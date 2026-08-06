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"धोनीच्या हॉटेलच्या रुममधील..." माहीच्या खोलीतील एका कडक नियमाबद्दल अजिंक्य रहाणेने केला खुलासा!

 भारताच्या संघाचा स्टार खेळाडू अजिंक्य रहाणेला मागील काही वर्षांमध्ये सातत्याने बीसीसीआय इग्नोर केल्यामुळे त्याला निवृती घ्यावी लागली. आता भारताचा खेळाडू अजिंक्य रहाणेने त्याचा साथी आणि टीम इंडियाचा दिग्गज कर्णधार अन् खेळाडू एमएस धोनीबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 06, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:55 PM IST
"धोनीच्या हॉटेलच्या रुममधील..." माहीच्या खोलीतील एका कडक नियमाबद्दल अजिंक्य रहाणेने केला खुलासा!
Image Credit: माहीच्या खोलीतील एक रहस्य (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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"धोनीच्या हॉटेलच्या रुममधील..." माहीच्या खोलीतील एका कडक नियमाबद्दल अजिंक्य रहाणेने केला खुलासा!
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