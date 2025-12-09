Smriti Mandhana नं लग्न मोडल्यानंतर बेस्ट फ्रेंड Jemimah ची गूढ पोस्ट चर्चेत; काय केलं शेअर?

Jemimah Rodrigues Instagram : स्मृती मांधना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्नव 23 नोव्हेंबरला सांगलीत होणार होतं. लग्नाचे सोहळेही सुरु झाले होते, पण अचानक संगीत सोहळ्यानंतर लग्न पुढे ढकल्याची बातमी समोर आली. या घटनेनंतर त्यांच्या लग्नाबद्दल अनेक चर्चा आणि अफवा सोशल मीडियासह माध्यमांमध्ये रंगल्या होत्या. अखेर स्मृती आणि पलाश यांनी रविवारी 7 डिसेंबरला आपल्या लग्नाबद्दलचे मौन सोडले. सोशल मीडियावर पोस्ट करत हे लग्न मोडल्याचं त्यांनी घोषित केलं. या पोस्टद्वारे त्यांनी चाहत्यांना अफवा पसरवू नका असं आवाहन केलंय. या पोस्टनंतर त्यांनी अनेक अफवांना पूर्णविराम लावलं असलं तरी नेमकं कोणत्या कारणामुळे हे लग्न मोडलं याबद्दल स्पष्ट सांगितलं नाही. दरम्यान स्मृतीने लग्न मोडल्यानंतर जेमिमा रॉड्रिग्जने इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी पोस्ट केली आहे. जी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
स्मृतीने लग्न मोडल्याची घोषणा केल्यानंतर जेमिमाने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक गूढ व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यात काही गायक ऑलिव्हिया डीनचे प्रसिद्ध गाणे "मॅन आय नीड" गात होते. चाहत्यांनी गाण्याचे बोल लक्षात घेतले, जे खूपच भावनिक होते. गाण्याचे बोल असे होते, "असे वाटते की आपण गमावलेल्या वेळेची भरपाई करत आहोत. मला तुम्ही माझ्यासाठी ते बोलायला हवे."
दरम्यान जेमिमा रॉड्रिग्जने पलाश मुच्छलला इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केले आहे. जेमिमासोबत रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव, श्रेयांका पाटील, अरुंधती रेड्डी, शिवाली शिंदे आणि यास्तिका भाटिया यांनी पलाशला आपल्या सोशल मीडियावरुन अनफॉलो केलं आहे. स्मृतीसोबतचं लग्न मोडल्यानंतर तिच्या मैत्रिणीनी पलाशवर राग काढला असं बोललं जातंय.