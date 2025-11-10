MCA अध्यक्षपदी अजिंक्य नाईक बिनविरोध, प्रसाद लाड यांनी शेवटच्या क्षणी घेतली माघार; नेमके कोण आहेत अजिंक्य नाईक?

Ajinkya Naik : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी जोरदार रस्सीखेच पाहायला मिळत होती. मात्र अखेर भाजपाचे नेते प्रसाद लाड यांनी माघार घेतल्याने अजिंक्य नाईक यांच्या अध्यक्षपदाचा मार्ग मोकळा झाला आणि त्यांची पुन्हा एमसीएच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. अजिंक्य नाईक यांची अध्यक्षपदाची ही दुसरी टर्म असणार आहे. अजिंक्य नाईक हे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळातील सर्वात तरुण अध्यक्ष आहेत.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाच्या अनेक राजकीय नेते निवडणुकीच्या मैदानात उतरले होते. भाजपाचे नेते प्रसाद लाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर यांचा यात समावेश होता. मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा मुलगा विहंग सरनाईक यांनीही अर्ज दाखल केला होता. अर्ज दाखल करण्यासाठी काही तास शिल्लक असताना भाजप नेते प्रसाद लाड हे सोमवारी 10 नोव्हेंबर रोजी एमसीएच्या कार्यालयात पोहोचले. त्यांची अध्यक्ष दालनात अजिंक्य नाईक यांचासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर प्रसाद लाड यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील त्यांचा अर्ज मागे घेतला आहे. त्यामुळे अजिंक्य नाईक यांच्या अध्यक्षपदाचा मार्ग मोकळा झाला आणि त्यांची पुन्हा एकदा बिनविरोध अध्यक्षपदी निवड झाली.
शेवटच्या क्षणी अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला ज्यामुळे अजिंक्य नाईकांचा अध्यक्षपदाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र हे सहज शक्य झालं नाही तर पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडल्या आणि याची सुरुवात रविवारी रात्रीपासूनच दिसून आली. यासगळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमसीएचं अध्यक्षपद भूषवलेले शरद पवार आणि आशिष शेलार यांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचे दिसून आले. माजी महिला क्रिकेटर डायना एडल्जी यांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदासाठी अर्ज केला होता मात्र त्यांनी तो अर्ज शेवटच्या क्षणी मागे घेतला. तसेच जितेंद्र आव्हाड आणि मिलिंद नार्वेकर यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि अर्ज मागे घेण्याचा वेळ वाढवून मागितला मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हा वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला.
हेही वाचा : दिल्लीचं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम होणार जमीनदोस्त, क्रीडा मंत्रालयाने का घेतला असा निर्णय?
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक हे 37 वर्षांचे आहेत. त्यांनी जुलै 2024 मध्ये पहिल्यांदा एमसीएच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली आणि संजय नाईक यांचा 107 मतांनी पराभव केला. ते एमसीएच्या इतिहासातील सर्वात तरुण अध्यक्ष बनले. 2015 पासून अजिंक्य हे विविध पदांवर संस्थेत कार्यरत होते. त्यांना ज्येष्ठ राजकारणी शरद पवार यांचे पाठबळ आहे आणि त्यांनी मुंबईतील खेळाडूंचा विकास करण्यासाठी आणि त्यांना सर्वोत्तम सुविधा पुरवण्यासाठी आपली वचनबद्धता व्यक्त केली.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी कोण निवडून आले आहे?
अजिंक्य नाईक यांची पुन्हा एकदा बिनविरोध अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी कोणते उमेदवार होते?
भाजपाचे नेते प्रसाद लाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर आणि मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा मुलगा विहंग सरनाईक यांचा समावेश होता.
अजिंक्य नाईक यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणत्या नेत्यांनी भूमिका बजावली?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमसीएचं अध्यक्षपद भूषवलेले शरद पवार आणि आशिष शेलार यांनी महत्वाची भूमिका बजावली.