राजस्थान रॉयल्समध्ये मोठा बदल, राहुल द्रविडनंतर अजून एका दिग्गजाचा संघाला रामराम

Rajasthan Royals : राजस्थान रॉयल्समध्ये (Rajasthan Royals) मागील काही दिवसांपासून सर्वकाही ठीक सुरु नाहीये. कर्णधार संजू सॅमसन (Sanju Samson) संघातून बाहेर पडणार अशा बातम्या येत असताना हेड कोच राहुल द्रविडने (Rahul Draअचानकपणे राजीनामा दिला. संजू सॅमसन अजूनही संघाचा कर्णधार आहे. राहुल द्रविडच्या जाण्यानंतर एक मोठी बातमी समोर येतेय की संघाचे सीईओ जेक लश मॅक्रमने सुद्धा आपला वेगळा मार्ग निवडला आहे. या मोठ्या बदलांमुळे पुढील आयपीएल सीजनपूर्वी संघावर संकटाचे ढग आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्समधून काही बातम्या समोर आल्या यात म्हटलं गेलं की आयपीएल 2026 सीजनपूर्वी संजू सॅमसनने त्याला रिलीज किंवा ट्रेड करण्याची विनंती केली. यादरम्यान सीएसके संजू सॅमसनला घेण्यासाठी उत्सुक आहे अशा सुद्धा बातम्या रंगल्या. मात्र या सगळ्याची चर्चा असताना अचानकपणे हेड कोच राहुल द्रविडने राजीनामा दिला. राजस्थान रॉयल्सने सार्वजनिकपणे याची घोषणा केली होती. गेल्या आयपीएल हंगामानंतर मार्केटिंग प्रमुख द्विजेंद्र पराशर यांनी संघापासून वेगळे झाले. तर आता सीईओ जेक लश मॅक्रम हे सुद्धा संघापासून वेगळे झाले आहेत.
क्रिकेबझच्या एका रिपोर्टनुसार जेक लश मॅक्रमने आयपीएल फ्रेंचायझीशी याबाबत आधीच बोलणी केली होती. जेक लश मॅक्रम हे राजस्थानमध्ये एका जुनिअरच्या भूमिकेत जॉईन झाले होते. त्यानंतर ते ऑपरेशन्स विभागात गेले आणि 2021 मध्ये वयाच्या अवघ्या 28 व्या वर्षी ते सीईओ झाले. अहवालात असे समोर आले होते की ऑक्टोबरपर्यंत त्यांना त्यांच्या पदावरून मुक्त केले जाईल. आयपीएल 2025 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा परफॉर्मन्स खूप ढासळला होता, त्यांनी पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या क्रमांकावर फिनिश केलं.
संजू सॅमसन राजस्थान रॉयल्स सोडणार आहे का?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संजू सॅमसनने आयपीएल 2026 सीजनपूर्वी रिलीज किंवा ट्रेड करण्याची विनंती केल्याच्या बातम्या आहेत. चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) त्याला घेण्यासाठी उत्सुक असल्याचेही बोलले जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
जेक लश मॅक्रम यांनी राजस्थान रॉयल्स का सोडले?
जेक लश मॅक्रम, राजस्थान रॉयल्सचे सीईओ, यांनी संघापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्रिकबझच्या अहवालानुसार, त्यांनी याबाबत आधीच आयपीएल फ्रेंचायझीशी बोलणी केली होती. ऑक्टोबरपर्यंत त्यांना त्यांच्या पदावरून मुक्त केले जाणार आहे.
आयपीएल 2025 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा परफॉर्मन्स कसा होता?
आयपीएल 2025 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा परफॉर्मन्स खूपच खराब होता. त्यांनी पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या क्रमांकावर फिनिश केले.