/अजिंक्य रहाणेची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती, चाहत्यांचे धन्यवाद मानताना झाला भावूक

Ajinkya Rahane Retirement : भारताचा माजी कर्णधार आणि स्टार फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. अजिंक्यने त्याच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत आपल्या चाहत्यांना ही माहिती दिली. मागील अनेक वर्षांपासून अजिंक्य हा भारतीय संघाच्या बाहेर होता आणि त्याला संधी मिळाली नव्हती, तो क्रिकेटमधून निवृत्त होईल अशी चर्चा मागील काही वर्षांपासून सुरु होती. ३० जुलै च्या सकाळी अजिंक्यने व्हिडीओ पोस्ट करून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्त होत असल्याचे जाहीर केले. यात चाहत्यांचे धन्यवाद मानताना तो भावुक झालेला दिसला आणि त्याला अश्रू अनावर झाले.
माजी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडीओला 'Cap 278 निरोप घेत आहे असं म्हटलं. गेल्या अनेक वर्षांत दिलेल्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद. मी सदैव ऋणी राहीन' हे कॅप्शन दिलं आहे. निवृत्ती संदर्भात बोलताना अजिंक्य रहाणेने अडीच मिनिटांचा व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये त्याने सुरुवातीला म्हटले की, 'जीवनाचे वास्तव हेच आहे की, प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात आणि शेवट असतो. योग्य वेळ आल्यावर त्याचा आदर करून पुढे जाणे गरजेचे असते. माझ्या फलंदाजीमध्ये मी नेहमीच टायमिंगवर अवलंबून राहिलो आहे आणि त्याचे महत्त्वही समजून घेतले आहे. आता पुढे जाण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसह खेळाच्या इतर सर्व प्रकारांतून निवृत्ती जाहीर करण्याची वेळ आली आहे, असे मला वाटते'.
माजी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 85 टेस्ट, 90 वनडे आणि 20 टी20 सामने खेळले आहेत. २०११ मध्ये इंग्लंड विरुद्ध भारताच्या टी20 संघात पदार्पणाची संधी अजिंक्यला मिळाली. त्यानंतर त्याच वर्षी त्याने वनडे क्रिकेटमध्ये सुद्धा पदार्पण केलं. तर 2013 मध्ये भारताच्या टेस्ट संघात त्याचं पदार्पण झालं. अजिंक्यने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकूण ८४१४ धावा केल्या. दरम्यान टेस्ट टेस्ट क्रिकेटमध्ये 12 तर वनडेत त्याने 3 शतक केली. मागील जवळपास तीन वर्षांपासून तो टीम इंडियातून बाहेर होता. 2023 च्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये त्याचं टीम इंडियातील कमबॅक लक्षवेधी ठरलं. यात त्याने पहिल्या इनिंगमध्ये 89 तर दुसऱ्या इनिंगमध्ये 46 धावा केल्या. त्यानंतर जुलै 2023 मध्ये वेस्ट इंडिज विरुद्ध झालेल्या टेस्ट सीरिज ही त्याची टेस्ट क्रिकेटमधील शेवटची सीरिज ठरली. अजिंक्य हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होत असला तरी आयपीएलमधून त्याने अद्याप निवृत्ती जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे चाहत्यांना त्याची बॅटिंग आयपीएलमध्ये पाहता येईल.