचा घोष हिला मोठा सन्मान मिळाला आहे. भारतीय क्रिकेटमधून पोलिस विभागात अधिकारी पदावर पोहोचणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत आता रिचा घोषचे नावही समाविष्ट झाले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने रिचाला पश्चिम बंगाल पोलिसात उप-अधिक्षक (DSP) पदावर नियुक्त केले आहे.
ही घोषणा आणि नियुक्ती 8 नोव्हेंबर रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स मैदानात एका विशेष सन्मान समारंभात झाली. या समारंभात स्वतः पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रिचाच्या हातात नियुक्तीपत्र सोपवले. फक्त एवढेच नाही तर रिचाला राज्य सरकारकडून "बांग भुषण" हा राज्यस्तरीय सन्मान देखील प्रदान करण्यात आला.
या सोहळ्यात क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) कडून रिचाला गोल्डन बॅट, गोल्डन बॉल आणि एकूण 34 लाख रुपये इतकी रोख रक्कम देण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रिचाला सोनेरी चेन भेट दिली. रिचाने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 च्या फायनलमध्ये 24 चेंडूत 34 अशी मूल्यवान आणि निर्णायक खेळी केली होती. या खेळीने भारताच्या विजयाला मजबूत आकार दिला होता.
समारंभात सौरव गांगुली, झूलन गोस्वामी यांसारख्या दिग्गज व्यक्तींची उपस्थिती विशेषत्वाने लक्षवेधी ठरली. रिचाच्या पालकांनाही मंचावर बोलावून गौरव करण्यात आला.
रिचा घोषने 2020 मध्ये टीम इंडियातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर तिने स्वतःच्या खेळात सातत्य आणि प्रचंड सुधारणा दाखवली. या वर्ल्ड कपमध्ये तिने 8 सामन्यांत 235 धावा ठोकत टीमसाठी फिनिशरची भूमिका जबरदस्त निभावली. लीग सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिची 94 धावांची केशरी खेळी अजूनही स्मरणात आहे.
याआधीही भारतीय क्रिकेटरांपैकी दीप्ती शर्मा, मोहम्मद सिराज आणि जोगिंदर शर्मा यांना विविध राज्य पोलिसांमध्ये DSP पद मिळाले आहे. आता रिचा घोषही त्या यादीत समाविष्ट झाली आहे.
रिचाचा हा सन्मान हा फक्त तिच्या मेहनतीचा विजय नाही, तर भारतीय महिला क्रिकेटच्या वाढत्या प्रभावाचेही प्रतीक ठरतो.