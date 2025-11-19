थोडक्यात वाचले अजिंक्य रहाणे आणि अनुपम खेर, विमान प्रवास करताना आला भयानक अनुभव, Video

Ajinkya Rahane and Anupam Kher flight experience : टीम इंडियाचा माजी उपकर्णधार अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) आणि बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते अनुपम खेर (Anupam Kher) यांना दिल्लीतून मुंबईला जाणाऱ्या विमान प्रवासादरम्यान एक भयानक अनुभव आला. या दिग्ग्जनसोबत विमान प्रवासात असं काही झालं ज्यामुळे त्यांच्या फॅन्सच्या काळजाचा ठोका चुकला. अभिनेता अनुपम खेरने आपल्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करून या घटनेबाबत फॅन्सना सांगितलं. विमान प्रवासादरम्यान घडलेली घटना एवढी भयानक होती की ज्यामुळे अनुपम खेर यांच्यासोबतचे सह प्रवासी सुद्धा घाबरले.
अनुपम खेर आणि अजिंक्य रहाणे यांनी दिल्लीवरून मुंबईला येण्यासाठी एक विमानातून टेकऑफ केलं. यावेळी त्यांच्यासोबत रणबीर कपूरची बहीण रिद्धिमा सुद्धा होती. रिद्धिमा तिच्या मुलीसोबत प्रवास करत होती. त्यावेळी विमानाने मुंबईत लँड करताना दोनदा टेकऑफ केलं. त्यावेळी विमानातून प्रवास करणारे सर्व प्रवासी घाबरले. काहीवेळाने विमानाची सुरक्षित लँडिंग करण्यात आली आणि सर्व प्रवाशांनी सुटकेचा श्वास घेतला. अनुपम खेर यांनी सोशल मीडियावर झालेल्या या संपूर्ण घटनेचा एक छोटासा व्हिडीओ शेअर केला, ज्यात त्यांच्या सोबत क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे सुद्धा दिसला.
अभिनेते अनुपम खेर यांनी व्हिडीओ शेअर करून म्हटले, '"प्रिय अजिंक्य रहाणे, मी दिल्ली ते मुंबई हा प्रवास तुझ्यासोबत खूप छान होता. एक उत्तम खेळाडू म्हणून मी नेहमीच तुझा चाहता आहे. पण मला तुमची नम्रता आणि एक व्यक्ती म्हणून सभ्यता खूप आवडली. माफ करा. आमच्या विमानाने लँड होईपर्यंत अचानकपणे पुन्हा उड्डाण घेतले. त्या भयानक क्षणाने मला सज्जन बनू दिले नाही आणि माझ्या तोंडातून काही चांगले शुद्ध हिंदी शब्द बाहेर पडले. पण चांगली गोष्ट अशी की आपण दोघेही एकमेकांना एकापेक्षा जास्त कारणासाठी आठवू. प्रेम आणि आशीर्वाद नेहमीच. जय हिंद!'.
स्टार क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे हा मागील अनेक वर्षांपासून टीम इंडियाचा भाग नाहीये. तो सध्या रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईसाठी खेळतोय. सध्याच्या सीजनमध्ये तो अजूनपर्यंत 4 सामने खेळला आहे. यादरम्यान त्याच्या बॅटमधून केवळ एक मोठी खेळी निघाली. छत्तीसगड विरुद्ध त्याने 159 धावांची कामगिरी केली. मात्र त्यानंतर इतर सामन्यात तो 30 धावांचा आकडा सुद्धा पार करू शकला नाही.
विमानात नेमकं काय घडलं होतं?
उत्तर: दिल्ली-मुंबई फ्लाइट मुंबईत लँडिंग करताना अचानक पुन्हा टेकऑफ घेतलं. हे दोनदा झालं. विमान खाली येऊन पुन्हा वर गेल्याने सर्व प्रवासी प्रचंड घाबरले.
विमानात अनुपम खेर आणि अजिंक्य रहाणे व्यतिरिक्त कोण होतं?
उत्तर: रणबीर कपूरची बहीण रिद्धिमा कपूर सहानी आणि तिची मुलगी सिमारा सुद्धा त्या फ्लाइटमध्ये होत्या.
अनुपम खेर यांनी या घटनेबाबत काय पोस्ट केलं?
उत्तर: त्यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला ज्यात ते अजिंक्य रहाणेला संबोधून म्हणतात की प्रवास खूप छान होता, पण लँडिंगच्या वेळी अचानक उड्डाण घेतल्याने मी घाबरलो आणि माझ्या तोंडातून काही “शुद्ध हिंदी शब्द” बाहेर पडले, त्याबद्दल माफी.