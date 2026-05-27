/Qualifier 1 मधील पराभवानंतर, फिल्डिंगमुळे बुडाली लाज! ग्लेन फिलिप्सने संघाच्या चुका केल्या उघड

GT vs RCB : आरसीबीचा संघ हा सलग दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचला आहे आणि सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचे विजेतेपदावर त्यांची नजर असणार आहे. आता सामना झाल्यानंतर गुजरात टायटन्सची पत्रकार परिषद पार पडली. यामध्ये जीटीचा फलंदाज ग्लेन फिलिप्स हा संतापलेला पाहायला मिळाला.
Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru : गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यावर क्लालिफायर 1 चा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात गुजरातच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आरसीबीच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 254 धावा केल्या होत्या. प्रतित्युरात जीटीच्या संघाने फक्त 162 धावा केल्या आणि सामना गमावला. या विजयासह आरसीबीचा संघ हा सलग दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचला आहे आणि सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचे विजेतेपदावर त्यांची नजर असणार आहे. आरसीबीच्या संघाने क्वालिफायर 1 चा सामना हा 92 धावांनी जिंकला. आता सामना झाल्यानंतर गुजरात टायटन्सची पत्रकार परिषद पार पडली. यामध्ये जीटीचा फलंदाज ग्लेन फिलिप्स हा संतापलेला पाहायला मिळाला.
जीटी विरुद्ध आरसीबी यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये जीटीचा पराभव झाला, या सामन्यात जीटीचा पराभव झाला पण त्यांना आणखी एक संधी फायनलमध्ये जाण्याची असणार आहे. कालच्या सामन्यामध्ये पत्रकार परिषदेत ग्लेन फिलिप्सला मोठ्या पराभवाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी त्याने सांगितले की, एलिमिनेटर सामन्यापूर्वी संघ या पराभवातून सावरणार आहे. पुढे त्याने असेही सांगितले आहे की, आरसीबीच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीलाच धक्के दिल्यानंतर पाठलाग करणे अधिकच आव्हानात्मक बनले.
या सिझनमध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाने 250 धावांचे लक्ष देखील पूर्ण केले होते. पण यावर सामना गमावल्यानंतर ग्लेन फिलिप्स हा म्हणाला की, 250 धावांचे लक्ष हे कोणत्याही संघासाठी कठिण असते. जेव्हा तुम्ही धावांचा पाठलाग करता तेव्हा तुमच्यावर दबाव असतो, मोठे लक्ष गाठणे हे फार कमी संघांना जमले आहे. जेव्हा एखादा संघ मैदानात उतरतो तेव्हा प्रत्येक खेळाडू हा पणाला लावतो, पण जेव्हा 250 धावांचा पाठलाग करत असता, तेव्हा सर्व काही अचूक असणे आवश्यक असते, आणि यावेळी तसे घडले नाही."
गुजरात टायटन्सचा पुढील सामना हा 29 मे रोजी खेळवला जाणार आहे, हा सामना एलिमिनेटर सामन्यातील विजयी होणाऱ्या संघाशी होणार आहे. आज एलिमिनेटर सामना राजस्थान रॅायल्स विरुद्ध सनराइझर्स हैदराबाद या दोन संघामध्ये खेळवला जाणार आहे. हा सामना 28 मे रोजी होईल, त्यानंतर विजय मिळवणाऱ्या संघ हा गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना हा 31 मे रोजी खेळवला जाणार आहे.