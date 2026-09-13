Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /आशिया कप 2027 मध्ये नेपाळची एंट्री, फायनलमध्ये यूएईला पराभूत करून केलं क्वालिफाय

आशिया कप 2027 मध्ये नेपाळची एंट्री, फायनलमध्ये यूएईला पराभूत करून केलं क्वालिफाय

Asia Cup 2026 : एसीसी प्रीमियर कपच्या बहुचर्चित आणि रोमांचक फायनल सामन्यात नेपाळने संयुक्त अरब अमीरातला 44 धावांनी पराभूत करून विजय मिळवला. त्यामुळे नेपाळने बांगलादेशमध्ये होणाऱ्या आशिया कप 2027 साठी क्वालिफाय केलं आहे. 

Published: Sep 13, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:32 PM IST
आशिया कप 2027 मध्ये नेपाळची एंट्री, फायनलमध्ये यूएईला पराभूत करून केलं क्वालिफाय
Image Credit: (Photo Credit - Social Media)

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dharashiv Ration Rice Incident: धक्कादायक! धाराशिवमध्ये रेशनच्या तांदळात दातांची कवळी, गावात खळबळ; तपासाला सुरुवात
2
3
4
5