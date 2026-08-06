"धोनीच्या हॉटेलच्या रुममधील..." माहीच्या खोलीतील एका कडक नियमाबद्दल अजिंक्य रहाणेने केला खुलासा!

काही दिवसांपूर्वी टीम इंडियाचा माजी कर्णधार आणि भारताचा स्टार खेळाडू अजिंक्य रहाणे याने निवृतीची घोषणा केली होती. भारताच्या संघाचा स्टार खेळाडूला मागील काही वर्षांमध्ये सातत्याने इग्नोर केल्यामुळे त्याला निवृती घ्यावी लागली. त्याने मागील काही त्याच्या मुलाखतींमध्ये उघडपणे सांगितले देखील होते की त्याने निवडकर्त्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता आता भारताचा खेळाडू अजिंक्य रहाणेने त्याचा साथी आणि टीम इंडियाचा दिग्गज कर्णधार अन् खेळाडू एमएस धोनीबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे. रहाणे भारत आणि चेन्नई सुपर किंग्ससाठी त्याच्या कर्णधारपदाखाली खेळलेल्या अनेक क्रिकेटपटूंनी त्या विश्वासाविषयी आणि आत्मविश्वासाविषयी सांगितले आहे.
भारताचा माजी कर्णधार धोनी हा फक्त त्याच्या खेळीमुळे किंवा रणनीतिक कौशल्यासाठी नव्हे तर आपल्या सहकाऱ्यांप्रती असलेल्या त्याच्या काळजीवाहू वृत्तीसाठीही दीर्घकाळापासून प्रशंसित आहे. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत, या माजी कर्णधाराने तरुण खेळाडूंना मैदानावर आणि मैदानाबाहेरही आरामदायक वाटेल असे वातावरण निर्माण करून त्यांना मार्गदर्शन आणि पाठिंबा दिल्याबद्दल नावलौकिक मिळवला आहे. अजिंक्य रहाणेने सांगितले की, धोनीच्या हॉटेलमधील रुम खेळाडूंसाठी नेहमीच खुली असायची. खेळाच्या दबावापासून दूर, निवांत वातावरणात गप्पा मारण्यासाठी, आराम करण्यासाठी, मोबाईल किंवा व्हिडिओ गेम्स खेळण्यासाठी आणि एकत्र वेळ घालवण्यासाठी ते तिथे येत असत.
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रहाणेने भारताच्या संघामध्ये त्याचबरोबर सीएसकेच्या संघात असतानाचा अनुभव सांगितला की, दौऱ्यांदरम्यान संघातील सहकारी अनेकदा धोनीच्या हॉटेलच्या खोलीत एकत्र जमत असत आणि माजी कर्णधाराच्या वैयक्तिक जागेबाबत सर्वांनी आदर राखलेल्या एका साध्या नियमाचा उल्लेख केला. रहाणे म्हणाला की, "एम.एस. धोनी खूप शांत आणि संयमी आहे. तो इतर सर्वांसारखाच एक सामान्य माणूस आहे. त्याची खोली जवळपास नेहमीच सर्वांसाठी खुली असायची. कधीकधी १०-१५ लोक किंवा संपूर्ण संघ त्याच्या खोलीत असायचा. जेव्हा त्याचा दरवाजा बंद असायचा, तेव्हा कोणालाही आत येण्याची परवानगी नसायची."
अनुभवी खेळाडूंना मागील काही वर्षांमध्ये सातत्याने वगळले जात आहे यावर बोलताना रहाणेने सांगितले की, वरिष्ठ खेळाडूंचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. कठीण परिस्थितीत त्यांच्या अनुभवाचा संघाला फायदा होतो. तो असेही म्हणाला की, खेळाडूंना सर्वोत्तम कामगिरी करण्यासाठी सातत्यपूर्ण संधी, स्पष्ट भूमिका आणि सुरक्षितता दिली पाहिजे. जरी रहाणेने कोणाचेही नाव घेतले नसले तरी, अनेकजण त्याच्या वक्तव्याचा संबंध टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याशी जोडत आहेत . अलीकडे, संघ निवडीबाबत आणि वरिष्ठ खेळाडूंच्या भवितव्याबाबतच्या अनेक निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.