जागतिक दर्जाची स्पोर्ट्स अकॅडमी 10 एप्रिलपासून कुठे सुरु होणार? सचिन तेंडुलकरचा आहे विशेष पाठिंबा

Sports Academy backed by Sachin Tendulkar to Open on April 10: अहमदाबादमधील तळागाळातील खेळांच्या विकासामध्ये आता एक मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे. सचिन तेंडुलकरचा पाठिंबा असलेली 'SRT10 अल्टेवोल सेंटर ऑफ एक्सलन्स क्रिकेट अकॅडमी' सुरू होत आहे, जे एक 'हाय-परफॉर्मन्स ट्रेनिंग सेंटर' आहे. १० एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या अकॅडमीचे उद्दिष्ट ५ वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातील उदयोन्मुख खेळाडूंना जागतिक दर्जाचे क्रिकेट प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे हे आहे. ही अकॅडमी सुरु करण्याचे नियोजन गेल्या वर्षीच करण्यात आले होते, मात्र आता तंत्रज्ञान, फिटनेस आणि भविष्यातील तयारीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रशिक्षण मॉड्यूल्ससह ही अकॅडमी आपले कामकाज सुरू करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे.
एसजी रोडवरील वैष्णोदेवी सर्कलजवळील शंकुज फार्म येथे असलेला हा विस्तीर्ण ४०,००० स्क्वेअर यार्डचा स्पोर्ट्स कॅम्पस खेळाडूंच्या सर्वांगीण विकासासाठी एका परिपूर्ण 'इकोसिस्टम'च्या रूपात तयार करण्यात आला आहे. येथे पद्धतशीर कोचिंग प्रोग्रामसोबतच जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत; ज्यामध्ये प्रोफेशनल क्रिकेट नेट्स, सामन्यांसाठी सज्ज असलेले स्वतःचे खाजगी मैदान, हाय-परफॉर्मन्स जिम आणि रनिंग ट्रॅकचा समावेश आहे या अशा सुविधा आहेत ज्या सहसा केवळ 'एलिट' ट्रेनिंग सेंटर्समध्येच पाहायला मिळतात.
अहमदाबादमधील या केंद्राची सुरुवात SRT10 च्या त्या भक्कम पायावर आधारित आहे, ज्याची ओळख नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील स्पोर्ट्स अकॅडमीमध्ये असलेल्या 'SRT10 ग्लोबल अकॅडमी' मुळे निर्माण झाली आहे. हे केंद्र क्रीडा प्रशिक्षणासाठी आधीच एक उत्तम ठिकाण म्हणून नावारूपास आले आहे. येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा आणि एका विशेष प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचा मेळ घालण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश केवळ चांगले खेळाडू तयार करणे हा नसून मुलांचा सर्वांगीण विकास करणे हा देखील आहे.
हा विस्तार SRT10 च्या त्या मोठ्या योजनेचा भाग आहे, ज्याअंतर्गत प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंगला मोठ्या महानगरांपुरते मर्यादित न ठेवता इतर भागांमध्ये देखील नेले जात आहे. भारताला क्रीडा विश्वात एक प्रबळ राष्ट्र बनवणे, हा यामागचा उद्देश आहे. हे नवीन केंद्र केवळ अहमदाबादमधील तरुणांनाच नव्हे, तर आजूबाजूच्या परिसरातील अशा प्रतिभावान खेळाडूंनाही आकर्षित करेल जे दर्जेदार आणि पद्धतशीर प्रशिक्षणाच्या शोधात आहेत.
अल्टेवोल स्पोर्ट्स अकॅडमी (जी २०१८ पासून भारतीय टेनिसमधील योगदान आणि जर्मनीच्या 'अलेक्झांडर वास्के टेनिस युनिव्हर्सिटी'सोबतच्या सहकार्यासाठी ओळखली जाते) आणि शंकुज ग्रुप यांच्यासोबतची भागीदारी या प्रोजेक्टला अधिक विश्वासार्ह बनवते. हा समन्वय केवळ क्रिकेटच नव्हे तर इतर खेळांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे, जो उत्कृष्ट कामगिरी आणि चांगल्या मूल्यांसह खेळाडू तयार करण्याच्या SRT10 च्या ध्येयाशी सुसंगत आहे.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश उत्तम ट्रेनिंग सिस्टमद्वारे युवा प्रतिभांना वाव देणे आणि त्यांना प्रगतीची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. अकॅडमीचा ट्रेनिंग प्रोग्राम केवळ खेळाच्या तंत्रावरच नाही, तर शिस्त, सामन्याची समज, फिटनेस आणि मानसिक खंबीरतेवरही लक्ष केंद्रित करतो. टीम इंडियाचे माजी खेळाडू आणि प्रथम श्रेणी क्रिकेटर्स या युवा खेळाडूंना मार्गदर्शन करतील. येथील प्रशिक्षकांना विशेषतः SRT10 च्या पद्धतीने प्रशिक्षित करण्यात आले आहे, जेणेकरून ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कोचिंग देऊ शकतील. या संपूर्ण प्रोग्रामची धुरा क्रिकेटच्या हाय-परफॉर्मन्स ट्रेनिंगचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले डॉ. अतुल गायकवाड (ग्लोबल हेड कोच, SRT10) यांच्याकडे आहे.
डॉ. गायकवाड म्हणाले, "सचिन सरांच्या प्रवासातून प्रेरणा घेऊन, आम्ही येथे केवळ एक कोचिंग सेंटर नाही, तर प्रशिक्षणासाठी एक गंभीर आणि पोषक वातावरण तयार करत आहोत. मुले सुरुवातीपासूनच मूलभूत गोष्टी अचूक शिकतील, त्यांना सामन्यातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अनुभव मिळेल आणि ते खेळ केवळ खेळणार नाहीत, तर त्यातील बारकावे समजून घेतील, यावर आमचा मुख्य भर आहे. कालांतराने, अशा प्रकारचे पद्धतशीर आणि निरंतर प्रशिक्षणच एक सामान्य खेळाडू आणि एक कसलेला खेळाडू यातील फरक ठरवते. अहमदाबादमधील युवा खेळाडूंना पहिल्या दिवसापासूनच ती 'आघाडी' मिळवून देणे, हे आमचे ध्येय आहे."
सचिन तेंडुलकर फाऊंडेशनच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत असलेला हा उपक्रम खेळांच्या माध्यमातून तरुणांच्या विकासाप्रती असलेली एक सखोल वचनबद्धता दर्शवतो. फाऊंडेशनने नेहमीच खेळांमधील सर्वांचा सहभाग, सुलभता आणि सर्वांगीण विकासातील खेळाची भूमिका यावर भर दिला आहे. नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील स्पोर्ट्स सेंटर येथील 'SRT10 ग्लोबल अकॅडमी' अंतर्गत, फाऊंडेशन नवी मुंबई महानगरपालिकेशी सहयोग करून निवडक गुणवंत तरुण खेळाडूंना १००% स्कॉलरशिप देण्याचे कार्यही करत आहे.
अहमदाबादमधील ही अकॅडमी मुलांसाठी आणि क्रीडाप्रेमींसाठी हाच सखोल दृष्टिकोन शहरात आणि शहराबाहेर पोहोचवत आहे. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही पूर्व अनुभवाची गरज नाही; हा प्रोग्राम पूर्णपणे तंत्र, फिटनेस, सामन्याची समज आणि मानसिक खंबीरता यावर लक्ष केंद्रित करतो.
SRT10 अल्टेवोल सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे सीईओ चिराग पटेल म्हणाले, “SRT10 अल्टेवोल सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये आमचा मुख्य उद्देश अहमदाबाद आणि आसपासच्या भागातील तळागाळापासून खेळांचा दर्जा उंचावणे हा आहे. सचिन तेंडुलकर यांच्या व्यापक दृष्टिकोनानुसार, आम्ही येथे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, पद्धतशीर कोचिंग आणि खेळाडूंच्या विकासासाठी एक दीर्घकालीन आराखडा तयार करत आहोत. ही एक अशी मोहीम आहे, जी अनुभवी मार्गदर्शकांच्या देखरेखीखाली युवा प्रतिभांद्वारे पुढे नेली जाईल.”
पालकांसाठी हा थेट आणि स्पष्ट संदेश आहे. हा केवळ काही दिवसांचा 'कोचिंग कॅम्प' नसून मुलांच्या विकासाचा एक दीर्घकालीन मार्ग आहे. येथे मुले आत्मविश्वास, शिस्त आणि खेळाशी एक निरामय नाते विकसित करू शकतात; मग त्यांचे स्वप्न व्यावसायिक स्तरावर खेळण्याचे असो किंवा केवळ एका पद्धतशीर शारीरिक हालचालीद्वारे स्वतःला अधिक सक्षम बनवण्याचे असो.
सकाळ आणि संध्याकाळ अशा दोन्ही बॅचेससाठी प्रवेश आता सुरू झाले असून, त्यावर विशेष समर डिस्काउंट देखील दिली जात आहे. यासोबतच एक फ्री ट्रायल सुविधा देखील उपलब्ध आहे, जेणेकरून पालक आणि मुले प्रत्यक्ष प्रवेश घेण्यापूर्वी येथील प्रशिक्षणाच्या वातावरणाचा अनुभव घेऊ शकतील.