लागोपाठ पराभवचं, KKR च्या अपयशाला कारणीभूत कोण? कर्णधार अजिंक्य रहाणेने स्पष्टच सांगितलं

IPL 2026 KKR VS CSK : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या (IPL 2026) सीजनमधील 22 वा सामना हा कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (KKR VS CSK) यांच्यात पार पडला होता. चेपॉक स्टेडियमवर पार पडलेल्या या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने (Chennai Superkings) केकेआरवर 32 धावांनी विजय मिळवला. चेन्नईने या सामन्यात 192 धावा करून विजयासाठी केकेआरला 193 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात कोलकाताचा संघ अपयशी ठरला आणि ते 7 विकेट गमावून 160 धावांचं करू शकले. कोलकाता नाईट रायडर्स आतापर्यंत आयपीएल 2026 मध्ये 5 सामने खेळली आहे. यातील एक सामना हा पावसामुळे अनिर्णित राहिला, मात्र याशिवाय सुद्धा त्यांना एकाही सामन्यात यश मिळवणं शक्य झालं नाही. तेव्हा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने (Ajinkya Rahane) सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केकेआरच्या फलंदाजीवर सगळं खापर फोडलं.
कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, 'गोलंदाजांनी जबरदस्त कमबॅक करून चेन्नईला 200 धावांच्या आत थांबवलं. जे अशा विकेटवर करणं थोडं अवघड होतं, मात्र त्यांनी ते शक्य केलं. खासकरून पॉवर प्लेमध्ये 70 धावा देऊन सुद्धा त्यांनी सामन्यात कमबॅक केलं आणि सीएसकेला 190 धावांपर्यंत रोखलं. मात्र कोलकाताच्या फलंदाजी पूर्णपणे फ्लॉप राहिली. संघ पॉवर प्लेमध्ये फक्त 36 -37 धावा करू शकला. तिथेच सामन्याची दिशा ठरली'. अजिंक्य रहाणेने मान्य केलं की फलंदाजांना कोणताही मुमेंटम मिळालं नाही. हेच पराभवाचं सर्वात मोठं कारण होतं. कर्णधाराने म्हटले की, सध्या परिस्थिती खूप अवघड आहे, आम्ही सामने जिंकत नाही आहोत परंतू एक संघ म्हणून सकारात्मक रहाणं गरजेचं आहे. त्याने खेळाडूंना त्यांची मान उंच ठेवण्यास सांगितलं आणि प्रत्येक सामन्यात त्यांचं सर्वोत्कृष्ट देण्यास सांगितलं. चेन्नई विरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर सुद्धा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने वेगवान गोलंदाज कार्तिक त्यागीचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले, 'त्यागी लागोपाठ मेहेनत घेतोय आणि 148.2 किमी प्रति तास वेगाने वेगवान गोलंदाजी करतोय'.
सीएसकेचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड हा चेन्नई सुपरकिंग्सच्या विजयानंतर खुश दिसला. त्याने म्हटले की सीएसके संघ हळू हळू योग्य दिशेने पुढे जात आहे. खेळाडूंना त्यांची संघातील भूमिका कळू लागली आहे. चेन्नई सुपरकिंग्सने फलंदाजी करताना 5 विकेट गमावून 192 धावांचा स्कोअर उभा केला. त्याने म्हटले की पिच काही वेळाने स्लो झालो होती. अशा स्थितीत 190 चा स्कोअर हा डिफेन्ड करण्यासारखा होता, पण गोलंदाज नूर अहमदने जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन करत केकेआरच्या विकेट घेतल्या.