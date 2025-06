IPL 2025 : पंजाब किंग्सच्या अपयशानंतर प्रीति झिंटा भावूक, म्हणाली 'काम अर्थवट राहिलं, पुढच्या वर्षी...'

Preity Zinta Shares Emotional Post Punjab Kings : IPL 2025 च्या अंतिम सामन्यात IPL च्या इतिहासात असं काही घडलं ज्याची सगळेच प्रतीक्षा करत होते. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं पंजाब किंग्सला पराभूत करत 18 वर्षांनंतर पहिल्यांदा विजेत्याची ट्रॉफी उचलली. पण पंजाब किंग्सच्या या पराभवानंतर संघाची सहमालकीण आणि बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटानं एक भावनिक पोस्ट शेअर करत आपल्या संघाचा, स्टाफचा आणि चाहत्यांचे मनापासून आभार मानले. इतकंच नाही तर तिने वचन दिलं की पुढच्या वेळेस तिची टीम ट्रॉफीसाठी नक्कीच परतेल.

प्रीतीनं तिच्या इन्स्टाग्रामवर टीमचा एक फोटो शेअर करत लिहिलं, 'जसं आपण अपेक्षित केलं तसा शेवट झाला नाही, पण हा प्रवास खूपच सुंदर आणि संस्मरणीय होता. हा सीझन उत्साहपूर्ण, प्रेरणादायी आणि मनोरंजक होता. मला आमच्या तरुण टीमचा अभिमान आहे. आमच्या ‘शेरांनी’ ज्या जिद्दीनं आणि धाडसानं खेळी खेळली, ते खरंच कौतुकास्पद आहे.'

It didn’t end the way we wanted it to but….the journey was spectacular ! It was exciting, entertaining & it was inspiring. I loved the fight & the grit our young team, our shers showed throughout the tournament. I loved the way our captain, our Sarpanch lead from the front &… pic.twitter.com/kUtRs908aS

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) June 6, 2025