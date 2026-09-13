/आशिया कप 2027 मध्ये नेपाळची एंट्री, फायनलमध्ये यूएईला पराभूत करून केलं क्वालिफाय

Asia Cup 2026 : नेपाळच्या पुरुष क्रिकेट संघाने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ताकद दाखवली आहे. क्वालालंपूरच्या मैदानावर खेळवण्यात आलेल्या एसीसी प्रीमियर कपच्या बहुचर्चित आणि रोमांचक फायनल सामन्यात नेपाळने संयुक्त अरब अमीरातला 44 धावांनी पराभूत करून विजय मिळवला. यासह त्यांनी इतिहासात आपलं नाव कोरलं आहे. या असाधारण विजयानंतर नेपाळने बांगलादेशमध्ये पुढीलवर्षी होणाऱ्या आशिया कप 2027 साठी क्वालिफाय केलं आहे.
आशिया कप 2027 च्या मुख्य ड्रॉमध्ये जागा मिळवणाऱ्या नेपाळसाठी एक स्वप्न सत्यात उतरण्यासारखं आहे. आगामी आशिया कपमध्ये क्रिकेटच्या या भव्य सोहळ्यात नेपाळचा संघ आशियातील आयसीसीचे पूर्ण सदस्यत्व असलेले पाच प्रमुख देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांच्याशी भिडताना दिसणार आहे. तर 50 ओव्हरच्या स्पर्धेत हे नेपाळचा हा एकूण दुसरा सहभाग असेल. याआधी, या आश्वासक संघाने 2023 मध्ये श्रीलंकेत झालेल्या आशिया कप स्पर्धेत आपल्या कौशल्याचे प्रदर्शन करत जगभरातील क्रिकेटप्रेमींची मने जिंकली होती.
अंतिम सामन्याच्या दिवशी क्वालालंपूरमधील वातावरण पूर्णपणे क्रिकेटमय झालं होतं. नेपाळचा कर्णधार संदीप लामिछानेने टॉस जिंकला आणि कोणताही विलंब न लावता प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अत्यंत प्रभावी ठरला. सलामीवीर आसिफ शेखने खेळपट्टीवर पाय रोवून उभे राहत यूएईच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली. अंतिम सामन्याचा प्रचंड दबाव झुगारून देत, आसिफने चपखल निर्णयक्षमता आणि आक्रमकता यांचा सुरेख समतोल साधला. 106 बॉलचा सामना करत असताना 102 धावांची शतकीय खेळी केली. त्याच्या या जबरदस्त खेळीमुळे नेपाळ संघाला मोठी धावसंख्या करता आली. आसिफ बाद होऊन परतल्यानंतर गुलशन झा आणि रोहित पौडेल यांनी मधल्या फळीची जबाबदारी सांभाळली. या दोन्ही फलंदाजांनी आपल्या महत्त्वपूर्ण आणि आक्रमक खेळीच्या जोरावर धावसंख्या वेगाने पुढे नेली. या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी नेपाळच्या टीमने लिमिटेड ओव्हरमध्ये 9 विकेटनुसार 313 धावांचा आव्हानात्मक स्कोअर उभा केला.
314 धावांच्या मोठ्या स्कोअरचा पाठलाग करताना यूएईचा संघ सुरुवातीपासूनच दबावात होता. मात्र त्याने सहजपणे गुडघे टेकले नाहीत. यूएईकडून राहुल चोपडाने एकट्याने संघर्ष केला आणि जबरदस्त शतक ठोकले. त्याच्या शतकी खेळीमुळे एका टप्प्यावर नेपाळी संघात थोडी खळबळ उडाली होती. तरीही नेपाळी गोलंदाजांनी आपला संयम ढळू दिला नाही आणि योग्य वेळी सामन्यात पुनरागमन केले. वेगवान गोलंदाज करण केसीने आपल्या अचूक आणि धारदार गोलंदाजीच्या जोरावर सामना पूर्णपणे नेपाळच्या बाजूने झुकवला. करनने आपल्या जबरदस्त ओव्हर्समध्ये 49 धावा देऊन 3 सर्वात महत्वाच्या विकेट घेतल्या. ज्यामुळे यूएईच्या धावांच्या गतीला ब्रेक लागला. त्यांच्याव्यतिरिक्त इतर गोलंदाजांनीही अचूक टप्पा आणि दिशा राखली, ज्यामुळे संपूर्ण UAE संघ 269 धावांत बाद झाला.