Marathi News
Palak Muchhal: स्मृती मंधानाने पलाश मुच्छलशी लग्न मोडल्यावर आता पलकनेही घेतला 'हा' मोठा निर्णय

Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding: स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाची फार चर्चा होती. पण लग्नाआधीच परिस्थिती बदलली आणि अखेर या जोडप्याने जाहीर केले की ते आता लग्न करणार नाहीत. या घोषणेमुळे सोशल मीडियावर आणखी गोंधळ उडाला आणि चाहतेही गोंधळे आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 12, 2025, 12:35 PM IST
Palak Muchhal Smriti Mandhana: गेल्या काही दिवसांपासून बॉलिवूडचा संगीतकार पलाश मुच्छल आणि भारतीय क्रिकेटपटू स्मृती मंधानाच्या लग्नाच्या बातम्या चर्चेत होत्या. त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्याबद्दल खूप अपडेट्स समोर आले.  दोघांच्या लग्नाबद्दल अनेक अफवा पसरल्या होत्या आणि फॅन्स देखील या नक्की काय झालं याकडे लक्ष ठेवून होते. मात्र, लग्नाच्या अगोदरच परिस्थिती बदलली आणि दोघांनी स्पष्ट केले की, आता ते लग्न करणार नाहीत. या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर खूप चर्चेचा विषय बनला आहे.

लग्नाची पोस्ट हटवली

लग्न रद्द होण्याची घोषणा झाल्यानंतर, पलाश मुच्छलने आपल्या इंस्टाग्राम प्रोफाइलमध्ये मोठा बदल केला. त्याने लग्नाशी संबंधित आपल्या सर्व पोस्ट हटविल्या आणि स्मृती मंधानाला अनफॉलो केले. या निर्णयामुळे फॅन्समध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, कारण काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत दोघांची प्रेमकहाणी खूपच छान वाटत होती. दोघांचे लग्न 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी ठरले होते, पण त्यापूर्वीच स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत बिघडल्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा झाली. परंतु, यामधून काहीच दिवसांनी दोघांच्या नाते पूर्णपणे संपले असल्याची बातमी समोर आली.

पलक मुच्छलचा निर्णय 

या प्रकरणात थांबता थांबले नाही. पलाश मुच्छलची बहिण आणि प्रसिद्ध गायिका पलक मुच्छलनेही स्मृतीला इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केले. पलक आणि स्मृती यांच्यात पूर्वीच चांगली मैत्री होती. दोघे एकमेकांच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत असत आणि लग्नाच्या तयारीदरम्यान पलक, स्मृतीसोबत वेळ घालवत होती. त्या दोघींच्या अनेक पोस्टही एकत्र होत्या.  मात्र, आता पलकने फक्त स्मृतीला अनफॉलो केलेच नाही, तर स्मृतीच्या सर्व फोटोसुद्धा आपल्या अकाऊंटवरून हटवले आहेत. पलकचा हा निर्णय सूचित करतो की ती आपल्या भावाच्या बाजूने आहे आणि त्याच्या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा देत आहे.

पलाश आणि स्मृतीचे लग्न का मोडले?

सर्वात मोठं प्रश्न आहे की, या आनंदी दिसणाऱ्या नात्याचं खरं कारण काय होतं जेव्हा ते अचानक संपले? सध्या दोन्ही कुटुंबांमधून याबाबत कोणताही अधिकृत विधान आलेलं नाही. परंतु, सोशल मीडियावर काही अफवा पसरल्या आहेत. काही काळानंतर एक चॅट व्हायरल झालं होतं, ज्यात पलाश कुठल्यातरी तरुणीशी बोलताना दिसत होता. त्यावरून अफवा पसरल्या की, कदाचित पलाशने स्मृतीला धोखा दिला असावा. तरीही, स्मृती आणि पलाश यांनी या व्हायरल चॅटवर काही प्रतिक्रिया दिली नाहीत.

अफवांची चर्चा

फॅन्स कायमच या नात्याच्या अचानक तोडण्याच्या कारणाबद्दल प्रश्न करत आहेत. सर्वांना सगळं सत्य समजण्याची उत्सुकता आहे, जेणेकरून दोघंही आपापल्या बाजूने सत्य मांडू शकतील.

स्वत:च्या आयुष्यात पुढे जात आहेत दोघेही

लग्न रद्द होण्याच्या आणि सोशल मीडियावर केलेल्या सर्व बदलांनंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, दोघंही आपापल्या जीवनात पुढे जात आहेत. जहां पलाशने आपल्या प्रोफाइलवरून लग्नाशी संबंधित सर्व चिन्हे हटवली आहेत, तिथे स्मृतीने या संपूर्ण प्रकरणावर मौन पाळले आहे. या प्रकरणाने निश्चितच चाहत्यांना निराश केलं आहे, पण कारण काय ते अद्याप एक अज्ञात प्रश्नच आहे. सध्या दोघेही आपले व्यावसायिक जीवन पाहत आहेत आणि त्यांची प्रायव्हसी राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
palash muchhalpalak muchhalCaptain Smriti Mandhana

