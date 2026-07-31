'जगाने तुझे गोडवे गायले नसले तरी....'; क्रिकेटमधील निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेच्या आई वडिलांचं भावनिक पत्रं

Ajinkya Rahane : भारताचा माजी टेस्ट कर्णधार आणि स्टार फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने गुरुवार ३० जुलै रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. मागील जवळपास तीन वर्षांपासून त्याला भारतीय संघात संधी मिळाली नव्हती. ३८ व्या वर्षी अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केल्यावर अनेक हितचिंतकांनी त्याला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. अजिंक्यच्या या क्रिकेट कारकिर्दीत त्याच्या आई वडिलांचा सुद्धा मोठा सहभाग आहे. त्यांनी अगदी वयाच्या 7 व्या वर्षांपासून अजिंक्यला खेळासाठी प्रोत्साहन दिले. तेव्हा अजिंक्यने निवृत्ती जाहीर केल्यावर या निमित्ताने त्याच्या आई वडिलांनी एक भावनिक पत्र लिहीलं. ते सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतंय.
क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेने गुरुवारी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट शेअर करून निवृत्ती जाहीर केली. यावेळी त्याने चाहत्यांचे आभार मानले, दरम्यान तो भावुक झालेला सुद्धा दिसला. अजिंक्यच्या निवृत्तीनंतर क्रिकेट विश्वातील अनेक दिग्गजांनी त्याच्याविषयी पोस्ट शेअर केल्या. दरम्यान अजिंक्यची आई सुजाता आणि वडील मधुकर रहाणे यांनी आपला मुलाला एक भावनिक पत्रं लिहिलं. यात ते म्हणाले कि, '
"प्रिय अजिंक्य,
तुझा कालचा क्रिकेट मधून निवृत्ती घेत असल्याचा फोन मन हेलावून गेला. ३० वर्षांचा इतिहास डोळ्यासमोर नाचू लागला. बरोबर ३० वर्ष वर्षापूर्वी म्हणजे १९९६-१९९६-९७ या वर्षी तुला डोंबिवलीच्या रेल्वे मैदानावर दाखल केल्यापासून ते आजपर्यंतचा तुझा प्रवास तसा खडतरच होता. कोणत्याही सुविधा, साधने, पाठिंबा व अनुभव नसतानाही तुझी इथपर्यंतची वाटचाल थक्क करणारी होती. दरम्यान बरेच चढ-उतार, यश-अपयश आले परंतु तू खचला नाहीस तर उलट त्यातून तावून सलाखून निघालास व पुढे भारताचे यशस्वी नेत्तृत्त्व केलेस.
तुझ्या मु मुळेच आम्हाला वेगळी ओळख मिळाली. आमच्या लेखी, तुझ्या यशा-अपयशाच्या गोळा बेरजे पेक्षा तुझा साधेपणा, कायम जमिनिवर असणे, खेळाशी व देशााशी असलेला प्रामाणिकपणा आणि तुझे निष्कलंक क्रिकेट हेच महत्त्वाचे आहे.
जगाने जरी तुझे ज्यास्त गोडवे गायले नसले तरीही तूच आमचा हिरो आहेत. तुझे हितचिंतक, सहकारी, प्रशिक्षक या सर्वांचे ऋण तुझ्यावर कायम असेल हे लक्षात असू दे ! तुझ्या आयुष्याचे दूसरे पर्व आता सुरू होत आहे. आम्हा उभयतांचे आशिर्वाद व शुभेच्छा तुझ्या पाठिशी कायम अहित. तुझी असीच उत्तरोत्तर प्रगती होवो व तु प्रत्येक क्षेभात यशस्वी व्हावा हि सदिच्छा असो, कायमच तुझे कल्याण इच्छिणारे तुझे ममी-पापा !!
यशस्वी भव !!!"
अजिंक्यने निवृत्ती जाहीर करताना केलेल्या व्हिडीओच्या सुरुवातीला म्हंटले की, 'जीवनाचे वास्तव हेच आहे की, प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात आणि शेवट असतो. योग्य वेळ आल्यावर त्याचा आदर करून पुढे जाणे गरजेचे असते. माझ्या फलंदाजीमध्ये मी नेहमीच टायमिंगवर अवलंबून राहिलो आहे आणि त्याचे महत्त्वही समजून घेतले आहे. आता पुढे जाण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसह खेळाच्या इतर सर्व प्रकारांतून निवृत्ती जाहीर करण्याची वेळ आली आहे, असे मला वाटते'.
भारताचा माजी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेने 2011 मध्ये इंग्लंड विरुद्ध भारताच्या टी20 संघात पदार्पण केलं. त्यानंतर त्याच वर्षी त्याने वनडे क्रिकेटमध्ये सुद्धा पदार्पण केलं. तर 2013 मध्ये भारताच्या टेस्ट संघात त्याचं पदार्पण झालं. माजी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 85 टेस्ट, 90 वनडे आणि 20 टी20 सामने खेळले आहेत. अजिंक्यने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकूण 8414 धावा केल्या. दरम्यान टेस्ट टेस्ट क्रिकेटमध्ये 12 तर वनडेत त्याने 3 शतक केली.