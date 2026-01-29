'त्यांच्यात हिम्मत नाही', अजिंक्य रहाणेचं T20 वर्ल्ड कपपूर्वी मोठं वक्तव्य, काढली PCB ची लाज

Ajinkya Rahane : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ची तयारी आता पूर्ण झाली आहे. स्पर्धेत सहभागी झालेल्या जवळपास सर्व 20 देशांनी त्यांच्या संघांची घोषणा केलेली आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात धर्तीवर होणाऱ्या या स्पर्धेत पाकिस्तानचा संघ सुद्धा सामील आहे. पण पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डने त्यांचा संघ काही दिवसांपूर्वी जाहीर केला. पण त्यांनी आतापर्यंत हे स्पष्ट केलेलं नाही की 7 फेब्रुवारी पासून सुरु होणाऱ्या इव्हेंटमध्ये ते भाग घेणार आहेत की नाही. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे चीफ मोहसिन नकवीने (Mohsin Naqvi) मागच्या दिवसात बांगलादेशने घेतलेल्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवत पाकिस्तान सुद्धा टी 20 वर्ल्ड कपवर (T20 World Cup 2026) बहिष्कार टाकेल असे संकेत देऊन खळबळ उडवून दिली होती. आता या प्रकरणी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेने (Ajinkya Rahane) पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची लाज काढली असून त्यांच्यात एवढी हिम्मत नाही असं म्हटलं आहे.
भारतासोबत बिघडलेल्या संबंधांनंतर बांगलादेशने भारतात येऊन त्यांचे टी 20 वर्ल्ड कपमधील सामने खेळण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आयसीसीने त्यांची ही मागणी फेटाळली, मात्र तरीही बांगलादेश त्यांच्या भूमिकेवर कायम होते आणि स्कॉटलंडला त्यांनी बांगलादेश ऐवजी वर्ल्ड कपमध्ये संधी दिली. या वादात पाकिस्तानने सुद्धा एंट्री घेतली आणि बांगलादेशचं समर्थन करून त्यांनी आयसीसी विरुद्ध मोर्चा करत टी 20 वर्ल्ड कप 2026 वर बहिष्कार घालू अशी भूमिका घेतली.
मोहसिन नकवीने बांगलादेशचं समर्थन करताना म्हटले की, 'बांगलादेशला स्पर्धेत भाग घेण्यापासून रोखलं नाही पाहिजे. बांगलादेश सोबत अन्याय झाला आहे. मी हीच गोष्ट आयसीसीच्या बोर्ड मिटिंगमध्ये सुद्धा म्हंटली. तुम्ही डबल स्टॅंडर्ड नाही राहू शकतं. जिथे एक देश काहीही निर्णय घेईल आणि दुसरा देश त्या विरोधात काहीही करू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही स्टँड घेतला आहे बांगलादेश सोबत अन्याय झालाय. त्यांना वर्ल्ड कप खेळण्यापासून रोखू नये ते एक स्टेक होल्डर आहेत. त्यांच्या सोबत हा अन्याय नाही झाला पाहीजे'.
भारताचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेने मोठा दावा केला आहे. अजिंक्यचं म्हणणं आहे की, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 बहिष्कार टाकू शकत नाही. कारण त्यांच्यात अशी करण्याची हिम्मत नाही. रहाणेने क्रिकेबझशी बोलताना मनातले म्हटले की, 'मला नाही वाटत की तो असं करेल. त्यांच्यात असं करण्याची हिम्मत नाहीये'.