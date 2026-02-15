भारत-पाकिस्तान मॅचआधीच T-20 वर्ल्डकपमध्ये मोठा उलटफेर! 'या' संघांची थेट Super 8 मध्ये एन्ट्री

India Vs Pakistan Match T20 World Cup 2026: भारत आणि पाकिस्तानदम्यान आज टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेतील सामना होत असतानाच असून त्यापूर्वीच एक मोठी घडामोड घडली असून सुपर 8 मध्ये का अत्यंत दमदार संघाने आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. एकीकडे भारत आणि पाकिस्तानचा संघ एकमेकांविरोधात मैदानात उतरण्यासाठी जोरदार तयारी करत असतानाच दुसरीकडे शनिवारी एका बलाढ्य संघाने सुपर 8 साठी पात्र होणारा पहिला संघ होण्याचा बहुमान मिळवलाय.
सुपर 8 मध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ ड गटातून मिळाला असून हा संघ गतवेळेचा उपविजेता दक्षिण आफ्रिकेचा संघ आहे. दक्षिण आफ्रिकेने शनिवारी या स्पर्धेतील महत्त्वाचा दावेदार मानला जात असलेल्या न्यूझीलंडच्या संघाचा 7 विकेट्स राखून धुव्वा उडवला. या दमदार विजयासहीत ड गटामधून सुपर 8 साठी पात्र ठरलेला दक्षिण आफ्रिका पहिला संघ ठरला आहे. त्यांनी कॅनडापाठोपाठ आता न्यूझीलंडलाही मोठ्या फरकाने पराभूत करुन आपला सुपर 8 मधील प्रवेश निश्चित केला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने न्यूझीलंडपूर्वी कॅनडाचा 57 धावांनी पराभव केला होता त्यांचा साखळी फेरीतील शेवटचा सामना संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच युएईविरुद्ध 18 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता होणार आहे. मात्र हा सामना केवळ औपचारिकता असून या सामन्यात अधिक मोठा विजय मिळवल्यास दक्षिण आफ्रिकाला आपल्या नेट रनरेटमध्ये अधिक सुधारणा करता येणार आहे. सुपर 8 टप्प्यातील सामने 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत.
यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये एकूण 20 देश सहभागी झाले असून त्यांचे चार गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. भारतीय संघ अ गटात असून दोन विजयांसहीत भारत अव्वल स्थानी आहे. भारताखालोखाल या गटात पाकिस्तानचा संघ असून त्यांनीही दोन विजय मिळवले असले तरी भारताचा नेट रनरेट अधिक आहे. या शिवाय या गटात अमेरिका, नेदरलॅण्ड्स आणि नामिबिया हे संघ आहेत.
भारतीय संघ आजचा सामना जिंकला तर सुपर 8 मधील आपला प्रवेश निश्चित करेल. भारतीय संघाने पाकिस्तानवर मात मिळवली तर तो संघाचा या स्पर्धेतील तिसरा विजय ठरणार आहे. या विजयासहीत भारत पाच देशांमध्ये अव्वल राहून सुपर 8 साठी पात्र होईल. आत भारताचा सामना कोलंबो येथे होणार असला तरी या सामन्यावर पावसाचं सावट आहे. आज या ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता 93 टक्के इतकी आहे.