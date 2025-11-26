शिक्कामोर्तब! अहमदाबादमध्ये होणार 100 व्या कॉमनवेल्थ गेम्सचं आयोजन, भारताला मिळाला बहुमान

Commenwealth Games 2030 : कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 च्या आयोजनाचं यजमानपद हे भारताच्या अहमदाबाद या शहराला मिळालं आहे. ग्लासगो येथे 74 कॉमनवेल्थ सदस्यांच्या बैठकीत भारताला आगामी कॉमनवेल्थ गेम्सचं यजमानपद मिळाल्याची पुष्टी करण्यात आली. भारताकडून कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 च्या स्पर्धेसाठी भारताचा एक आकर्षक दृष्टीकोन सादर करण्यात आला, ज्यासाठी अहमदाबादचं नाव समोर ठेवण्यात आलं होतं. 2030 रोजी होणारी कॉमनवेल्थ ही शंभरावी स्पर्धा असणार आहे.
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट द्वारे अधिकृत स्टेटमेंट जाहीर करण्यात आलं ज्यात भारतातील अहमदाबाद शहराला 2030 कॉमनवेल्थ गेम्सच्या होस्टिंगची जबाबदारी मिळावी आहे. वीस गरबा नर्तक आणि 30 ढोलकी वाजवणारे असेंब्ली हॉलमध्ये आले आणि त्यांनी नाचणे आणि गायन सुरू केले. या सांस्कृतिक सादरीकरणाने तेथे उपस्थित असलेले इतर देशांतील प्रतिनिधी थक्क झाले.
भारताने यापूर्वी 2010 मध्ये कॉमनवेल्थ गेम्सचं आयोजन केलं होतं. त्यावेळी भारतीय खेळाडूंनी 101 पदके जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली होती. 1930 मध्ये पहिल्यांदा कॉमनवेल्थ गेम्सचं आयोजन कॅनडाने केले होते. आता भारतातील अहमदाबाद हे शहर 100 व्या कॉमनवेल्थ गेम्सचं आयोजन करेल.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या गोल्ड कोस्ट येथे आयोजित करण्यात आले होते. हे गेम्स 4 एप्रिल ते 15 एप्रिल 2018 दरम्यान आयोजित करण्यात आले होते. भारताने या गेम्समध्ये 26 सुवर्ण पदके, 20 रजत पदके आणि 20 कांस्य पदके जिंकून कुल 66 पदके जिंकले होते. पुढील कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये स्कॉटलंडच्या ग्लासगो येथे आयोजित केले जाणार आहेत. हे गेम्स 23 जुलै 2026 पासून 2 ऑगस्ट 2026 पर्यंत चालतील.
1. कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 कधी आहेत?
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 भारताच्या अहमदाबाद शहरात आयोजित केले जाणार आहेत.
2. कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 च्या आयोजनाचं यजमानपद कोणत्या शहराला मिळालं आहे?
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 च्या आयोजनाचं यजमानपद भारताच्या अहमदाबाद शहराला मिळालं आहे.
3. कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 कधी आयोजित केले जाणार आहेत?
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 भारताच्या अहमदाबाद शहरात आयोजित केले जाणार आहेत, परंतु तारीख अद्याप निश्चित केली नाही आहे.