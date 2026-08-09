'सिलेक्टर्सने बोलून स्पष्ट.....', रोहित शर्माच्या वर्ल्ड कप 2027 खेळण्याच्या वादावर काय म्हणाला अजिंक्य रहाणे?

Ajinkya Rahane On Rohit Sharma : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि दिग्गज फलंदाज रोहित शर्मा हा 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेळणार की नाही याबाबत चर्चा क्रीडा विश्वात सुरु आहेत. लागोपाठ उपस्थित केल्या जाणाऱ्या या प्रश्नावर माजी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे याने रोहित शर्माच्या समर्थनार्थ बोलून बीसीसीआयच्या सिलेक्टर्सला याविषयावर स्पष्ट राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
रोहित शर्माच्या बॅटमधून मागील काही काळात चांगल्या धावा निघत असून वनडे फॉरमॅटमध्ये तो चांगली कामगिरी करतोय. तर टेस्ट आणि टी20 क्रिकेटमधून त्याने निवृत्ती घेतली. ऑक्टोबर 2025 च्यानंतर खेळण्यात आलेल्या 15 सामन्यात त्याच्या फलंदाजीने दोनदा 120 हून अधिक धावा आणि चारवेळा 70 पेक्षा जास्त धावा निघत आहेत. नुकतंच भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या वनडे टेस्ट सीरिजमधील शेवटच्या सामन्यात टीम इंडिया अडचणीत असताना रोहित शर्माने शतकीय कामगिरी केली. रोहित शर्माने या सामन्यात 138 धावा केल्या.
भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी दिग्गज क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेने 30 जुलै रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली. यानंतर दिलेल्या पहिल्याच मुलाखतीत अजिंक्यने रोहित शर्माची पाठराखण लॆली आहे. अजिंक्य म्हणाला की रोहित शर्मा हा निश्चितपणे 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील त्याचे योगदान उल्लेखनीय राहिले आहे. म्हणूनच वर्ल्ड कपसारख्या मोठ्या स्पर्धेत त्याच्यासारख्या अनुभवी खेळाडूची अत्यंत गरज आहे.
अजिंक्य रहाणेचं म्हणणं आहे की रोहित सारख्या दिग्गज खेळाडूच्या भविष्याबाबत प्रत्येक वनडे सीरिज खेळण्यापूर्वी नवीन चर्चा होणं बरोबर नाही. त्याने मॅनेजमेंटच्या भूमिकेवर भर देताना म्हटले की, 'या विषयावर चर्चा होण्याचीही गरज नाही. एकदा का तुम्ही 'रोहित शर्मा, तू खेळणार आहेस' असे सांगितले, की तो विषय तिथेच संपतो. तो एक अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू असल्याने, तुम्ही प्रत्येक सीरिजनुसार निर्णय घेऊ शकत नाही'.
खेळाडूंची मानसिकता आणि लयीचा उल्लेख करताना अजिंक्य रहाणे, 'जर मन शांत आणि तणावमुक्त असेल, तर खेळाडू आपल्या नैसर्गिक लयीत मुक्तपणे खेळू शकतो. रोहितच्या क्षमतेबद्दल वेगळे सांगण्याची गरज नाही; जर त्याला 2027 चा वर्ल्ड कप खेळायचा असेल, तर त्याने नक्कीच खेळले पाहिजे'.