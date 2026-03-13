अजिंक्य रहाणेने KKR चं कर्णधारपद सोडलं? IPL 2026 आधी सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल

Fact Check of Ajinkya Rahane steps down as Captain of Kolkata Knight Riders: काही दिवसांतच IPL चा 19 वा सीझन सुरू होणार असून 10 संघांमध्ये दोन महिन्यांपर्यंत खिताबासाठी सामना चालणार आहे. IPL 2026 च्या सुरुवातीपूर्वी प्रत्येक संघाने स्क्वॉड किंवा कोचिंग स्टाफमध्ये काहीतरी बदल केले आहेत. राजस्थान रॉयल्सने तर आपला कर्णधार देखील बदलला आहे. याच दरम्यान, आगामी IPL 2026 च्या सीजनपूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR)च्या कर्णधारपदी बदल झाल्याच्या अफवांनी सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे. काही दिवसांपूर्वीच व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये अजिंक्य रहाणे यांनी KKR ची कर्णधारपद सोडत असल्याचे सांगितले असल्याचे दाखवले जात आहे. ही पोस्ट चाहत्यांसाठी धक्कादायक आहे आणि क्रिकेट प्रेमींमध्ये चर्चा सुरु आहे. मात्र प्रत्यक्षात, रहाणे आणि KKR यांनी अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही आणि या सोशल मीडिया पोस्टमागील माहिती पूर्णपणे खोटी आहे. या अफवांमुळे चाहत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून IPL 2026 च्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय चर्चेत आला आहे.
सोशल मीडियावर अचानक अजिंक्य रहाणे KKR ची कर्णधारपद सोडत असल्याचा दावा एक पोस्टमुळे व्हायरल झाला. या पोस्टमध्ये रहाणेच्या नावाने लिहिले होते, “कोलकाता नाईट रायडर्सची कर्णधारपद सांभाळणे आणि सामने जिंकणे हा एक सन्मान होता. आता नवीन घरेलू सीजन सुरू होतो आहे, मला वाटते की नवीन लीडर तयार करण्याची योग्य वेळ आहे, म्हणून मी कर्णधारपद सुरू ठेवणार नाही.” या पोस्टवर 12 मार्च 2026 ची तारीख होती आणि सोशल मीडियावर चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले.
Thank you pic.twitter.com/kcpfUZLA5Y
— Ajinkya Bahane (@OnlyGGmatters) March 12, 2026
पण प्रत्यक्षात ही पोस्ट खरी नव्हती. ना रहाणे, ना KKR संघ यांनी असे कोणतेही अधिकृत जाहीर केले नाही. रहाणेच्या सर्व सोशल मीडिया अकाउंट तपासल्यावर असे दिसून आले की त्यांनी असे काहीही पोस्ट केलेले नाही आणि ते KKR चे कर्णधारपद अजूनही सांभाळत आहेत.
व्हायरल पोस्टमागील सत्य हे आहे की रहाणेने मागील वर्षी ही पोस्ट केली होती, पण ते IPL नाही तर मुंबईच्या घरेलू संघाची कर्णधारपद सोडण्याबाबत होते. फेक पोस्टमध्ये फक्त “मुंबई” ऐवजी “कोलकाता नाईट रायडर्स” असे नाव बदलले गेले.
Captaining and winning championships with the Mumbai team has been an absolute honour.
With a new domestic season ahead, I believe it’s the right time to groom a new leader, and hence I’ve decided not to continue in the captaincy role.
I remain fully committed to giving my best…
— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 21, 2025
रहाणे 2025 मध्येच KKR चे कर्णधार बनला होता, जेव्हा 2024 मध्ये IPL खिताब जिंकणारा कर्णधार श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्सकडे गेले होते. रहाणेच्या नेतृत्वाखाली संघाला मागील हंगामात यश मिळाले नाही, पण IPL 2026 मध्येही रहाणेच संघाचे नेतृत्व करेल. KKR चा पहिला सामना 29 मार्च रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियममध्ये खेळला जाणार आहे.