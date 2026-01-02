'मला अपमानित केलं गेलं....', राजीनामा दिल्यावर पाकिस्तानच्या कोचने मोहसिन नक्वीबाबत केला मोठा खुलासा

Jason Gillespie : ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटर जेसन गिलेस्पीने ( Jason Gillespie) पुन्हा एकदा पाकिस्तान क्रिकेटची (Pakistan Cricket) काळी बाजू सर्वांसमोर आणली आहे. गिलेस्पी 2024 मध्ये पाकिस्तानचा कोच बनला होता. पण 8 महिन्यांचा कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय त्यांनी राजीनामा दिला. कोचिंग सोडल्यावर गिलेस्पीने पाकिस्तान क्रिकेटमधील आतील गोष्टींविषयी खुलासा केलाय ज्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी झाली. खासकरून जेसन गिलेस्पीने पीसीबीमधील मोहसीन नक्वीच्या हुकूमशाहीबद्दल आश्चर्यकारक गोष्टी सांगितल्या.
जेसन गिलेस्पीने एका प्रश्न उत्तरांच्या सेशनमध्ये पाकिस्तान क्रिकेट संघात त्याला दिलेल्या वागणुकीबाबत खुलासा केला. त्याने म्हटले की, 'माझ्या कार्यकाळात, गॅरी कर्स्टन यांनी टीम कनेक्शन कॅम्पची कल्पना मांडली. त्या बैठकीत पाकिस्तानी क्रिकेट संघातील प्रत्येकाने आपले अनुभव सांगितले. मी ऑस्ट्रेलियाहून आलो, गॅरी दक्षिण आफ्रिकेहून आला, पण अध्यक्ष मोहसीन नक्वी झूम कॉलद्वारे कनेक्ट झाले. ते लाहोरमध्ये राहतात, पण तरीही आले नाहीत. दरम्यान, गॅरी आफ्रिकेहून आला होता. अध्यक्षांना 20 मिनिटे गाडी चालवून येत आले नाही हे पाहून आम्हाला विचित्र वाटलं'.
पाकिस्तान संघाचा कोच म्हणून गिलेस्पीच्या कार्यकाळाची सुरुवात अडचणीच्या भरलेली होती. बांगलादेशविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टेस्ट मालिकेत पाकिस्तानने 2-0 असा पराभव पत्करल्यानंतर, खराब फॉर्ममुळे बाबर आझमला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले. त्यांच्या कोचिंग आव्हाने आणि राजीनाम्याबद्दल गिलेस्पी म्हणाले, 'मी पाकिस्तान टेस्ट संघाचा प्रशिक्षक होतो. पीसीबीने माझ्याशी न बोलताच आमच्या वरिष्ठ सहाय्यक प्रशिक्षकाला काढून टाकले. मुख्य प्रशिक्षक म्हणून मला ते अजिबात योग्य वाटले नाही'.
हेही वाचा : टीम मधला पहिला मुस्लिम क्रिकेटर आणि 5 मोठे वाद, कधी फिलिस्तीनचं समर्थन तर कधी पिच विषयी नाराजी
जेसन गिलेस्पीने म्हटले की, 'अशा अनेक गोष्टी होत्या ज्यामुळे मला अपमानित झाल्यासारखं वाटलं. संघात एक प्रकारची मनमानी होती. व्यवस्थापन प्रशिक्षकाला समजून घेत नव्हते. मला तिथे राहणे योग्य वाटले नाही आणि म्हणून मी राजीनामा दिला'. पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघात कोचिंग स्टाफवरून अनेक वाद झाले होते. मागच्या काही काळात संगीत खुर्ची प्रमाणे पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे कोच बदलत आहेत.