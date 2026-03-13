English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अजिंक्य रहाणेने KKR चं कर्णधारपद सोडलं? IPL 2026 आधी सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल

Ajinkya Rahane steps down as Captain of KKR: 2025 च्या हंगामात कोलकाता नाईट रायडर्सचा (KKR) कर्णधार म्हणून संघाचा चॅम्पियन कर्णधार श्रेयस अय्यर संघाबाहेर पडल्यानंतर अजिंक्य रहाणेला IPL 2026 सिजनचा  कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 13, 2026, 01:03 PM IST
अजिंक्य रहाणेने KKR चं कर्णधारपद सोडलं? IPL 2026 आधी सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल
Ajinkya Rahane Resignation From KKR Captaincy Check Truth behind Viral Social Media Post Marathi news

Fact Check of Ajinkya Rahane steps down as Captain of Kolkata Knight Riders: काही दिवसांतच IPL चा 19 वा सीझन सुरू होणार असून 10 संघांमध्ये दोन महिन्यांपर्यंत खिताबासाठी सामना चालणार आहे. IPL 2026 च्या सुरुवातीपूर्वी प्रत्येक संघाने स्क्वॉड किंवा कोचिंग स्टाफमध्ये काहीतरी बदल केले आहेत. राजस्थान रॉयल्सने तर आपला कर्णधार देखील बदलला आहे. याच दरम्यान, आगामी IPL 2026 च्या सीजनपूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR)च्या कर्णधारपदी बदल झाल्याच्या अफवांनी सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे. काही दिवसांपूर्वीच व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये अजिंक्य रहाणे यांनी KKR ची कर्णधारपद सोडत असल्याचे सांगितले असल्याचे दाखवले जात आहे. ही पोस्ट चाहत्यांसाठी धक्कादायक आहे आणि क्रिकेट प्रेमींमध्ये चर्चा सुरु आहे. मात्र प्रत्यक्षात, रहाणे आणि KKR यांनी अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही आणि या सोशल मीडिया पोस्टमागील माहिती पूर्णपणे खोटी आहे. या अफवांमुळे चाहत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून IPL 2026 च्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय चर्चेत आला आहे.

काय आहे व्हायरल पोस्ट?

सोशल मीडियावर अचानक अजिंक्य रहाणे KKR ची कर्णधारपद सोडत असल्याचा दावा एक पोस्टमुळे व्हायरल झाला. या पोस्टमध्ये रहाणेच्या नावाने लिहिले होते, “कोलकाता नाईट रायडर्सची कर्णधारपद सांभाळणे आणि सामने जिंकणे हा एक सन्मान होता. आता नवीन घरेलू सीजन सुरू होतो आहे, मला वाटते की नवीन लीडर तयार करण्याची योग्य वेळ आहे, म्हणून मी कर्णधारपद सुरू ठेवणार नाही.” या पोस्टवर 12 मार्च 2026 ची तारीख होती आणि सोशल मीडियावर चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले.

 

खरी आहे का पोस्ट?

पण प्रत्यक्षात ही पोस्ट खरी नव्हती. ना रहाणे, ना KKR संघ यांनी असे कोणतेही अधिकृत जाहीर केले नाही. रहाणेच्या सर्व सोशल मीडिया अकाउंट तपासल्यावर असे दिसून आले की त्यांनी असे काहीही पोस्ट केलेले नाही आणि ते KKR चे कर्णधारपद अजूनही सांभाळत आहेत.

व्हायरल पोस्टमागील सत्य

व्हायरल पोस्टमागील सत्य हे आहे की रहाणेने मागील वर्षी ही पोस्ट केली होती, पण ते IPL नाही तर मुंबईच्या घरेलू संघाची कर्णधारपद सोडण्याबाबत होते. फेक पोस्टमध्ये फक्त “मुंबई” ऐवजी “कोलकाता नाईट रायडर्स” असे नाव बदलले गेले.

 

रहाणे 2025 मध्येच KKR चे कर्णधार बनला होता, जेव्हा 2024 मध्ये IPL खिताब जिंकणारा कर्णधार श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्सकडे गेले होते. रहाणेच्या नेतृत्वाखाली संघाला मागील हंगामात यश मिळाले नाही, पण IPL 2026 मध्येही रहाणेच संघाचे नेतृत्व करेल. KKR चा पहिला सामना 29 मार्च रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियममध्ये खेळला जाणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

