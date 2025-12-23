English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Ishan Kishan ला डबल लॉटरी! आधी T-20 वर्ल्डकपसाठी सिलेक्शन आता थेट कॅप्टन झाला

Ishan Kishan ला डबल लॉटरी! आधी T-20 वर्ल्डकपसाठी सिलेक्शन आता थेट कॅप्टन झाला

Captaincy Handed Over To Ishan Kishan: जवळपास 25 महिने भारतीय संघात समावेशही झालेला नसलेला हा तरुण खेळाडू आता भारतीय संघात निवडला गेला असून दोन दिवसात त्याला दोन गुड न्यूज मिळाल्यात.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 23, 2025, 03:05 PM IST
Ishan Kishan ला डबल लॉटरी! आधी T-20 वर्ल्डकपसाठी सिलेक्शन आता थेट कॅप्टन झाला
दमदार कामगिरीच्या जोरावर केलं पुनरागमन

Captaincy Handed Over To Ishan Kishan: अगदी दोन महिन्यांवर आलेल्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा दोन दिवसांपूर्वीच झाली. भारतीय संघातीलव 15 खेळाडूंच्या यादीमध्ये मागील 25 महिन्यांपासून अंतरराष्ट्रीय टी-20 संघातून बाहेर असलेल्या इशान किशनचा समावेश करण्यात आला आहे. इशानच्या चाहत्यांनी यानंतर एकच जल्लोष केल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र या गुड न्यूज पाठोपाठ इशान आणि त्याच्या चाहत्यांना सलग दुसऱ्या दिवशी दुसरी गुड न्यूज मिळाली असून भारतीय संघात एन्ट्रीनंतर इशानकडे थेट कर्णधारपद सोपवण्यात आलं आहे.

कोणत्या संघाचं करणार नेतृत्व

होय! तुम्ही बरोबर वाचलं, इशान कर्णधार झालाय. पण तो भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार झालेला नाही. टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेत भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवच आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मग इशान कोणत्या संघाचा कर्णधार झालाय. तर इशानवर झारखंड संघाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 च्या पर्वात झारखंडचं नेतृत्व करणार आहे. इशान विकेटकीपर-फलंदाज म्हणून झारखंड्या संघाचे नेतृत्व करणार आहे. स्पर्धा उद्यापासून म्हणजेच बुधवारपासून (25 डिसेंबर 2025) सुरू होत आहे.

नुकत्याच केलेल्या कामगिरीचं फळ

सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (एसएमएटी) स्पर्धेमध्येही झारखंडच्या संघाचं कर्णधार पद इशानकडे सोपवण्यात आलं होतं. त्याने या स्पर्धेत वैयक्तिक स्तरावर उत्तम कामगिरी करतानाच संघाला थेट जेतेपदही जिंकून दिलं. या स्पर्धेत इशानने 500 हून अधिक धावा केल्या.  विकेटकीपर म्हणूनही त्याने खेळावर छाप सोडण्यात यश मिळवलं. या स्पर्धेतील वैयक्तिक आणि सांधिक कामगिरीच्या जोरावरच त्याला भारताच्या टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या संघात निवडण्यात आलं. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील कामगिरीचा मोबदला आता इशानला कर्णधारपदाच्या माध्यमातून मिळाला आहे. 

दमदार पुनरागमन

इशान 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी आपली शेवटी अंतरराष्ट्रीय टी-20 मॅच खेळला आहे. आता तब्बल सव्वा दोन वर्षांनी तो वर्ल्डकपच्या माध्यमातून टी-20 च्या अंतरराष्ट्रीय सामान्यांमध्ये झळकणार असून त्यापूर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठीही त्याची निवड झाली आहे. खरं तर इशान किशन एवढा दिर्घकाळ भारतीय संघाबाहेर राहण्यासाठी अनेक कारणं महत्त्वाची ठरली. डिसेंबर 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यामधून इशानने स्वत: वैयक्तिक कारणांमुळे माघार घेतली. डिसेंबर 2023 मध्ये सततच्या क्रिकेटमुळे मानसिक थकवा आलेला आणि त्यामुळेच आरामासाठी त्याने स्वत:ला वगळण्याची विनंती केली होती. मात्र यानंतर तो संघात कधी दिसलाच नाही. बीसीसीआयन त्याच्यासोबतचा करारही मोडला होता. तो पुन्हा मैदानात दिसेल की नाही अशी शंका व्यक्त केली जात होता. मात्र इशानने जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर दमदार पुनरागमन केलं आहे. 

असा आहे झारखंडचा संपूर्ण संघ:

इशान किशन (कर्णधार आणि विकेटकीपर),
विराट सिंह
उत्कर्ष सिंह
कुमार कुशाग्र (उपकर्णधार आणि विकेटकीपर)
रॉबिन मिंज
अनुकूल रॉय
शरणदीप सिंह
शिखर मोहन
पंकज कुमार (विकेटकीपर)
बाला कृष्णा
मोहम्मद कौनैन कुरैशी
शुभ शर्मा
अमित कुमार
मनीषी
अभिनव शरण
सुशांत मिश्रा
विकास सिंह
सौरभ शेखर
राजनदीप सिंह
शुभम सिंह

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

